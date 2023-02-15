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Суд на март отложил заседание по иску Газизова к Федуну

вчера, 16:57

Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску экс-генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.

Рассмотрение отложено на 16 марта.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 18:22
Ненасытный татарин…
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:30
Похоже дело движется к мировому соглашению..
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:15
Судя по всему, это судебное разбирательство останется по наследству семейству Федуна и Шамиля.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
Сразу вспомнил нетленного испанца Мигеля де Сервантеса Сааведра и его роман "Дон Кихот"...
К чему бы это?
протон
протон
вчера в 17:04, ред.
Вечное судебное разбирательство. эЭо бьет на психику, а эти видать привыкли. То когда люди богатеют судами
Гость
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