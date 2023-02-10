Кузяев может не продлить контракт с «Зенитом»

Полузащитник Далер Кузяев может покинуть «Зенит».
По данным источника, футболист и клуб не могут прийти к соглашению о новом контракте.
Текущее соглашение Кузяева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года.
Полузащитник Далер Кузяев может покинуть «Зенит».
По данным источника, футболист и клуб не могут прийти к соглашению о новом контракте.
Текущее соглашение Кузяева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2023 года.
Причем всех всё устраивает, переподписываются все от бразильцев до своих игроков, а с Кузяевым одно и то же по истечении контракта. Тут явно проблема не в клубе. Помнится у Кузяева папа очень хваткий, который в прошлый раз такую тему и замутил. Думал что на сына будет суперспрос в Европе и ему дадут много горшков с золотом. Но пришлось возвращаться в Зенит, единственный результат - упустил всю предсезонку.
Причем всех всё устраивает, переподписываются все от бразильцев до своих игроков, а с Кузяевым одно и то же по истечении контракта. Тут явно проблема не в клубе. Помнится у Кузяева папа очень хваткий, который в прошлый раз такую тему и замутил. Думал что на сына будет суперспрос в Европе и ему дадут много горшков с золотом. Но пришлось возвращаться в Зенит, единственный результат - упустил всю предсезонку.