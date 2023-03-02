«Лацио» в начале XXI века отказался от трансфера Роналду

Агент Алессандро Моджи рассказал, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Лацио» в начале XXI века.
Жорже Мендеш (экс-агент КриРо) имел хорошие отношения со спортивным директором «Лацио». Мы предложили услуги Криштиану тогдашнему президенту римского клуба Серджио Краньотти, но он ответил, что не хочет его подписывать. Краньотти заявил, что хотел бы видеть в своей команде «настоящего» Роналду, намекнув, что Криштиану не в форме. Поэтому сразу отказался от трансфера.
Это в МЮ Роналду был не в форме, когда он осенью 2021 года при Сульшере практически в одиночку тащил МЮ в ЛЧ и Премьер-лиге? Сколько камбеков тогда обеспечил Роналду - с Аталантой, с Вильяреалом. Вопрос в другом: почему после прихода Роналду остальные игроки МЮ стали хуже играть. И здесь надо смотреть на Магуайера как капитана и на атмосферу в раздевалке. Ну а потом Рангик вообще убил всю команду, при Рангике не играл никто.
Это в МЮ Роналду был не в форме, когда он осенью 2021 года при Сульшере практически в одиночку тащил МЮ в ЛЧ и Премьер-лиге? Сколько камбеков тогда обеспечил Роналду - с Аталантой, с Вильяреалом. Вопрос в другом: почему после прихода Роналду остальные игроки МЮ стали хуже играть. И здесь надо смотреть на Магуайера как капитана и на атмосферу в раздевалке. Ну а потом Рангик вообще убил всю команду, при Рангике не играл никто.