Ван-Биссака думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Игрок думает об уходе из команды летом. «Дьяволы» будут готовы рассмотреть возможные предложения по футболисту.
Защитник Аарон Ван-Биссака может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Игрок думает об уходе из команды летом. «Дьяволы» будут готовы рассмотреть возможные предложения по футболисту.
С праздником! Здоровья!
За выслугу лет на соккере и 2000 комментов?)
С праздником! Здоровья!
За выслугу лет на соккере и 2000 комментов?)
Привет дружище. ✊️ Второй день жду тоже этого в КП. Столько хороших матчей и на тебе, засада на КП !)
Привет дружище. ✊️ Второй день жду тоже этого в КП. Столько хороших матчей и на тебе, засада на КП !)