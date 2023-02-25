Мерсон: «Против „Ливерпуля“ стало легко играть»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон в отрицательном ключе высказался о действиях защиты «Ливерпуля» в поединке Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).
Мне кажется, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» выступал как 2-3 года назад. Сейчас они на это не способны. У них безногая полузащита. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно быть.
Клопп – замечательный тренер, не поймите меня неправильно. Но порой, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужны перемены. Против них стало легко играть, а это тревожный знак.
Наивные болельщики полагают, что усиление состава Ливера принесет плоды, улучшит игру. Нет! Пока тренер не разберется в себе, не найдет ошибки и не признает свою неправоту, никакие самые сильные футболисты не помогут. Чем плох Салах? Кто еще нужен Клоппу??? Салах - гений, если за столько лет у Клоппа, он по-прежнему лучший в команде!!!
И еще. До тех пор, пока Клопп не признает, что прессинг - это не самоцель, а всего лишь один из элементов футбола, его команда будет физически деградировать. Нельзя, такого художника, поэта, как Салах, перегружать прессингом!!! Это мне кое-кого напоминает...
Наивные болельщики полагают, что усиление состава Ливера принесет плоды, улучшит игру. Нет! Пока тренер не разберется в себе, не найдет ошибки и не признает свою неправоту, никакие самые сильные футболисты не помогут. Чем плох Салах? Кто еще нужен Клоппу??? Салах - гений, если за столько лет у Клоппа, он по-прежнему лучший в команде!!!
И еще. До тех пор, пока Клопп не признает, что прессинг - это не самоцель, а всего лишь один из элементов футбола, его команда будет физически деградировать. Нельзя, такого художника, поэта, как Салах, перегружать прессингом!!! Это мне кое-кого напоминает...
Дело не в том, что Реал выиграет во всех турнирах, а в том, что в 90% случаев(даже когда Реал проигрывает) на своей позиции Модрич делает все филигранно и проигрыш не на его совести уж точно, но конечно бывает иначе - возраст даёт знать)
Дело не в том, что Реал выиграет во всех турнирах, а в том, что в 90% случаев(даже когда Реал проигрывает) на своей позиции Модрич делает все филигранно и проигрыш не на его совести уж точно, но конечно бывает иначе - возраст даёт знать)