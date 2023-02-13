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Адвокат рассказал, что может грозить Нобоа по итогам конфликта с девушкой

сегодня, 15:22

Сергей Жорин, известный российский адвокат, прокомментировал обвинения девушки полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в адрес футболиста. Подруга игрока заявила, что колумбиец избил её.

Если девушка Нобоа напишет заявление на Кристиана в Дубае, то футболиста могут привлечь к ответственности в Дубае по законам этой страны. Если Кевиам заявление не подаст, то никакого дела не будет. В случае если подтвердится ее версия, то может быть возбуждено уголовное дело. Нужно оперативно брать справки о телесных повреждениях, если она собирается писать заявление в полицию. Если она этого не сделает, то тогда уже шансы на возбуждение уголовного дела будут ничтожны, потому что если и были повреждения, то они настолько легкие, что могут быстро зажить. Поскольку Кевиам уже удалила соответствующую запись в своих соцсетях, то нельзя исключать, что пара уже успела помириться.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:30
Милые бранятся - только тешатся. Если пара уже успела помириться, то что кучу ворошить? Вони на сайте и без того достаточно.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:40
Нет, это как раз гендерное равенство. Лезет с кулаками - получает ответку.
Союзник противников
Союзник противников ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 18:54
Неужели это мужская привилегия??? Это гендерное неравенство.
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:53
За плохо исполняемое "другое предназначение".Или чрезмерное рвение в этом вопросе.Тут тренировки,лишний вес,командные неудачи,необходимость отдохнуть и правильно покушать,а она тут...панимаш...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:51
Кто-то опередил болтуна Жорина и внушил "девушке"(с пятнадцатилетним стажем половой жизни с ..ти партнёрами),что в России лёгкое многократное избиение-это акт признания в вечной любви.И она успокоилась,решив,что при таких условиях в дальнейшем есть шансы на брак.
112910415
112910415
сегодня в 16:48
поверила ему :
сказал же, что не бил !
adekvat
adekvat
сегодня в 16:40
Ещё один уркоган в РПЛ.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:29
Нобоа:Начало
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:02
Например за то, что теряют берега и бросаются с кулаками на мужчин.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:31
Да и ваще...
Бить даму... У неё другое предназначение...)
Вот за что их колотят?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:24
Да ничего ему не будет.
Гость
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