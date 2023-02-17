Бенитес рассказал о причинах провала в «Реале»

вспомнил о причинах своей неудачи на посту главного тренера «Реала». В команде он проработал с лета 2015 по январь 2016 года.

Я пришел в «Реал» сразу после ухода Анчелотти, у которого с футболистами сложились прекрасные отношения. Они думали, что я приду с кнутом.

Обстановка была неблагоприятная: уход Касильяса, ситуация с Кейлором Навасом, задержание Бензема по делу о шантаже Вальбуэна... Бывают непростые ситуации. А когда все становится сложно, кто во всем виноват? Я.

Я понимал, каков Криштиану Роналду, с ним нужно уметь сработаться. Сложности начинаются, когда тебе приходится разбираться с семью исполнителями. Некоторые не играют, их это не устраивает, и они идут общаться с журналистами.