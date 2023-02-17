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«Раздражаете меня ерундой». Аллегри — экспертам послематчевой студии

сегодня, 11:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча Лиги Европы против «Нанта» (1:1) раскритиковал экспертов послематчевой студии. Работники СМИ предположили, что туринцы в этом поединке играли на удержание счета.

Я никогда не утверждал, что жду побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня раздражаете этой ерундой. Это штамп, что я хочу побед со счетом 1:0, это ложь. Все просто, изучите статистику моих команд. У меня всегда была лучшая оборона и вторая по результативности атака. От статистики не скрыться. Взгляните на результаты «Милана» и «Ювентуса».

Мои команды всегда забивали по 70-80 мячей за сезон. Проблема в том, что вы говорите много ерунды, а я показываю цифры. Я знаю, что такова ваша работа — заполнить время эфира болтовней, но я этим не занимаюсь. Вы придумали это, создали историю, а затем стали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. Вся статистика у вас на руках, изучите ее.

Лишь победы важны. Не играет роли, 1:0 или 5:0. Тем не менее факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:38
много причин для раздражительности ...
balalay
balalay
сегодня в 19:54
Аллегри не так велик как о себе думает, если Анчелотти и в Эвертоне смог побеждать хотя бы 50%, то Аллегри с середняками этого не мог в карьере - только с Миланом и Ювентусом... это и есть показатель тренера, а не физрука богатых элитных команд вроде Моуриньо
Malhira
Malhira ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:58
Во во, нет бы до матча об этом рассказывать раз уж они называют себя экспертами. Зато после матча, все то они знают, все для них очевидно было, и сидят с умным видом просто пересказывают игру.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:06, ред.
"Заполнить время эфира болтовнёй" (Аллегри). Как же это точно сказано. Во многом именно по этой причине я не смотрю аналитические программы на наших футбольных каналах. Сидят "эксперты" и с умным видом рассуждают о прошедших матчах ( и не только ), нет, не по - дилетантски, а говорят об очевидных вещах, которые лежат на поверхности, и о которых слушать, обсуждать и что - то анализировать не имеет смысла.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:28
Такой опытный тренер и до сих пор не знает, что: "Мы должны хорошо играть и зарабатывать очки. Надо просто идти от матча к матчу. Таков футбол". И все, все довольны и вышли из студии в прекрасном настроении, утром прочитали твое интервью в новостях и благополучно забыли.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:09
Ну то и понятно - в Юве сейчас очень нервная обстановка.
x35njbgmfagd
x35njbgmfagd
сегодня в 12:48, ред.
Надо было журналистам в ответ сказать: "Не болтайте ерундой!"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:00
Стул под Аллегри зашатался
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