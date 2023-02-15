Суд на март отложил заседание по иску Газизова к Федуну

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вчера, 16:57

Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску экс-генерального директора московского «Спартака» к бывшему владельцу клуба . Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.

Рассмотрение отложено на 16 марта.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.