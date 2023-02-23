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Жалоба РФС в CAS по отстранению российских команд не принята

сегодня, 14:30

Верховный суд Швейцарии не принял жалобу РФС на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно отстранения от международных турниров российских команд со стороны ФИФА и УЕФА. Службой Коммуникаций РФС был предоставлен комментарий партнера правовой компании SILA Михаила Прокопца, которая представляет РФС в данных спорах.

В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая по мнению РФС была направлена в срок.

По имеющейся у нас информации, суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин.

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Источник: matchtv.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:36
Так ведь и у нас приняли меры первыми, чтобы решения по правам человека у нас не котируется. А тут сами обижаются на них, смешно.
nubom
nubom
сегодня в 17:35
Похоже, курьер РФС ехал по обыкновению из Швейцарии через Мальдивы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:18
Правильно отказали. Не было бы "спец. операции" в Украине, корреспонденция была бы доставлена в адрес РФС вовремя. Кто виноват ? Естественно, Российская Федерация. И это правильно ! И вообще, все наши жалобы в любые международные инстанции по любому поводу в связи со сложившейся обстановкой надо отправлять в мусорную корзину. А нам сидеть и не вякать, чтобы лишний раз не позориться.
Ironigor
Ironigor ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 16:24, ред.
Вижу я по вашему здесь выход один , раз не в Европу не пускают и Азия вам не подходит ввиду разных причин . Лучше России сразу принять конституцию Америки и стать пятьдесят первым штатом федерации Америки . И все проблемы сразу решаться автоматически. Кстати федерация шахмат России уже перешла в Азиатскую. И это только начало.
И прошу вас мне больше не писать. Спасибо за понимание.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:14
Зачем биться головой об стенку, уже давно пора понять
Tex
Tex ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:13
В системах вертикального типа, невозможно решать что-то на своем уровне. На любой чих нужно одобрение вышестоящего руководителя. В этой ситуации вышестоящий руководитель - это руководство страны. И большое заблуждение думать, что переход в Азию что-то решит. Скорее это приведет к грани банкротства большую часть клубов лиги. Достаточно много аналитику на этот счет можно найти на просторах интернета, от вполне годных специалистов
баск
баск
сегодня в 16:11
Лица, которые занимаются от РФС этими вещами, категорически не желают понимать, с кем и с чем они имеют дело..

Если серьёзно ссоришься с коллективным Западом, то играть дальше по его правилам становится глупо и бессмысленно, к чему необходимо быть готовым, иначе из тебя сделают полного лохозавра))

И ведь текущего опыта уже хватает.
Как пример- весной/летом прошлого года РФ получила технический дефолт по госдолгу лишь потому, что в своевременном приёме платежа (упрощенно говоря), России было просто отказано.

Это как вы зашли к соседу вернуть ему займ, а тот дверь открыл, но заявил:
"Не, дорогой, я сегодня одел штаны с зашитыми карманами, приходи
в понедельник, а это уже всё, считай в срок ты не расплатился".

Что уж говорить о каких-то там спортивных разборках.
"Опоздание курьерских служб"- это ещё что, могли просто сказать, что не рассмотрели жалобу из-за многочисленных грамматических ошибок в её тексте))
lotsman
lotsman
сегодня в 16:06
Кто бы сомневался. Или кто то, на что то надеялся?
Ironigor
Ironigor ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 15:59
А причём в этой ситуации руководство страны ??? Пусть решают вопросы на своём уровне. Есть выход, обратиться в АФК и решать вопросы вхождения в Азиатскую конфедерацию. В Европе нас точно никто не ждёт и это даже не обсуждается.
Tex
Tex ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:50
Ну вот давайте посмотрим на ситуацию под иным углом, а куда им биться и что предпринимать? К руководству своей собственной страны идти? Так они понимаю, что толку от этого ноль и внутри никакие проблемы не решаются в принципе, даже максимально насущные... На все забивается и по принципу само рассосется продолжает телепаться. Самое смешное, когда слышу призывы о исправлении ситуации к людям, которые все это за 25 лет построили. Пора очнуться и понять, что по другому ничего не будет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:44
Жалоба РФС в CAS по отстранению российских команд не принята .
Зная заведомо , что ничего хорошего ждать не приходится от CAS, но почему-то наши чиновники с упорством 🐏, продолжают биться в закрытые двери .
Или просто создают вид от безысходности, хоть какой-то деятельности, писать жалобы.

Примерно вот так сейчас выглядят чиновники РФС.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:37
Смогли придумать то, что нельзя было сделать. Но это фикция.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:27
Они там мастера находить уважительные причины...
Макс Максимов
Макс Максимов
сегодня в 15:25
А что ожидали другого решения? В настоящее время политика=спорт
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:24
У чиновников, причем с обеих сторон свой "футбол", в смысле "отфутболивают".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:19
Как неожиданно :SILA слИла...Даже мой кот предполагал такое развитие событий,а РФС-"надеялся".Всё что нужно знать об этой шараге.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:10
Ожидаемо.
АТГ
АТГ
сегодня в 15:08
Голубиной почтой посылали?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:07
Только круглый идиот ожидал иного решения . Представляете ,сколько идиотов в нашем РФС ? Уму не постижимо !!!! Отменяйте FAN ID и шагом марш в Азию ,пока не загнили совсем !!!
Гость
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