33 героя чемпионата Англии 2022/23. Соберите идеальную основу на экваторе сезона

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вчера, 20:05

Главные футболисты турнира.

Выбирайте сами, только очертим круг кандидатов. И упомянем тех, кто завис на грани списка 33 богатырей АПЛ , ведь по отдельным позициям такие люди имеются. Пишите в комментариях свой состав, полагаясь на эти подсказки. Или выделяйте своих главных героев турнира в любом количестве, так как хвалить тоже интересно. Особенно если за дело, как в этом случае. Позади половина сезона, и пора сформировать круг тех, за кем будем следить дальше с удвоенным вниманием.

Вратари

Поуп («Ньюкасл») – Рамсдейл («Арсенал») – Лено («Фулхэм»)

У вратарей «Челси» и «Ливерпуля» много сэйвов, но еще больше у голкиперов «Брентфорда» и «Фулхэма». Это не всегда признак геройства? Процент отраженных выстрелов тоже важен. Поуп там первый, Рамсдейл среди лидеров, как и Лено. По «сухарям» лучше всех вратарь «Ньюкасла». Первый номер выбрать непросто, все достойные.

Защитники

Триппьер («Ньюкасл») – Уайт («Арсенал») – Тете («Фулхэм»)

Киран – символ зрелости «Ньюкасла». Но и Уайт, который перестраивает «Арсенал» на три центральных в позиционных атаках, а еще ходит с Зинченко в опорную зону, тоже крутой. В этой тройке мог оказаться Джеймс из «Челси», но травмировался, как и Далот из МЮ . Выделим голландца Тете, который много обороняется и успел сделать 4 ассиста.

Салиба («Арсенал») – Шер («Ньюкасл») – Т. Силва («Челси»)

Защитники «Арсенал» и «Ньюкасла» представляют самые успешные линии обороны сезона, а Силва пытается на опыте связать линию «Челси». Допускаем, что найдутся желающие выделить еще кого, в центре обороны в этом сезоне выбор неплохой. Но Салиба хорош, должен быть в большинстве символических сборных сезона.

Ботман («Ньюкасл») – Мартинес ( МЮ ) – Габриэль («Арсенал»)

Лисандро борется, поэтому запоминается. Варан пассивнее, хотя опыта больше и габариты подходят для центра обороны в АПЛ . Также отметим голландца Ботмана. Молодой защитник прекрасно играет в центре обороны «Ньюкасла», который подпрыгнул в таблице. Да и Габриэля зря недооценивают, защита у «Арсенала» куда лучше, чем была.

Зинченко («Арсенал») – Канселу ( МС ) – Шоу ( МЮ )

Кукурелью и Робертсона не забыли, считаете их лучшими – отправляйте в свою основу. Канселу тоже активничал в атаке. А Зинченко вообще один из самых важных игроков сезона АПЛ , ведь принес в «Арсенал» чемпионскую веру и полезен тактически. В обороне бывший хавбек не так четко работает, но и вечных провалов нет.

Полузащитники

Каземиро ( МЮ ) – Партей («Арсенал») – Гимараес («Ньюкасл»)

Родри тоже красавец, но играть за «Манчестер Сити» проще, чем выстроить надежную систему в «Ньюкасле», поэтому выбираем Бруну. А главный выбор между Каземиро и Партеем. Участие Карлоса в атаках МЮ добавляет ему баллов, но опорник лондонцев тоже невероятно важный человек на пути к новому «Арсеналу».

Де Брюйне ( МС ) – Фернандеш ( МЮ ) – Джака («Арсенал»)

Оригинальная тройка, но забавно, что разные по смыслу игроки объединяются непробиваемой наглостью на поле. Каждый может забить, отдать умную передачу. Сменить позицию, если нужно, хотя у Де Брюйне есть любимое место правее центра. Понятно, что Фернандеш и Джака меняли за свою карьеру позиции не раз – Гранит этим занялся недавно, но это три центральных хавбека в схеме «4-3-3».

Эдегор («Арсенал») – Гюндоган ( МС ) – МакАллистер («Брайтон»)

Эдегор без вопросов, это один из лучших и самых важных футболистов сезона, капитан лидеров из «Арсенала». Понимаем, что наличие в расширенном писке Гюндогана и МакАллистера оспорить проще. Но лишь по причине, что классных хавбеков в АПЛ полно. Бентанкур и Перишич проводили хорошие матчи в сезоне. Райс, Эриксен, Бернарду Силва, хотя португалец часто играл в атаке… Выбирайте, кого душа пожелает.

Нападающие

Сака («Арсенал») – Альмирон («Ньюкасл») – Мэддисон («Лестер»)

Тут два однозначных кандидата, а дальше идут варианты. Чисто по классу Бернарду, если он справа в атаке «Манчестер Сити» — вне конкуренции. Но у Силвы перепады в игре, иногда вообще на лавке. Также есть Марез с его проблесками в игре. Но выберем Мэддисона, который тащит лисов из болота. Альмирона и Сака же просто похвалим – красавцы. Букайо в шаге от уровня для элиты футбола.

Холанд ( МС ) – Кейн («Тоттенхэм») – Тони («Брентфорд»)

Митровича и Родриго из «Лидса» тоже выделяем, как и Жезуса. Но только безумец между этими форвардами для основы символической сборной выберет не Холанда. Все молодцы, однако Эрлинг – феномен. Забил 100 мячей в 19 матчах АПЛ … Пока лишь 25, но когда речь о половине сезона, то это запредельно много. Желаем Холанду здоровых коленей и сочувствуем защитникам, которые его снова встретят.

Рэшфорд ( МЮ ) – Мартинелли («Арсенал») – Троссард («Брайтон»)

Как похорошел Рэшфорд без Роналду! Вегхорст не мешает Маркусу, старательно работает в оттяжке. Англичанин физически готов к забегам, его удары хлесткие и точные. В лучшей форме в жизни? Возможно, но точно приблизился к футболу, который от него ждали пару лет назад. Мартинелли и Троссард тоже в порядке, хотя теперь это напарники по «Арсеналу». Также упомянем Фодена, но ему нужна стабильность, и красавца Митому – японец остановил «Ливерпуль» в Кубке Англии, да и в АПЛ пошумел.

В чемпионате Англии много звезд. Немало историй, когда раскрываются молодые. Или те, в кого не все верили. Также на месте проверенные временем вроде Каземиро и Де Брюйне. А во главе дикий Холанд, который настраивается на рекорды.