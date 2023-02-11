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Артета считает, что гол «Брентфорда» был забит из офсайда

вчера, 23:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что гол «Брентфорда» в матче 23-го тура АПЛ (1:1) был забит из положения «вне игры».

На 74-й минуте встречи «пчёлы» сравняли счёт усилиями Айвена Тоуни. Этот мяч арбитры просматривали с помощью VAR, в итоге он был засчитан.

Я только что посмотрел — да, там был офсайд. Это расстраивает, но судьи, вероятно, дадут объяснение позже на неделе. На данный момент у нас его нет.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:18
Это был лишь Брентфорд, а Артета уже ноет.
Арсеналу АПЛ с тренером-нытиком не взять.
Главная задача попасть в Лигу чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:44
Уже поздно слёзы лить,случилось как случилось!
Гость
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