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Вальверде: «Анчелотти сказал, что уйдёт, если я не забью 10 голов за сезон»

вчера, 09:39

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свою высокую результативность.

Анчелотти сказал, что уйдет из футбола, если я не забью хотя бы 10 голов за сезон. Я должен забивать больше, я не хочу быть причиной его ухода на пенсию.

В нынешнем сезоне Вальверде провёл 33 матча за «Реал», записав на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:31
Анчи думал легко отделается, но не тут то было)))теперь в следующем сезоне нужно на Начо ставить свой уход, там уж точно сработает))) шучу
Вообще Вальверде расцветает и из сезона в сезон становится лучше и лучше и видно что Анчелотти положительно влияет на его карьеру
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:35
Теперь всем ясно, что тренер не уйдет. Задача выполнена.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:56
Ну что тут сказать - молодец не подвёл наставника.
Гость
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