Зико: «Мой кандидат на пост тренера сборной Бразилии — Анчелотти»

Легендарный бразильский футболист ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть новым тренером «селесао».

Чтобы быть тренером сборной Бразилии, у вас должно быть неоспоримое имя в футболе. И у Анчелотти есть всё: он любит бразильский футбол, он хорошо знает наших футболистов, что видно по его работе в «Реале». Он один из самых успешных тренеров в мире. Я просто должен аплодировать, если решение с назначением Карло будет принято, потому что я думаю, что он проделал бы отличную работу с «селесао». Я не против, если иностранец будет руководить нашей сборной, хотя есть бразильцы, которые могли бы получить эту работу.

Это не вопрос имени, это вопрос авторитета, престижа. Я не против Гвардиолы, Анчелотти или Клоппа у руля нашей национальной команды. Прежде всего, моим кандидатом был бы Анчелотти. У него есть всё... Кроме того, он фантастический парень. Я хочу, чтобы он повторил успех, которого добился с клубами, на уровне сборной.