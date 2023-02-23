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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Клубы Англии следят за Мбаппе

сегодня, 10:50

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ.

Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По слухам, француз хочет покинуть парижский клуб, англичане хотят этим воспользоваться. Контракт Мбаппе с парижанами действует до 2025 года, его зарплата составляет более 1,2 млн фунтов стерлингов в неделю. Это огромная проблема для потенциальных покупателей.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:55
Пусть следят. Следить за его игрой одно удовольствие.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:15
Зорко следят ? Реал ещё в том году эту подзорную трубу перевернул для англичан обратной стороной.))
112910415
112910415
сегодня в 11:45
мечта многих топ-клубов !
как начнёт в каждом интервью намекать, что хочет в Реал ...
красота же, стабильность ! )
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:41
Помоему ему и в ПСЖ хорошо,зачем ему метания.
drug01
drug01
сегодня в 11:40
За ним многие клубы следят!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:23
Захочет перебраться в Англию- уменьшит свои финансовые аппетиты...
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