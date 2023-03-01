«Реал» может подписать полузащитника «Сельты» вместо Беллингема

«Реал» внимательно следит за полузащитником «Сельты» Габриэлем Вейгой, сообщает Cadena SER.
По информации источника, мадридцы могут подписать 20-летнего футболиста вместо Джуда Беллингема. Отступные в контракте испанца — 40 млн евро, что намного меньше, чем у англичанина.
Вейга в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Сельту» в Ла Лиге, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
нафиг этот английский хрусталь
в решающих матчах он либо максимум пасик отдаст, либо в лазарете
нафиг этот английский хрусталь
в решающих матчах он либо максимум пасик отдаст, либо в лазарете