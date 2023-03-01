«Арсенал» летом может подписать четырёх футболистов

«Арсенал» летом может подписать четырёх игроков.
По информации The Times, возможными целями клуба являются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, за которого заплатят 80 млн фунтов. «Канониры» уверены, что смогут выиграть конкуренцию за игрока у «Челси». Ещё «пушкари» могут возродить интерес к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо. Также главный тренер лондонцев Микель Артета ищет нового вингера и левого защитника, который заменит Кирана Тирни.
Не исключено, что «Арсенал» расстанется с выступающими в аренде Фоларином Балогуном («Реймс»), Нуну Таварешем («Марсель»), Альбертом-Мбойо Локонгой («Кристал Пэлас»), а также с воспитанником Эмилем Смит-Роу и Гранитом Джакой.
Что касается Кайседо, то тут все как ни странно тоже будет зависеть от Челси! Главный тренер синих Поттер заинтересован в двух игроках Брайтона это МакАллистер и Кайседо. Говорят, что после покупки Энцо следующим полужащитником будет аргентинец МакАллистер и Поттер хочет собрать связку из игроков сборной Аргентины. Но в МакАллистере так же заинтересован и МС. Так что если Челси упустит аргентинца, тогда они пойдут за Кайседо.
На роль правого вингера Артета все еще надеется подписать бразильца Рафинью из Барселоны и вроде бы поаном Б является Олисе из Кристал Пэласа, а вот вариант на позицию левого защитника пока неизвестен. Тирни конечно же тот игрок, которого не хотелось бы терять, но роль запасного его не устраивает и понять игрока можно, тем более что им интересуется Ньюкасл. Вполне хороший вариант для продолжения карьеры! Как-то так.
Что касается Кайседо, то тут все как ни странно тоже будет зависеть от Челси! Главный тренер синих Поттер заинтересован в двух игроках Брайтона это МакАллистер и Кайседо. Говорят, что после покупки Энцо следующим полужащитником будет аргентинец МакАллистер и Поттер хочет собрать связку из игроков сборной Аргентины. Но в МакАллистере так же заинтересован и МС. Так что если Челси упустит аргентинца, тогда они пойдут за Кайседо.
На роль правого вингера Артета все еще надеется подписать бразильца Рафинью из Барселоны и вроде бы поаном Б является Олисе из Кристал Пэласа, а вот вариант на позицию левого защитника пока неизвестен. Тирни конечно же тот игрок, которого не хотелось бы терять, но роль запасного его не устраивает и понять игрока можно, тем более что им интересуется Ньюкасл. Вполне хороший вариант для продолжения карьеры! Как-то так.