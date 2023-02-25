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Мерсон: «Против „Ливерпуля“ стало легко играть»

25 февраля 2023, 20:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон в отрицательном ключе высказался о действиях защиты «Ливерпуля» в поединке Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

Мне кажется, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» выступал как 2-3 года назад. Сейчас они на это не способны. У них безногая полузащита. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно быть.

Клопп – замечательный тренер, не поймите меня неправильно. Но порой, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужны перемены. Против них стало легко играть, а это тревожный знак.

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Все комментарии
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112910415
26 февраля в 05:11
у тренера кончились идеи
Варвар7
Варвар7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
26 февраля в 02:25
Как бы это прискорбно для многих не звучало , прежде всего в смене главного тренера. Не кто не будет отрицать высокий профессиональный уровень Клоппа, но мне кажется он несколько "засиделся" - не видно новых идей, пропал кураж, которым он всегда славился. Ведь если посмотреть даже неудачи он встречает эмоционально более спокойно, в порядке вещей что ли. Юргену надо новый клуб, новый вызов если хотите и тогда мне кажется он "встрепенётся" Конечно можно только догадываться почему он "потух" - может какие либо разногласия с руководством, может банально всё "приелось", может ещё какие либо причины.
Так же прежде всего надо обновить то, чем всегда славился Ливер - линию атаки. Салах "вспыхивает" от время от времени и если раньше он был один из лучших в обводке "один в один" смело идя прямо в защитника ,то теперь уверенность у него пропала и он постепенно превращается в "середняка".
Другие линии тоже нуждаются в усилении, но над этим будет уже летом думать Клопп или другой тренер который возможно заменит его.
Ливерпуль один из самых популярных клубов Европы и хотелось бы вновь видеть его сильным и радующим своих болельщиков победами.(немного путанно, но как то так).
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 01:21
Какие именно перемены необходимы больше всего, на Ваш взгляд?
протон
протон
26 февраля в 00:42
Мерсон думает, что какая-то другая полузащита доставит Модричу больше проблем? Это Модрич, дружок, он определяет футбол.
Дело не в том, что Реал выиграет во всех турнирах, а в том, что в 90% случаев(даже когда Реал проигрывает) на своей позиции Модрич делает все филигранно и проигрыш не на его совести уж точно, но конечно бывает иначе - возраст даёт знать)
Capral
Capral
25 февраля в 22:18, ред.
Всё понятно и давно. Я постоянно пишу, что Клопп не растет и не прогрессирует - живет прошлым. Но самое ужасное, что он и не хочет ничего менять в своей системе.

Наивные болельщики полагают, что усиление состава Ливера принесет плоды, улучшит игру. Нет! Пока тренер не разберется в себе, не найдет ошибки и не признает свою неправоту, никакие самые сильные футболисты не помогут. Чем плох Салах? Кто еще нужен Клоппу??? Салах - гений, если за столько лет у Клоппа, он по-прежнему лучший в команде!!!

И еще. До тех пор, пока Клопп не признает, что прессинг - это не самоцель, а всего лишь один из элементов футбола, его команда будет физически деградировать. Нельзя, такого художника, поэта, как Салах, перегружать прессингом!!! Это мне кое-кого напоминает...
sir_Alex
sir_Alex ответ Варвар7 (раскрыть)
25 февраля в 21:33
К гадалке не ходи 😃
Варвар7
Варвар7
25 февраля в 20:51
То , что перемены в Ливерпуле назрели - "к бабке не ходи"
Гость
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