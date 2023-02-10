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Кузяев может не продлить контракт с «Зенитом»

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alexgurzan
alexgurzan ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 14:59
Нет, всё хорошо, просто добавил на тему про иллюминатов.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 14:57
Я что-то нарушил?
alexgurzan
alexgurzan ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 14:54
Big brother (modetator) is watching you.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:50
Где-то я это уже видел... "Уедет в Европу" и через месяц подпишет новый контракт с Зенитом.... Ну а так что, все те же на манеже, не уехал позапрошлым летом, продлил. Теперь чем аргументирует? Уходом бразильцев? Новых купят, пусть спит спокойно. А ему куда деваться, в России лучше места не найдет.

Причем всех всё устраивает, переподписываются все от бразильцев до своих игроков, а с Кузяевым одно и то же по истечении контракта. Тут явно проблема не в клубе. Помнится у Кузяева папа очень хваткий, который в прошлый раз такую тему и замутил. Думал что на сына будет суперспрос в Европе и ему дадут много горшков с золотом. Но пришлось возвращаться в Зенит, единственный результат - упустил всю предсезонку.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:49
Думаю, Вы всё очень интересно думаете. Я вот тоже тут подумал и решил Вам немножечко помочь.
Тоже глубинный анализ провёл. Не поверите, почти детективная история получилась. С элементами мистики и в духе теории заговора. Всё как положено, в общем.
А началась, значится, эта история с того, что в июне Вас вроде бы какой-то Алсидес Гиджиев обыграл. Не будем вдаваться в подробности что да как. Короче. Некоторое время спустя этот самый Алсидес таинственным образом исчез. Вот прям взял и растворился в пожизненной бане, чтоб никто не догадался.
И всё бы ничего, но тут намедни объявился Obdulio Varela и под маской инкогнито недвусмысленно заявил, что мол это он в июне такой красивый был, и Вас так ловко по всем статьям обыграл тоже он.
Дальше-больше. Пришёл Юзик и зачем-то лайкнул сие секретное донесение, после чего отутюжил игнором ещё и Ваши анонимные послания. Увидев такое Вы абсолютно логично рассудили, что это просто КЭТику в битве проигрывать не понравилось. Что ж, восхищаюсь Вашей проницательностью.
Однако дальше началось странное. Вновь заявился Obdulio, но на этот раз в компании с Байкалом. Оба небритые и подозрительно весёлые. Сперва хихикали и выxуxоливались. Затем стали какой-то КПД считать и диаграммы рисовать. В общем, выводили нечистых на чистую воду, а всех прочих вводили в недоумение. Закончилось мероприятие закономерным походом в баню, так что и следов не осталось. Собственно поэтому я и решился Вам написать, дабы Вы не оставались в неведении и понимали откуда ветер дует.
Будьте бдительны. Возможно я ошибаюсь, но иллюминаты определённо где-то близко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:44
Так как вариантов всего два...
Было бы уместно сделать 2-е ветки :
1.Кузяев может не продлить контракт с «Зенитом»
2.Кузяев может продлить контракт с «Зенитом»
Гость
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