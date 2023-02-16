«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел на 1-е место в АПЛ

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сегодня, 00:32

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в перенесённом матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На 42-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака сравнял счёт с пенальти. На 72-й минуте Джек Грилиш снова вывел «горожан» вперёд. На 82-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (51 очков), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (51 очко). «Канониры» имеют игру в запасе.