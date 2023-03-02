«Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес привлёк внимание «Реала».
Мадридский клуб рассчитывает заполучить аргентинца этим летом. «Сливочные» видят в Альваресе замену Кариму Бензема.
Однако в стане «горожан» уверены, что форвард подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.
А так, Альварес вполне нормально освоился в АПЛ и по игре напоминает Агуэро, так что вполне вероятно, что и в ЛаЛиге заиграет не хуже, но вот не думаю, что это замена для Бензема, все же стиль игры другой.
А так, Альварес вполне нормально освоился в АПЛ и по игре напоминает Агуэро, так что вполне вероятно, что и в ЛаЛиге заиграет не хуже, но вот не думаю, что это замена для Бензема, все же стиль игры другой.