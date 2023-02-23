Жалоба РФС в CAS по отстранению российских команд не принята .

Верховный суд Швейцарии не принял жалобу РФС на решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) касательно отстранения от международных турниров российских команд со стороны ФИФА и УЕФА . Службой Коммуникаций РФС был предоставлен комментарий партнера правовой компании SILA Михаила Прокопца, которая представляет РФС в данных спорах.

В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая по мнению РФС была направлена в срок.