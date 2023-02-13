Клопп рассказал о своём будущем в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о своем желании остаться в клубе.
Я понимаю, что могут подумать люди, но я не уйду, я не могу уйти. На мне лежит огромная ответственность, и я хочу, чтобы все снова было в порядке.
Ранее сообщалось, что у немца есть и другие варианты продолжения карьеры.
Да с Клоппом все норм. Когда его обвиняют, что он никого в центр не купил, так потому что это в принципе практически закрытая информация до случившегося трансфера. У него наверняка есть группа людей, которых он хочет, но по ним либо не могут договориться, либо просто не выделяют на них деньги. Поэтому Дяде Юре приходится нахваливать Пяткинсона и Кейту. Этот вайб в нем уже давно виден, что ему нельзя выносить сор из избы, если он даже напрямую недоволен действиями ФСГ.
Да с Клоппом все норм. Когда его обвиняют, что он никого в центр не купил, так потому что это в принципе практически закрытая информация до случившегося трансфера. У него наверняка есть группа людей, которых он хочет, но по ним либо не могут договориться, либо просто не выделяют на них деньги. Поэтому Дяде Юре приходится нахваливать Пяткинсона и Кейту. Этот вайб в нем уже давно виден, что ему нельзя выносить сор из избы, если он даже напрямую недоволен действиями ФСГ.