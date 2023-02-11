Артета считает, что гол «Брентфорда» был забит из офсайда

1676146903

вчера, 23:21

Главный тренер «Арсенала» считает, что гол «Брентфорда» в матче 23-го тура АПЛ (1:1) был забит из положения «вне игры».

На 74-й минуте встречи «пчёлы» сравняли счёт усилиями . Этот мяч арбитры просматривали с помощью VAR , в итоге он был засчитан.