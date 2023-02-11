Артета считает, что гол «Брентфорда» был забит из офсайда

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что гол «Брентфорда» в матче 23-го тура АПЛ (1:1) был забит из положения «вне игры».
На 74-й минуте встречи «пчёлы» сравняли счёт усилиями Айвена Тоуни. Этот мяч арбитры просматривали с помощью VAR, в итоге он был засчитан.
Я только что посмотрел — да, там был офсайд. Это расстраивает, но судьи, вероятно, дадут объяснение позже на неделе. На данный момент у нас его нет.
Арсеналу АПЛ с тренером-нытиком не взять.
Главная задача попасть в Лигу чемпионов.
Арсеналу АПЛ с тренером-нытиком не взять.
Главная задача попасть в Лигу чемпионов.