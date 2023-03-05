На игры «Зенита» и «Спартака» не пришли болельщики. РПЛ станет лигой пустых арен

1678013258

сегодня, 13:47

Семак и Абаскаль ощутили себя Карпиным.

«Зенит» близок к антирекорду «Газпром Арены»

Год назад петербуржцы открывали год матчем в Лиге Европы против «Бетиса». Играли не в начале марта, а в середине февраля, пришло 28 936 зрителей. Спустя некоторое время провели первый матч в РПЛ после возобновления, обыграли «Рубин» 3:2. С трибун игру смотрело 16 668 человек, но тогда были ограничения, снятые в марте – получили 24 и 31 тысячу фанатов. Были жесткие квоты, народ отучили от просмотра живого футбола.

Но как только зрителям не мешали, то набрали 31 426 человек на игре против «Арсенала». А вчера против «Пари НН» увидели на арене 19 705 человек. Но кто эти люди? Матери с детьми и студенты с билетами за 200 рублей? Работники известной корпорации? Вопрос открыт. Теперь нет привычного «Виража», что существенно влияет на атмосферу. И нет гарантий, что против «Химок» наберут людей. Причину знаете, теперь работает Fan ID.

Копья уже сломаны по этому поводу, аргументы высказаны. А сейчас просто фиксируем провал рекламы нововведения. Если придумали такую штуку, то первым делом стоило провести разъяснительную работу с ультрас. Заручиться их поддержкой. Если бы фанаты «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Зенита» были за Fan ID, то на этом бы дискуссия завершилась. Вместо этого грубо поставили перед фактом, что почти всем не понравилось.

«Мертвых душ» пока больше, чем живых фанатов

Чиновники бодро отрапортовали, что к началу августа паспорт болельщика получили 145 000 человек. Месяц назад заявили, что таких людей уже 375 000. На восемь матчей тура это по 46 875 человек на игре. Назревает простой вопрос. Кто эти все люди, которые прошли через процедуру для получения Fan ID, но при этом упрямо не ходят на футбол? На матче «Ахмата» и «Оренбурга» было 4 100 зрителей. В первой части сезона собирали в среднем 8 126 человек.

Пару лет назад до коронавируса на той же арене собирали по 15 000 человек. То есть что в Грозном, что в Ростове-на-Дону, что в огромном городе Санкт-Петербурге, где «Зенит» является частью культурного кода и не имеет локальных конкурентов в футболе, что в Москве, где клубов больше, но у них давние традиции и фанаты, десятки тысяч людей одновременно приняли решение. Не хотят оформлять то, что считают лишним, когда есть билет на игру.

Поскольку Fan ID пока нет ни в Кубке России, ни в низших лигах, получаем невероятно большую разницу между зарегистрированными в системе и реальными фанатами на трибунах. То есть бюрократический аппарат потратил огромные деньги на оформление непонятных 375 000 человек, не имеющих отношения к футболу, а потом на интересной игре «Спартака» и «Урала» посещаемость упала в три раза по сравнению с кубковым матчем против «Локомотива».

Даже Черданцев не хочет выиграть автомобиль

В российском футболе есть тест «на Черданцева». Если комментатор высказывает здравую мысль по резонансному поводу, то речь о невероятно очевидной проблеме, которую стоило решить еще вчера:

Вот посещаемость сегодняшнего матча «Спартака» с паспортом болельщика. По сравнению с кубком. Без паспорта. Вопросы есть? Есть. Мы до сих пор, сколько уже времени прошло, не получили вразумительного объяснения, зачем этот паспорт нужен.

Аргумент о безопасности странный. Во-первых, Fan ID никак не влияет на методы охраны объектов, нет инцидентов на массовых мероприятиях, хотя их провели невероятно много, начиная с музыкальных концертов. Во-вторых, почему пристали именно к футболу в отдельно взятой лиге? Кубок России, значит, можно играть без Fan ID, а когда фанаты «Спартака» собираются на матч РПЛ , им нужна отдельная процедура? Но против «Урала» в Кубке можно зайти и так.

Где логика? Ее нет, зато есть финансовые потери для клубов. В Самаре собирали по 19 тысяч человек на пике, осталось 5 700 в среднем. Также была официальная информация, что на внедрение потратили за два прошлых года 773 миллиона рублей. Или уже больше? Это 240 оборудованных машин скорой помощи. Сумму расходов озвучили, но при этом даже тогдашний президент РФС Ашот Хачатурянц честно признался, что понятия не имеет, откуда ее взяли.

«Зенит» разыграет так называемый автомобиль «Lada» среди тех, кто оформит паспорт болельщика. Но «коврижки», как назвал их генеральный директор клуба, не сильно привлекают зрителей. Общественное мнение формируют не подачки, а факты. В Ростове-на-Дону собиралось по 20-30 тысяч человек на играх, а в этом сезоне средний показатель после десяти домашних матчей из пятнадцати – 6 315 зрителей.

«Краснодар», которого в прошлом году не мучили Fan ID, невзирая на жуткую игру обороны и скромные результаты, в среднем поддерживает 24 341 болельщик. Посмотрим, как изменятся показатели во второй части сезона с паспортами болельщиков. Причем важно, что у «горожан» нет много ультрас, как у клубов из Москвы или «Зенита». Их цифры могут упасть не так сильно, как у самых древних и успешных клубов с принципиальными зрителями.