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«Реал» разгромил «Эльче», Бензема оформил дубль

сегодня, 00:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

«Реал» обыграл «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио. На 31-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба. На 45-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 80-й точку в матче установил полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«Реал» идёт на 2-м месте (48 очков), «Эльче» занимает 20-е место (9 очков).

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Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Ла Лиги
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:22
Рад за Карима, особенно хочется чтобы он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в этом году…Левандовский пусть станет лучшим советником Хави…
2gt3jqm5au7u
2gt3jqm5au7u
сегодня в 02:10
Размялись на Эльче)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:05
Реал без трофея не останется.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Болельщиков Реал с заслуженной Победой !
Какое удовольствие смотреть когда Реал играет в свой красивый футбол ⚽️ и сама от своей игры получает огромное удовольствие . Ну нельзя даже предъявить кому-то какие нибудь хоть минимальные претензии . Все делают на поле свою работу, которая приносит только удовольствие и огромное удовлетворение. Конечно же Бензема с его двумя мячами , правда забитыми с пенальти , но всё равно нужно только поздравить с тем что он вышел на второе место в истории Ла Лиге среди бомбардиров. Конечно же красивый гол великолепного дирижёра Реала Луки Модрича . Любо дорого смотреть на игру Королевского клуба . Удачи тебе Реал !
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Спокойно на классе, Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:02
С красивой и легкой победой!

Огромные вопросы к реализации Карима. 4 момента из 4 запорол. И как же он хорош в подыгрыше. Удивительный игрок, исключительный по влиянию на результат.

Лично я, получил удовольствие от отсутствия Вини и присутствия Родриго на левом фланге. Не сомнений, что Вини мастеровитый игрок. Но насколько Родриго, при такой же удивительной технике, прагматичен и эффективен.

Отдельный респект Себальосу, Начо и Камавинга. Спокоен за ближайшее будущее Реала.

После Осасуны в следующем туре, Ливерпуль, Атлетико и Барселона подряд. Удачи! Ключевой отрезок сезона.
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