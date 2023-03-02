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«Лацио» в начале XXI века отказался от трансфера Роналду

02 марта 2023, 09:24

Агент Алессандро Моджи рассказал, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Лацио» в начале XXI века.

Жорже Мендеш (экс-агент КриРо) имел хорошие отношения со спортивным директором «Лацио». Мы предложили услуги Криштиану тогдашнему президенту римского клуба Серджио Краньотти, но он ответил, что не хочет его подписывать. Краньотти заявил, что хотел бы видеть в своей команде «настоящего» Роналду, намекнув, что Криштиану не в форме. Поэтому сразу отказался от трансфера.

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Все комментарии
faneng
faneng ответ Shafterhopf (раскрыть)
02 марта в 23:03, ред.
Только один раз лучшим бомбардиром Серии А он стал потому, что Иммобиле в 2020 г. выдал лучший сезон в своей карьере и показал тоже совершенно нетипичную для Италии результативность.
Что значит куда он тянул МЮ осенью 2022 года? Осенью 2022 года он почти уже и не играл. Почему он пропустил предсезонную подготовку и так ли была плоха его форма, чтобы тен Хаг держал его на лавке, - сложно судить. Роналду говорил про болезнь ребенка. Мы видели, что в АПЛ он забил мастерский гол Эвертону. Но при этом командная игра была явно выстроена в обход Роналду.
А про количество пенальти - чья бы корова мычала. Вероятно, ты поклонник Месси. Так вот, на прошедшем "блестящем" для Месси ЧМ сколько из своих семи голов он забил с пенальти?
АТГ
АТГ
02 марта в 18:35
Никому не нужен
112910415
112910415
02 марта в 16:40
дела давно минувших дней ...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ faneng (раскрыть)
02 марта в 14:38, ред.
Ну не каждый сезон он забивал 25-30 голов. Он был в Юве 4 сезона, его статистика - 21 (из них 5 с пенальти), 31 (12 (!!!!) с пенальти), 29 (6 с пенальти), 0 (1 игра). Отличные показатели, но почему если в Серии А не высокая результативность, то он 1 раз только стал лучшим бомбардиром сезона? Причем не тогда когда он забил 31 мяч.
А куда тащил Роналду МЮ осенью 2022 года? Почему после его ухода МЮ преобразился? Может не стоит тыкать пальцем в других - "это все они виноваты"!!! И последние года в сборной и в клубах показывают, что КОМАНДА без Роналду играет лучше, а его звезданутость только вредит командам, вероятно он пытается влиять на тренерские решения, поэтому они и не работают.
barcalazio
barcalazio
02 марта в 14:04
Серджио Краньотти был президентом Лацио до 2002 или 2003 года. Под настоящим Роналдо, скорее всего, имеется в виду Зубастик. Может быть речь идет о молодом Криштиану и просто новость перевели коряво?
lotsman
lotsman
02 марта в 13:52
Правильно сказал. Роналду уже не тот Роналду, который зажигал на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 марта в 11:52
Они знали что его не потянут
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
02 марта в 11:22, ред.
Ну, если Перес его послал, то чего говорить про других... Все видят как преобразился МЮ... И забивала свой появился... И все этому рады... А кто радовался замыканиям Гешы?... Только он сам и его сектанты... Больше его голы никому не нужны... Команды при нём не было... Один напряг... Вот он решил всем и отомстить... Хе... В результате отомстил только себе... Глупость, эго и мстительность ещё никому не помогала стать великим...
z48xnyzjefdn
z48xnyzjefdn
02 марта в 11:08
Вряд ли имеет смысл сейчас обсуждать все имевшиеся ранее у КриРо варианты
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 11:01
Уж слишком он дорог для европейских клубов.
Elliada
Elliada ответ faneng (раскрыть)
02 марта в 10:58
На деле всё было не так. Многие признали, что трансфер Роналду был худшим чуть ли не в истории Юве и МЮ. Потому его забраковали в Европе и он отправился пасти верблюдов.
faneng
faneng ответ Elliada (раскрыть)
02 марта в 10:28
Это в Ювентусе-то он был не в форме, когда он каждый год в Серии А забивал по 25-30 голов? Это в Серии А, которая всегда была тяжела для нападающих и где вообще результативность не так высока, как, скажем, в Испании. То, что Ювентус вылетал из ЛЧ, а потом пошел на дно в Серии А (уже после Роналду) - вина кадровой политики руководства, Аньелли, который практически развалил прежнюю команду Аллегри. Уже при Роналду у Ювентуса практически не было креативной полузащиты - там играли всякие Рэмзи, Артур Мело, еще кто-то.

Это в МЮ Роналду был не в форме, когда он осенью 2021 года при Сульшере практически в одиночку тащил МЮ в ЛЧ и Премьер-лиге? Сколько камбеков тогда обеспечил Роналду - с Аталантой, с Вильяреалом. Вопрос в другом: почему после прихода Роналду остальные игроки МЮ стали хуже играть. И здесь надо смотреть на Магуайера как капитана и на атмосферу в раздевалке. Ну а потом Рангик вообще убил всю команду, при Рангике не играл никто.
nvht73ywfm8a
nvht73ywfm8a ответ John 5mith (раскрыть)
02 марта в 10:13
Согласен полностью, такое время футбола
Elliada
Elliada
02 марта в 10:03
Роналду давно не в форме. Он еще в Ювентусе сдулся и начал тянуть за собой на дно Юве, а потом МЮ и сборную.
John 5mith
John 5mith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 марта в 09:55
Да в Европе вообще немного команд калибра Аль-Насра. В смысле готовых отваливать горы бабла просто за имя.
Andrei Galash
Andrei Galash
02 марта в 09:35
Берем эту новость, меняем "Лацио" на любую другую команду, вписываем имя президента этой команды, остальное оставляем без изменения - получаем очередную новость про Роналду. И так до бесконечности....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 09:28
Вот него уже пол Европы отказалась, А в другую половину он сам не пойдёт. Не того калибра команды...
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