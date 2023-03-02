«Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса

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02 марта 2023, 08:27

Нападающий «Манчестер Сити» привлёк внимание «Реала».

Мадридский клуб рассчитывает заполучить аргентинца этим летом. «Сливочные» видят в Альваресе замену Кариму Бензема.

Однако в стане «горожан» уверены, что форвард подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.