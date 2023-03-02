Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса

02 марта 2023, 08:27

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес привлёк внимание «Реала».

Мадридский клуб рассчитывает заполучить аргентинца этим летом. «Сливочные» видят в Альваресе замену Кариму Бензема.

Однако в стане «горожан» уверены, что форвард подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, где Фирмино может продолжить карьеру
Сегодня, 00:16
Слухи«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за игрока «Вест Хэма»
Вчера, 23:27
Слухи«Арсенал» интересуется футболистом «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 23:16
Слухи«Арсенал» и «Барселона» интересуются игроком «Фулхэма»
Вчера, 22:32
Слухи«Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией с контрактом Канте
Вчера, 20:45
Слухи«Ливерпуль» готов включить одного из игроков в сделку по Леау
Вчера, 20:35
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL
02 марта в 13:43
нет нет
никаких аргентинцев в команде
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 11:03
Сити всё же предложит лучшие условия.
ОПС
ОПС
02 марта в 10:51
А если что то и получится, то , да А может у него развитие получится.
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
02 марта в 10:42
Альваресу надо валить, если хочет взять ЛЧ.
Gahi
Gahi
02 марта в 10:00
Мечтать не вредно, но до реальности дело не дойдёт в ближайшие 4 года.
A.S.A
A.S.A
02 марта в 09:32, ред.
Заполучить Альвареса будет сложно, у него контракт с Сити до 2027 года, плюс к этому Пеп вроде как хочет сохранить игрока в составе и рассчитывает на него всерьез и надолго. В финансовом планем Реалу будет сложно заполучить игрока, если игрок нужен Гвардиоле, шейхи сделают все чтобы не отпустить игрока.

А так, Альварес вполне нормально освоился в АПЛ и по игре напоминает Агуэро, так что вполне вероятно, что и в ЛаЛиге заиграет не хуже, но вот не думаю, что это замена для Бензема, все же стиль игры другой.
x86tyq9uvs6b
x86tyq9uvs6b
02 марта в 09:06
Для ротации он вполне бы подошёл Реалу
ДСА
ДСА
02 марта в 08:59
Сейчас начнут меряться деньгами, предлагая их игроку.
VeniaminS
VeniaminS
02 марта в 08:35
Хороший нападающий,молодой,перспективный.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 