«Шинник» готовит претензию к турецкому отелю из-за инцидента с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что клуб из Ярославля готовит претензию к отелю, в котором произошел конфликт с игроками «Миная».

Обращение готовится юридическим отделом. Текст нужно перевести с русского на английский — это займет какое-то время. Пока я ничего не подписывал. В ближайшее время обращение будет подготовлено.

Я на связи с командой, у них выходной. Понятно, что настроение не может быть совсем хорошим, но ребята отдыхают и находятся в безопасности. Скоро начинаются тренировки.