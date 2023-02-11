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Клопп может возглавить «Реал»

вчера, 09:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».

Стороны ведут диалог по поводу возможного сотрудничества, которое может начаться летом. Руководство «сливочных» недовольно текущими результатами команды, нынешний рулевой коллектива Карло Анчелотти, вероятно, летом покинет свой пост.

По слухам, немец уже попросил «Реал» подписать игрока «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, а также попытаться приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 21:01
То,что Клопп сменит клуб,не поддается сомнению.Больше 7 лет в одном коллективе он не работал.Да и кто из современных тренеров способен на протяжении многих лет работать в одном клубе? Он поднял Ливерпуль на небывалые высоты.Но реальность такова,что в предстоящем матче с Эвертоном фаворит не Ливерпуль.Думаю,будет очередное поражение мерсисайцев,а если повезет- ничья.Клопп в Реале-будет интересно!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Вы вообще болеете за Реал Мадрид?
Бенитес воспитанник Реала который дважды уделывал Барсу в финале Кубка Испании с юношеской командой Реала U19 и выигравший финал ЛЧ у Анчелотти, где к сожалению Клопп не выиграл.
И только видимо пиджак будет причиной недовольства в Реале, хотя на самом деле проблем там будет много. И если Клопп продержится сезон в Реале, это будет невероятно. Так как в Реале не смогут вспомнить заслуги даже если они будут.
Поэтому причина не в пиджаках, если у Клоппа будут результаты Перес будет доволен. Хотя угодить Пересу будет сложно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:33
дружище, держи мои аргументы:
- Челси сдулся в прах
-Ливер сдулся (Ливер образца Клопа)
- МЮ сдулся лет десять как
- Шпоры сдулись
- Эвертон сдулся
- Сити доигрывает поколение уже без искр в глазах и без легенд клуба
- Канониры выстрелили, это признак падения АПЛ

строго не суди
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:15, ред.
Не хочу принижать достоинства Клоппа, но эта новость впереди паровоза бежит .
Анчи и его РМ ещё не растеряли шансы в гонке за титул в Ла Лиге..., а уж по ЛЧ, так и подавно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:31
Не бритые дядьки в Реале не нужны!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25, ред.
5-7 тренеров ходят из клуба в клуб...по очереди...
Как в клубе анонимных алкоголиков...
Садятся изредка в кружок..
- Я Юрген я был в Ливерпуле...но не был в Мадриде...
- Привет, Юрген, я Карло я был в Мадриде...дважды...
- Я Жозе...я особенный...и тоже был в Мадриде...
- Привет, а я Хосеп...не был ни в Мадриде ни в Ливерпуле...так как в Манчестере и Мюнхене денег больше...

zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:19
Будет интересно,хотя и в Ливере все будет хорошо,просто временной сбой!!!Лучше об этом,чем сам Клопп никто не знает,и не разберется!!!!
monah-10
monah-10
вчера в 12:14
Клопп в Ливере останется, правда есть продажа-покупка клуба, здесь есть неясности, а так Клопп наверное если и уйдет, то только в сборную Германии.
galem72
galem72 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 12:01
Будет или не будет — второй вопрос! Я же пишу на уровне предположений.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:54
Какие то странные бизнес движения у этих европейцев. Он еще не договорился на 100% о работе в клубе, а уже попросил подписать того игрока и еще одного.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:35
Если чесно, хотел бы посмотреть на его работу в Мадридском Реале, мне кажется Клоппу пора сменить обстановку и перезагрузить карьеру новым вызовом. Смена лиги, климата тоже пойдет на пользу, правда давление будет огромным, Перес требовательный дядька, со своими тараканами в голове....
Еще интересный вариант Тухель, строгая дисциплина у этого немца, это поможет для построения новой команды, а в Мадриде уже назревает перестойка
Рауль тоже хороший вариант, но мне кажется немного сырой еще и если дела пойдут не так как надо, то Перес может сразу же уволить легенду. Пусть пока набивает шишки на Кастильи или в других клубах.
Возвращение Зидана тоже как вариант можно рассмотреть. Его прошлый заход был как раз после Анчелотти, правда там была готовая команда, а тут придется строить самому....
xajaks
xajaks
вчера в 11:21
врядли Клопп будет договариваться при действуююющюем коюнтракте
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:54
Не думаю, что такое возможно... хотя все может быть
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 10:47
Такого не будет. Клопп не любитель пиджаков, а Перес таких не любит. Ты можешь тренировать как г.. но по типу бенитеса но тебя в Реал позовут, но если ты носишь спортивки, будь ты хоть 20 раз гением , или лучшим в мире, дорога в Мадрид закрыта
lotsman
lotsman
вчера в 10:42
Слухами земля полнится. Это всё домыслы, построенные на случайных слухах.
galem72
galem72 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:26
"...АПЛ загибается..."

И на какой стадии этот "загиб"? ))
galem72
galem72
вчера в 10:24
Интересное предположение. Я бы с удовольствием на него там посмотрел.
Neutron034
Neutron034
вчера в 10:18
Ну нет, Клопп не покинет Ливерпуль.
fqdgddsv8k2u
fqdgddsv8k2u
вчера в 10:11
Клопп?
Это просто слухи.
Он требует много времени
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:10
Интересный ход, АПЛ загибается, пора на повышение
nqtt7gfzyhgh
nqtt7gfzyhgh ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:09
Может поможет!!!
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 10:05
Клопп таксовал, и по секрету рассказал эту новость одному пассажиру. А тот взял и растрындел на весь мир) Юра, лучше держать язык за зубами
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:03
А как же местные легенды в лице Гути, Рауля? Или у них нет лицензии? Или есть, но Мадриду они не нужны?
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:00
Клопп докажет всем что он не тренер !
112910415
112910415
вчера в 09:48
такой вот вариант свежей крови ... интересно
sova147
sova147
вчера в 09:48
Надо сделать замену но какую???
ABir
ABir
вчера в 09:45
У Клоппа в Ливерпуле дела тоже не ахти
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