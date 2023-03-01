«Арсенал» летом может подписать четырёх футболистов

1677689649

вчера, 19:54

«Арсенал» летом может подписать четырёх игроков.

По информации The Times, возможными целями клуба являются полузащитник «Вест Хэма» , за которого заплатят 80 млн фунтов. «Канониры» уверены, что смогут выиграть конкуренцию за игрока у «Челси». Ещё «пушкари» могут возродить интерес к хавбеку «Брайтона» . Также главный тренер лондонцев ищет нового вингера и левого защитника, который заменит .

Не исключено, что «Арсенал» расстанется с выступающими в аренде («Реймс»), Нуну Таварешем («Марсель»), («Кристал Пэлас»), а также с воспитанником и .