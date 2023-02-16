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«Шинник» готовит претензию к турецкому отелю из-за инцидента с «Минаем»

вчера, 11:55

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что клуб из Ярославля готовит претензию к отелю, в котором произошел конфликт с игроками «Миная».

Обращение готовится юридическим отделом. Текст нужно перевести с русского на английский — это займет какое-то время. Пока я ничего не подписывал. В ближайшее время обращение будет подготовлено.

Я на связи с командой, у них выходной. Понятно, что настроение не может быть совсем хорошим, но ребята отдыхают и находятся в безопасности. Скоро начинаются тренировки.

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Шинник
Источник: tass.ru
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