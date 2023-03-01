«Реал» может подписать полузащитника «Сельты» вместо Беллингема

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вчера, 22:47

«Реал» внимательно следит за полузащитником «Сельты» , сообщает Cadena SER.

По информации источника, мадридцы могут подписать 20-летнего футболиста вместо . Отступные в контракте испанца — 40 млн евро, что намного меньше, чем у англичанина.

Вейга в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Сельту» в Ла Лиге, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.