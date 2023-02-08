Месси, Роналду и Ибрагимович отказали «Арсеналу». Могли стать напарниками Аршавина

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сегодня, 16:42

Легенды были близки к лондонскому клубу.

Зимой к Артете не попали Мудрик и Фелиш. На фоне участников этого состава дорогущие молодые футболисты теряются, как Буэндия и Лемар чуть ранее. Ниже поговорим о легендах футбола, в списке восемь победителей Лиги чемпионов. Многие выступали за «Барселону» — клуб, куда мечтал попасть и Аршавин. Андрей очутился в Лондоне, а представленные ниже игроки отказывали Венгеру, и многие сюжеты повлияли на развитие футбольной истории.

Вратарь

Марк-Андре Тер Штеген

Не пропускает в составе «Барселоны» в Ла Лиге, а десять лет назад отказал «Арсеналу» и «Интеру», хотел играть за каталонский клуб. Мечта сбылась, хотя не всё в «Барселоне» складывалось гладко. Марк-Андре выиграл Лигу чемпионов, а затем стал участником эпичных вылетов в плей-офф турнира. Но сейчас ветеран в порядке, а «Арсенал», отбросив Лено и Мартинеса, остановился на Рамсдейле.

Защитники

Жерар Пике

Бывший скаут «Арсенала» рассказал, что Пике посещал базу «канониров», но бюрократия помешала подписать Жерара, в отличие от еще одного воспитанника Ла Массии – Сеска. Фабрегас не пожалел, хотя и не застал «золотые» времена Венгера. А Пике оказался под крылом у Фергюсона в МЮ , прежде чем вернулся домой ради серии кубков.

Яя Туре

В 2003 году Яя выходил в товарищеском матче за лондонский клуб, где играл его старший брат Коло. Но возникла проблема с разрешением на работу. Венгер признавал ошибку – упустил универсала, который позже у Гвардиолы играл в опорной зоне до появления Бускетса и в центре обороны, когда возникала необходимость. «Манчестер Сити» тоже не пожалел, что завербовал бывшего игрока донецкого «Металлурга».

Венсан Компани

Венгер знает Компани с юности бельгийца. Но когда «Арсенал» пришел за футболистом «Гамбурга», то получил отказ в пользу «Манчестер Сити». Причем важно напомнить, что «канониры» тогда были грандами, в отличие от «горожан». Агент игрока вспоминал, что отказал «Реалу» и «Арсеналу» после личных встреч с Бутрагеньо и Венгером, ведь Компани не хотел быть «третьим или четвертым выбором».

Полузащитники

Лионель Месси

Никто больше не скрывает, что отец Лионеля вел переговоры с разными клубами – «Арсеналом», «Интером» и даже «Реалом». Ничего удивительного, никто не знал, вырастет ли Месси в профи. В 2006 году «канониры» и «блаугранас» сыграли между собой в финале ЛЧ , а за пару лет до того Венгер получил отказ от Лионеля, дело не только в разрешении на работу в Великобритании.

Майкл Каррик

Хедира и Ди Мария отказали «Арсеналу», будучи звездами. А вот хавбек «Вест Хэма» не был настолько знаменитым. Но молодой человек ушел в «Тоттенхэм», а не в «Арсенал». Если бы не последующий переход в трофейный «Манчестер Юнайтед», то мог пожалеть. У Фергюсона раскрылся, выиграл целую комнату трофеев вместе с главным – уважением фанатов «дьяволов». Теперь Райс выберет между «Арсеналом» и МЮ ?

Нголо Канте

Варди не пошел в «Арсенал» после успеха, а Канте упустили раньше. Затем лондонцы смотрели, как Нголо выигрывает АПЛ для Раньери и Конте. «Арсенал» дольше ждал игроков, которые могут так сильно влиять на рисунок игры – в случае успеха в новом сезоне такими назовут Зинченко с Эдегором, а улыбчивый француз стал любимчиком фанатов «Челси». Выиграл для клуба ЛЧ , не только АПЛ , а теперь ищет новый клуб.

Эден Азар

Аршавин и Азар в стиле «Арсенала», хотя и не повторяют дословно методы Анри. Венгер прекрасно знал французский рынок, игрок «Лилля» получил приглашение от «канониров». Но выбрал «Челси», о чем не пожалеет. Единственная горькая пилюля Эдена – переход в «Реал». Мечтал играть в клубе кумира детства Зидана, но перебрался слишком поздно. Зато в АПЛ Азар был большой звездой. «Арсенал» упустил человека, тащившего к титулу.

Нападающие

Луис Суарес

«Арсенал» предложил за нападающего «Ливерпуля» сорок миллионов и один фунт. Прижимистый Венгер готов был побить трансферный рекорд, огорчив «красных». Сначала давали 30 млн фунтов и 5 миллионов бонусами, но подняли ставку до суммы отступных. Но Луис отказался от перехода в «Арсенал». Правильно сделал, ведь в этой команде шестеро играли за «Барселону», и Суарес из тех, кто не пожалел об этом.

Златан Ибрагимович

Вилья подходил Месси как напарник лучше, с Анри аргентинец мирился, как теперь с Мбаппе. Но рослый Ибрагимович не сработался с Гвардиолой и Лионелем, карьера шведа в «Барселоне» была недолгой. А в случае с «Арсеналом» все завершилось еще до начала. По легенде 19-летний талант заявил представителям «канониров», что Златан не для кастингов. Приглашали на просмотр, а получили отказ юноши, хотя на дворе был 2000 год, впереди Венгера ждали титулы.

Криштиану Роналду

Часто дело не в деньгах. Юных Месси и Ибрагимовича подписали бы за копейки. Как и Туре, Пике и Компани. Но будущие легенды отказывали Венгеру, нередко после личного общения. Роналду встречался с тренером в 2002 году. Но тогда задумали строить «Эмирейтс», «Спортингу» не предложили 19 млн евро, как через год сделал Фергюсон. Сэр Алекс выиграл много битв у мсье Арсена, и сражение за Криштиану – одно из главных в их истории.

Представьте, что в «Арсенал» попал хотя бы каждый второй из этой компании игроков смежных поколений. Был бы шанс выиграть Лигу чемпионов. Футболисты правильно делали, что отказывали? Наверное, ведь у каждого карьера сложилась невероятно успешно. А фанаты «Арсенала» с горечью констатируют, что скауты у них классные, а гениальных переговорщиков в новом веке не хватило не только на переговорах о переходе Мудрика.