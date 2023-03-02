«Лацио» в начале XXI века отказался от трансфера Роналду

Агент Алессандро Моджи рассказал, что нападающий мог перейти в «Лацио» в начале XXI века.

Жорже Мендеш (экс-агент КриРо) имел хорошие отношения со спортивным директором «Лацио». Мы предложили услуги Криштиану тогдашнему президенту римского клуба Серджио Краньотти, но он ответил, что не хочет его подписывать. Краньотти заявил, что хотел бы видеть в своей команде «настоящего» Роналду, намекнув, что Криштиану не в форме. Поэтому сразу отказался от трансфера.