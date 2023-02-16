«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел на 1-е место в АПЛ

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в перенесённом матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 24-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На 42-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака сравнял счёт с пенальти. На 72-й минуте Джек Грилиш снова вывел «горожан» вперёд. На 82-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды.
«Арсенал» идёт на 2-м месте (51 очков), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (51 очко). «Канониры» имеют игру в запасе.
Теперь по матчу. Огромный привет Артете за то, что в столь важном матче, выпустил в основе Томиясу, который играет обычно по 15-20 мин выходя на замену, а тут в такой важный момент Артета выпускает именно японца, и по иронии судьбы тот привозит первый гол, и смущает рекошетом Рамсдейла во втором голе....
Так же огромный привет и Эду, за то, что прорал зимнее ТО!!! Зная, что команде кровь из носу нужен опорник для подмены Парти, не может подписать нужного тренеру игрока, и в панике на ленточке покупают шлак из Челси в лице Жоржиньо!!!! Вот теперь получите и роспишитесь! Травма Парти и у нас проходной двор в центре поля....
Сити с победой, а нам нужна встряска....!
Теперь по матчу. Огромный привет Артете за то, что в столь важном матче, выпустил в основе Томиясу, который играет обычно по 15-20 мин выходя на замену, а тут в такой важный момент Артета выпускает именно японца, и по иронии судьбы тот привозит первый гол, и смущает рекошетом Рамсдейла во втором голе....
Так же огромный привет и Эду, за то, что прорал зимнее ТО!!! Зная, что команде кровь из носу нужен опорник для подмены Парти, не может подписать нужного тренеру игрока, и в панике на ленточке покупают шлак из Челси в лице Жоржиньо!!!! Вот теперь получите и роспишитесь! Травма Парти и у нас проходной двор в центре поля....
Сити с победой, а нам нужна встряска....!
Играют точно на уровне топ4 в этом сезоне. Но Сити наглядно продемонстрировал, чем отличается уверенный в себе гранд АПЛ от просто качественной команды.
Желаю огромной удачи Арсеналу, болел за них сегодня. Очень давно чемпионства не видели
(Независимый болельщик)
Играют точно на уровне топ4 в этом сезоне. Но Сити наглядно продемонстрировал, чем отличается уверенный в себе гранд АПЛ от просто качественной команды.
Желаю огромной удачи Арсеналу, болел за них сегодня. Очень давно чемпионства не видели
(Независимый болельщик)
Если Арсенал возьмет чемпионство, думаю, никто не обидится, ибо в их положении оно будет более чем заслуженно.
Если Арсенал возьмет чемпионство, думаю, никто не обидится, ибо в их положении оно будет более чем заслуженно.