Мерсон: «Против „Ливерпуля“ стало легко играть»

Бывший футболист «Арсенала» в отрицательном ключе высказался о действиях защиты «Ливерпуля» в поединке Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

Мне кажется, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» выступал как 2-3 года назад. Сейчас они на это не способны. У них безногая полузащита. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно быть.

Клопп – замечательный тренер, не поймите меня неправильно. Но порой, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужны перемены. Против них стало легко играть, а это тревожный знак.