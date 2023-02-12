Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Зико: «Мой кандидат на пост тренера сборной Бразилии — Анчелотти»

вчера, 10:55

Легендарный бразильский футболист Зико ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть новым тренером «селесао».

Чтобы быть тренером сборной Бразилии, у вас должно быть неоспоримое имя в футболе. И у Анчелотти есть всё: он любит бразильский футбол, он хорошо знает наших футболистов, что видно по его работе в «Реале». Он один из самых успешных тренеров в мире. Я просто должен аплодировать, если решение с назначением Карло будет принято, потому что я думаю, что он проделал бы отличную работу с «селесао». Я не против, если иностранец будет руководить нашей сборной, хотя есть бразильцы, которые могли бы получить эту работу.

Это не вопрос имени, это вопрос авторитета, престижа. Я не против Гвардиолы, Анчелотти или Клоппа у руля нашей национальной команды. Прежде всего, моим кандидатом был бы Анчелотти. У него есть всё... Кроме того, он фантастический парень. Я хочу, чтобы он повторил успех, которого добился с клубами, на уровне сборной.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бензема: «Если ты думаешь только о том, как забить, ты не умеешь играть»
Сегодня, 10:43
Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии
Сегодня, 09:22
Хиддинк: «Могу поставить Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Коулом»
Вчера, 22:59
Клубы, снявшиеся с чемпионата Турции, не вылетят в низшую лигу
Вчера, 15:17
Тен Хаг хочет, чтобы Рэшфорд забил 35 голов за сезон
Вчера, 14:46
Азар назвал гол Роналду «Ювентусу» самым красивым, который он видел
Вчера, 14:30
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:32
Теперь надо самого Анчи Карло спросить ,оно ему надо
Capral
Capral
вчера в 11:26
Вобщем, всё верно. Умеет Карло работать с бразами. Но, он же решил работать в Реале, до упора. Совмещать будет работу?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:56
Я тоже против Анчелоти не возражаю!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 