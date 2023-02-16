«Реал» разгромил «Эльче», Бензема оформил дубль

«Реал» обыграл «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги.
На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио. На 31-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба. На 45-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 80-й точку в матче установил полузащитник «Реала» Лука Модрич.
«Реал» идёт на 2-м месте (48 очков), «Эльче» занимает 20-е место (9 очков).
Огромные вопросы к реализации Карима. 4 момента из 4 запорол. И как же он хорош в подыгрыше. Удивительный игрок, исключительный по влиянию на результат.
Лично я, получил удовольствие от отсутствия Вини и присутствия Родриго на левом фланге. Не сомнений, что Вини мастеровитый игрок. Но насколько Родриго, при такой же удивительной технике, прагматичен и эффективен.
Отдельный респект Себальосу, Начо и Камавинга. Спокоен за ближайшее будущее Реала.
После Осасуны в следующем туре, Ливерпуль, Атлетико и Барселона подряд. Удачи! Ключевой отрезок сезона.
Огромные вопросы к реализации Карима. 4 момента из 4 запорол. И как же он хорош в подыгрыше. Удивительный игрок, исключительный по влиянию на результат.
Лично я, получил удовольствие от отсутствия Вини и присутствия Родриго на левом фланге. Не сомнений, что Вини мастеровитый игрок. Но насколько Родриго, при такой же удивительной технике, прагматичен и эффективен.
Отдельный респект Себальосу, Начо и Камавинга. Спокоен за ближайшее будущее Реала.
После Осасуны в следующем туре, Ливерпуль, Атлетико и Барселона подряд. Удачи! Ключевой отрезок сезона.
Какое удовольствие смотреть когда Реал играет в свой красивый футбол ⚽️ и сама от своей игры получает огромное удовольствие . Ну нельзя даже предъявить кому-то какие нибудь хоть минимальные претензии . Все делают на поле свою работу, которая приносит только удовольствие и огромное удовлетворение. Конечно же Бензема с его двумя мячами , правда забитыми с пенальти , но всё равно нужно только поздравить с тем что он вышел на второе место в истории Ла Лиге среди бомбардиров. Конечно же красивый гол великолепного дирижёра Реала Луки Модрича . Любо дорого смотреть на игру Королевского клуба . Удачи тебе Реал !
Какое удовольствие смотреть когда Реал играет в свой красивый футбол ⚽️ и сама от своей игры получает огромное удовольствие . Ну нельзя даже предъявить кому-то какие нибудь хоть минимальные претензии . Все делают на поле свою работу, которая приносит только удовольствие и огромное удовлетворение. Конечно же Бензема с его двумя мячами , правда забитыми с пенальти , но всё равно нужно только поздравить с тем что он вышел на второе место в истории Ла Лиге среди бомбардиров. Конечно же красивый гол великолепного дирижёра Реала Луки Модрича . Любо дорого смотреть на игру Королевского клуба . Удачи тебе Реал !