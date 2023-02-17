«Раздражаете меня ерундой». Аллегри — экспертам послематчевой студии

Главный тренер «Ювентуса» после матча Лиги Европы против «Нанта» (1:1) раскритиковал экспертов послематчевой студии. Работники СМИ предположили, что туринцы в этом поединке играли на удержание счета.

Я никогда не утверждал, что жду побед «Ювентуса» со счетом 1:0, вы меня раздражаете этой ерундой. Это штамп, что я хочу побед со счетом 1:0, это ложь. Все просто, изучите статистику моих команд. У меня всегда была лучшая оборона и вторая по результативности атака. От статистики не скрыться. Взгляните на результаты «Милана» и «Ювентуса».

Мои команды всегда забивали по 70-80 мячей за сезон. Проблема в том, что вы говорите много ерунды, а я показываю цифры. Я знаю, что такова ваша работа — заполнить время эфира болтовней, но я этим не занимаюсь. Вы придумали это, создали историю, а затем стали ее распространять. Вы видите абстрактное, я вижу конкретное. Вся статистика у вас на руках, изучите ее.

Лишь победы важны. Не играет роли, 1:0 или 5:0. Тем не менее факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая по результативности атака.