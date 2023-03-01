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«Реал» может подписать полузащитника «Сельты» вместо Беллингема

вчера, 22:47

«Реал» внимательно следит за полузащитником «Сельты» Габриэлем Вейгой, сообщает Cadena SER.

По информации источника, мадридцы могут подписать 20-летнего футболиста вместо Джуда Беллингема. Отступные в контракте испанца — 40 млн евро, что намного меньше, чем у англичанина.

Вейга в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Сельту» в Ла Лиге, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:33
Беллингем им не по карману. Пусть ограничатся игроком Сельты. Он хоть молодой и перспективный, но только первый сезон проводит на высоком уровне. Не факт, что в Реале заиграет.
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:20
вот это да
нафиг этот английский хрусталь
в решающих матчах он либо максимум пасик отдаст, либо в лазарете
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 22:49
Скорее всего так и будет. А Джуда в апл за 150 лямов перейдет)
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