Четыре игрока «Бенфики» попали в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли во вторник и среду.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Д).
Защитники: Александер Бах («Бенфика»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Матийс де Лигт («Бавария»), Симон Кьер («Милан»), Антонио Силва («Бенфика»).
Полузащитники: Кингсли Коман («Бавария»), Жоау Мариу («Бенфика»), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Браим Диас («Милан»).
Нападающий: Карим Адейеми («Боруссия» Д).
Хороший матч это ведь не обязательно куча голов.
Хороший матч это ведь не обязательно куча голов.