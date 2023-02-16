«Реал» разгромил «Эльче», Бензема оформил дубль

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сегодня, 00:54

«Реал» обыграл «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Реала» Марко Асенсио. На 31-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество мадридского клуба. На 45-й минуте Бензема оформил дубль, реализовав пенальти. На 80-й точку в матче установил полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«Реал» идёт на 2-м месте (48 очков), «Эльче» занимает 20-е место (9 очков).