Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Клопп рассказал о своём будущем в «Ливерпуле»

сегодня, 21:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о своем желании остаться в клубе.

Я понимаю, что могут подумать люди, но я не уйду, я не могу уйти. На мне лежит огромная ответственность, и я хочу, чтобы все снова было в порядке.

Ранее сообщалось, что у немца есть и другие варианты продолжения карьеры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно условие, при котором Мбаппе готов остаться в ПСЖ
Сегодня, 19:30
СлухиДаниэле Де Росси может быть уволен из клуба СПАЛ
Сегодня, 18:42
СлухиСпаллетти может возглавить «Ливерпуль»
Сегодня, 13:17
В «Челси» считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира. Его не уволят
Сегодня, 11:50
СлухиБывший тренер «Аякса» может возглавить «Лидс». Специалист был на матче с МЮ
Вчера, 22:55
СлухиБывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон»
Вчера, 19:30
Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 22:04
На самом деле Клопп неплох. Возможно доживет до уровня Венгера в Арсенале))
протон
протон
сегодня в 21:51
Повезло Клоппу, что он работает не под руководством Боэли какого-нибудь. Хотя, вероятно, с тратами Боэли Клопп бы собрал dream team
Да с Клоппом все норм. Когда его обвиняют, что он никого в центр не купил, так потому что это в принципе практически закрытая информация до случившегося трансфера. У него наверняка есть группа людей, которых он хочет, но по ним либо не могут договориться, либо просто не выделяют на них деньги. Поэтому Дяде Юре приходится нахваливать Пяткинсона и Кейту. Этот вайб в нем уже давно виден, что ему нельзя выносить сор из избы, если он даже напрямую недоволен действиями ФСГ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 