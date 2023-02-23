Клубы Англии следят за Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ.
Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По слухам, француз хочет покинуть парижский клуб, англичане хотят этим воспользоваться. Контракт Мбаппе с парижанами действует до 2025 года, его зарплата составляет более 1,2 млн фунтов стерлингов в неделю. Это огромная проблема для потенциальных покупателей.
как начнёт в каждом интервью намекать, что хочет в Реал ...
красота же, стабильность ! )
как начнёт в каждом интервью намекать, что хочет в Реал ...
красота же, стабильность ! )