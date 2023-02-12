Вальверде: «Анчелотти сказал, что уйдёт, если я не забью 10 голов за сезон»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свою высокую результативность.
Анчелотти сказал, что уйдет из футбола, если я не забью хотя бы 10 голов за сезон. Я должен забивать больше, я не хочу быть причиной его ухода на пенсию.
В нынешнем сезоне Вальверде провёл 33 матча за «Реал», записав на свой счёт 11 голов и 4 результативные передачи.
Вообще Вальверде расцветает и из сезона в сезон становится лучше и лучше и видно что Анчелотти положительно влияет на его карьеру
Вообще Вальверде расцветает и из сезона в сезон становится лучше и лучше и видно что Анчелотти положительно влияет на его карьеру