Суд на март отложил заседание по иску Газизова к Федуну

Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску экс-генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.
Рассмотрение отложено на 16 марта.
В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.
К чему бы это?
К чему бы это?