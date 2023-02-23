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Ван-Биссака думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:09

Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Игрок думает об уходе из команды летом. «Дьяволы» будут готовы рассмотреть возможные предложения по футболисту.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:16
Надоело сидеть на лавке !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 12:55
И Вам доброго дня?

С праздником! Здоровья!

За выслугу лет на соккере и 2000 комментов?)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:41
Добрый день. Уточните, пожалуйста, за что именно Вы хотите получить VIP статус.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:39
Бью челобитную с вопросим vip?
Ironigor
Ironigor ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Доброго времени суток Всем и конечно же с Праздником 23 февраля !
Привет дружище. ✊️ Второй день жду тоже этого в КП. Столько хороших матчей и на тебе, засада на КП !)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:31
Ну и правильно. Уж лучше где-то играть, чем охранять лавку .
Гость
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