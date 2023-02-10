ЦСКА подписал контракт с молодым защитником

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании контракта с защитником Егором Носковым.
19-летний защитник, который проводит зимние сборы с основной командой, заключил первый профессиональный контракт с нашим клубом.
Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании контракта с защитником Егором Носковым.
19-летний защитник, который проводит зимние сборы с основной командой, заключил первый профессиональный контракт с нашим клубом.
А вот Заболотный в ЦСКА)
Краснодар, Крылья, Спартак - у них ребятки на разные позиции выводятся)
А в ЦСКА преимущественно защитники)
И кстати это просто наблюдение! а не камень в их без газовый огород....
А вот Заболотный в ЦСКА)
Краснодар, Крылья, Спартак - у них ребятки на разные позиции выводятся)
А в ЦСКА преимущественно защитники)
И кстати это просто наблюдение! а не камень в их без газовый огород....
Один хочет получить много призов в одной лавке, другому впору такую лавку открывать.
Вызывают друг друга на дуэли, проводят расследования, иронизируют и сте6ут друг друга.
Как хорошо было раньше, БЕЗ лучших и первых комментариев, с одного аккаунта (остальные банили). Занял по итогу место в тройке - твоя худи, остальным футболки. Сейчас ваще ХЗ что тебе пришлют, если ты пробьёшься среди клоноводов и писателей.
Не вернуться ли ради эксперимента к старой доброй практике, БЕЗ этих вариантов "+другие" с кэфами от 10 до 110? Будет намного честнее и справедливее. А чтобы люди сутками не сидели, давать 50 очков раз в 3 часа.
Это 8 комментов в сутки 400 очков максимум + ещё 400 за вход.
Цена ставки увеличится, а рисковые найдут чем рискнуть и без +другие...
Один хочет получить много призов в одной лавке, другому впору такую лавку открывать.
Вызывают друг друга на дуэли, проводят расследования, иронизируют и сте6ут друг друга.
Как хорошо было раньше, БЕЗ лучших и первых комментариев, с одного аккаунта (остальные банили). Занял по итогу место в тройке - твоя худи, остальным футболки. Сейчас ваще ХЗ что тебе пришлют, если ты пробьёшься среди клоноводов и писателей.
Не вернуться ли ради эксперимента к старой доброй практике, БЕЗ этих вариантов "+другие" с кэфами от 10 до 110? Будет намного честнее и справедливее. А чтобы люди сутками не сидели, давать 50 очков раз в 3 часа.
Это 8 комментов в сутки 400 очков максимум + ещё 400 за вход.
Цена ставки увеличится, а рисковые найдут чем рискнуть и без +другие...