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«Арсенал» летом может подписать четырёх футболистов

вчера, 19:54

«Арсенал» летом может подписать четырёх игроков.

По информации The Times, возможными целями клуба являются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, за которого заплатят 80 млн фунтов. «Канониры» уверены, что смогут выиграть конкуренцию за игрока у «Челси». Ещё «пушкари» могут возродить интерес к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо. Также главный тренер лондонцев Микель Артета ищет нового вингера и левого защитника, который заменит Кирана Тирни.

Не исключено, что «Арсенал» расстанется с выступающими в аренде Фоларином Балогуном («Реймс»), Нуну Таварешем («Марсель»), Альбертом-Мбойо Локонгой («Кристал Пэлас»), а также с воспитанником Эмилем Смит-Роу и Гранитом Джакой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:50
Гвардиол бы не помещал команде, но я сомневаюсь, что Мадрид будет усиливать эту позицию, да и много других проблемных позиций у Мадрида, но я надеюсь,что Флорентино все-таки одумается и этим летом будет крупным игроком на трансферном рынке, иначе еще сезон таким составом Мадрида просто не вывезет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:40
Арсенал разыгрался не на шутку
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:28, ред.
Приоритетом для Артеты является подписание опорного полузащитника сборной Англии и лондонского ВХЮ Дэклана Райса. Конкуренция за игрока будет серьезная, так как в нем заинтересован Челси, который финансово не так ограничен как Арсенал.

Что касается Кайседо, то тут все как ни странно тоже будет зависеть от Челси! Главный тренер синих Поттер заинтересован в двух игроках Брайтона это МакАллистер и Кайседо. Говорят, что после покупки Энцо следующим полужащитником будет аргентинец МакАллистер и Поттер хочет собрать связку из игроков сборной Аргентины. Но в МакАллистере так же заинтересован и МС. Так что если Челси упустит аргентинца, тогда они пойдут за Кайседо.

На роль правого вингера Артета все еще надеется подписать бразильца Рафинью из Барселоны и вроде бы поаном Б является Олисе из Кристал Пэласа, а вот вариант на позицию левого защитника пока неизвестен. Тирни конечно же тот игрок, которого не хотелось бы терять, но роль запасного его не устраивает и понять игрока можно, тем более что им интересуется Ньюкасл. Вполне хороший вариант для продолжения карьеры! Как-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:27, ред.
Почсните пожалуйста, в чем у меня флуд. Я честно не понял
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:20
Усиление не кому не помешает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:15
Чем больше пауков в банке, тем интереснее.
Гость
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