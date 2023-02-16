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«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел на 1-е место в АПЛ

сегодня, 00:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в перенесённом матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На 42-й минуте вингер «Арсенала» Букайо Сака сравнял счёт с пенальти. На 72-й минуте Джек Грилиш снова вывел «горожан» вперёд. На 82-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (51 очков), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (51 очко). «Канониры» имеют игру в запасе.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
zw93bk9wnqyd
zw93bk9wnqyd
сегодня в 02:09
Сказка Арсенала закончилась...
Теперь его будут иметь все подряд.
allemz
allemz ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
После гола Холанда, камера интересным образом сфокусировалась на трибунную вывеску "2004".
Если Арсенал возьмет чемпионство, думаю, никто не обидится, ибо в их положении оно будет более чем заслуженно.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:39
Песня канониров спета... Как и прогнозировалось... На дистанции они слабаки...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:38
Искренне желаю Арсеналу заиметь центрального нападающего.

Играют точно на уровне топ4 в этом сезоне. Но Сити наглядно продемонстрировал, чем отличается уверенный в себе гранд АПЛ от просто качественной команды.

Желаю огромной удачи Арсеналу, болел за них сегодня. Очень давно чемпионства не видели
(Независимый болельщик)
allemz
allemz
сегодня в 00:35
Матч практически ни о чем. Борьба продолжается, всем разойтись по своим рабочим местам и подготовиться к следующей игре. Арсеналу спасибо за игру!
Ситизенов с победой!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:33
Ну что же для начала хочу поздравить горожан с победой, очень важной победой, и восхождением на первую строчку! Все закономерно! На опыте, на характере перемололи наш молодняк!!!
Теперь по матчу. Огромный привет Артете за то, что в столь важном матче, выпустил в основе Томиясу, который играет обычно по 15-20 мин выходя на замену, а тут в такой важный момент Артета выпускает именно японца, и по иронии судьбы тот привозит первый гол, и смущает рекошетом Рамсдейла во втором голе....
Так же огромный привет и Эду, за то, что прорал зимнее ТО!!! Зная, что команде кровь из носу нужен опорник для подмены Парти, не может подписать нужного тренеру игрока, и в панике на ленточке покупают шлак из Челси в лице Жоржиньо!!!! Вот теперь получите и роспишитесь! Травма Парти и у нас проходной двор в центре поля....
Сити с победой, а нам нужна встряска....!
Гость
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