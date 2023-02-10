Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА подписал контракт с молодым защитником

Сортировать
Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:43
Всякий шлак берет трофеи))))
А вот Заболотный в ЦСКА)
Краснодар, Крылья, Спартак - у них ребятки на разные позиции выводятся)
А в ЦСКА преимущественно защитники)

И кстати это просто наблюдение! а не камень в их без газовый огород....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 16:34
Не у всех же гпзовая труба и госбюджет в распоряжении. Некоторвые клубы и своих воспитывают, а не тратят бюджетные деньги на всякий шлак
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 16:22
ЦСКА только и делает ,что в основном плодит защитников))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:11
Акинфеева клиент т.н психологичееский фактор.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:07
КП становится всё менее понятным и привлекательным. Разборки и претензии идут косяками. Одному не нравится количество клонов, другому очки за лучшие комментарии. Кому-то прислали не тот приз, кому-то бесполезный, кому-то не с той символикой или не по размеру.
Один хочет получить много призов в одной лавке, другому впору такую лавку открывать.
Вызывают друг друга на дуэли, проводят расследования, иронизируют и сте6ут друг друга.

Как хорошо было раньше, БЕЗ лучших и первых комментариев, с одного аккаунта (остальные банили). Занял по итогу место в тройке - твоя худи, остальным футболки. Сейчас ваще ХЗ что тебе пришлют, если ты пробьёшься среди клоноводов и писателей.

Не вернуться ли ради эксперимента к старой доброй практике, БЕЗ этих вариантов "+другие" с кэфами от 10 до 110? Будет намного честнее и справедливее. А чтобы люди сутками не сидели, давать 50 очков раз в 3 часа.
Это 8 комментов в сутки 400 очков максимум + ещё 400 за вход.
Цена ставки увеличится, а рисковые найдут чем рискнуть и без +другие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:44
По фото совсем ребёнок,удачи ему у нас !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 