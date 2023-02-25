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«МЮ годами нуждался в таком специалисте». Руни — о тен Хаге

25 февраля 2023, 20:35

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил работу главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» годами нуждался в таком специалисте. Я несколько раз посещал базу, общался с игроками и знаю, что им нравится работать под его руководством, а это очень важно. К футболистам он требователен.

Полагаю, он изменил менталитет футболистов, они снова верят в себя, он помог им в этом, у них вообще-то хорошая команда, и люди начинают это понимать. До первого места в АПЛ пять очков, впереди еще много поединков, всякое может быть...

Тен Хаг смог вовлечь в работу всех футболистов, и выходящие на замену исполнители тоже полезны. Такие изменения в менталитете и проявлении характера давно были необходимы коллективу.

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drug01
drug01
25 февраля в 21:28
Высокая оценка Руни, всё будет хорошо
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