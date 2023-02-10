Кузяев может не продлить контракт с «Зенитом»

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сегодня, 14:41

Полузащитник может покинуть «Зенит».

По данным источника, футболист и клуб не могут прийти к соглашению о новом контракте.

Текущее соглашение Кузяева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года.