Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».
Стороны ведут диалог по поводу возможного сотрудничества, которое может начаться летом. Руководство «сливочных» недовольно текущими результатами команды, нынешний рулевой коллектива Карло Анчелотти, вероятно, летом покинет свой пост.
По слухам, немец уже попросил «Реал» подписать игрока «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема, а также попытаться приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Еще интересный вариант Тухель, строгая дисциплина у этого немца, это поможет для построения новой команды, а в Мадриде уже назревает перестойка
Рауль тоже хороший вариант, но мне кажется немного сырой еще и если дела пойдут не так как надо, то Перес может сразу же уволить легенду. Пусть пока набивает шишки на Кастильи или в других клубах.
Возвращение Зидана тоже как вариант можно рассмотреть. Его прошлый заход был как раз после Анчелотти, правда там была готовая команда, а тут придется строить самому....
Еще интересный вариант Тухель, строгая дисциплина у этого немца, это поможет для построения новой команды, а в Мадриде уже назревает перестойка
Рауль тоже хороший вариант, но мне кажется немного сырой еще и если дела пойдут не так как надо, то Перес может сразу же уволить легенду. Пусть пока набивает шишки на Кастильи или в других клубах.
Возвращение Зидана тоже как вариант можно рассмотреть. Его прошлый заход был как раз после Анчелотти, правда там была готовая команда, а тут придется строить самому....
Как в клубе анонимных алкоголиков...
Садятся изредка в кружок..
- Я Юрген я был в Ливерпуле...но не был в Мадриде...
- Привет, Юрген, я Карло я был в Мадриде...дважды...
- Я Жозе...я особенный...и тоже был в Мадриде...
- Привет, а я Хосеп...не был ни в Мадриде ни в Ливерпуле...так как в Манчестере и Мюнхене денег больше...
Как в клубе анонимных алкоголиков...
Садятся изредка в кружок..
- Я Юрген я был в Ливерпуле...но не был в Мадриде...
- Привет, Юрген, я Карло я был в Мадриде...дважды...
- Я Жозе...я особенный...и тоже был в Мадриде...
- Привет, а я Хосеп...не был ни в Мадриде ни в Ливерпуле...так как в Манчестере и Мюнхене денег больше...