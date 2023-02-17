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Бенитес рассказал о причинах провала в «Реале»

сегодня, 14:24

Рафаэль Бенитес вспомнил о причинах своей неудачи на посту главного тренера «Реала». В команде он проработал с лета 2015 по январь 2016 года.

Я пришел в «Реал» сразу после ухода Анчелотти, у которого с футболистами сложились прекрасные отношения. Они думали, что я приду с кнутом.

Обстановка была неблагоприятная: уход Касильяса, ситуация с Кейлором Навасом, задержание Бензема по делу о шантаже Вальбуэна... Бывают непростые ситуации. А когда все становится сложно, кто во всем виноват? Я.

Я понимал, каков Криштиану Роналду, с ним нужно уметь сработаться. Сложности начинаются, когда тебе приходится разбираться с семью исполнителями. Некоторые не играют, их это не устраивает, и они идут общаться с журналистами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:57
Бенитес толковый тренер, но с игроками не очень ладил и не учился на своих ошибках. И на этом фоне идти в Интер после Моуринью, в Реал после Анчелотти - не самая лучшая идея.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:32, ред.
Бенитесу не дали бы работать в Реале. Все это было словно спланировано, после того как Реал набрал ход. Зидан тоже не для красоты находился в Реале, ждал когда можно выбрать момент для назначения.
Так обычно иногда делают клубы.
Но обычно своих воспитанников клубы поддерживают, но в случае с Реалом такого не было.
Зидан почему-то пользовался большей популярностью среди болельщиков Реала. Да и Анчелотти вспоминали.
Даже Иуда предал Христа, несмотря на то что был одним из апостолов Иисуса, но даже у него проснулась совесть.
А что чувствует Роналду который хотел чтобы Бенитес ушел из клуба. Но за то у него есть 30 серебряников.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 16:29
Провал Бени оказался звезным часом Зизу.
Кто на что учился:)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:08
Уж лучше бы просто не шел в Реал. Задним числом все умные.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:42
Просто так сложились обстоятельства!
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