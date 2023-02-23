Жалоба РФС в CAS по отстранению российских команд не принята .

Верховный суд Швейцарии не принял жалобу РФС на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно отстранения от международных турниров российских команд со стороны ФИФА и УЕФА. Службой Коммуникаций РФС был предоставлен комментарий партнера правовой компании SILA Михаила Прокопца, которая представляет РФС в данных спорах.
В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая по мнению РФС была направлена в срок.
По имеющейся у нас информации, суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин.
Если серьёзно ссоришься с коллективным Западом, то играть дальше по его правилам становится глупо и бессмысленно, к чему необходимо быть готовым, иначе из тебя сделают полного лохозавра))
И ведь текущего опыта уже хватает.
Как пример- весной/летом прошлого года РФ получила технический дефолт по госдолгу лишь потому, что в своевременном приёме платежа (упрощенно говоря), России было просто отказано.
Это как вы зашли к соседу вернуть ему займ, а тот дверь открыл, но заявил:
"Не, дорогой, я сегодня одел штаны с зашитыми карманами, приходи
в понедельник, а это уже всё, считай в срок ты не расплатился".
Что уж говорить о каких-то там спортивных разборках.
"Опоздание курьерских служб"- это ещё что, могли просто сказать, что не рассмотрели жалобу из-за многочисленных грамматических ошибок в её тексте))
Если серьёзно ссоришься с коллективным Западом, то играть дальше по его правилам становится глупо и бессмысленно, к чему необходимо быть готовым, иначе из тебя сделают полного лохозавра))
И ведь текущего опыта уже хватает.
Как пример- весной/летом прошлого года РФ получила технический дефолт по госдолгу лишь потому, что в своевременном приёме платежа (упрощенно говоря), России было просто отказано.
Это как вы зашли к соседу вернуть ему займ, а тот дверь открыл, но заявил:
"Не, дорогой, я сегодня одел штаны с зашитыми карманами, приходи
в понедельник, а это уже всё, считай в срок ты не расплатился".
Что уж говорить о каких-то там спортивных разборках.
"Опоздание курьерских служб"- это ещё что, могли просто сказать, что не рассмотрели жалобу из-за многочисленных грамматических ошибок в её тексте))