«МЮ годами нуждался в таком специалисте». Руни — о тен Хаге

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил работу главного тренера «дьяволов» .

«Манчестер Юнайтед» годами нуждался в таком специалисте. Я несколько раз посещал базу, общался с игроками и знаю, что им нравится работать под его руководством, а это очень важно. К футболистам он требователен.

Полагаю, он изменил менталитет футболистов, они снова верят в себя, он помог им в этом, у них вообще-то хорошая команда, и люди начинают это понимать. До первого места в АПЛ пять очков, впереди еще много поединков, всякое может быть...

Тен Хаг смог вовлечь в работу всех футболистов, и выходящие на замену исполнители тоже полезны. Такие изменения в менталитете и проявлении характера давно были необходимы коллективу.