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Четыре игрока «Бенфики» попали в команду недели Лиги чемпионов

вчера, 21:24

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли во вторник и среду.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Д).

Защитники: Александер Бах («Бенфика»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Матийс де Лигт («Бавария»), Симон Кьер («Милан»), Антонио Силва («Бенфика»).

Полузащитники: Кингсли Коман («Бавария»), Жоау Мариу («Бенфика»), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Браим Диас («Милан»).

Нападающий: Карим Адейеми («Боруссия» Д).

Четыре игрока «Бенфики» попали в команду недели Лиги чемпионов

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Боруссия с Челси хороший матч показали , да и на матч ПСЖ Бавария смотрел с удовольствием.
Хороший матч это ведь не обязательно куча голов.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:33
Главное что бы корона не придавила
Гость
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