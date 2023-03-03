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Анчелотти: «„Барселоне“ просто повезло. Мы не заслужили поражение»

вчера, 10:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:1).

«Барселона» сыграла не так, как хотела, и ничего не сделала для того, чтобы забить, им просто повезло. Мы не заслужили проигрыша. Мы должны сыграть в такой же футбол в ответном матче, потому что «Барселона» не сможет повторить такой подход к игре на «Камп Ноу».

Было странно видеть, как «Барселона» играет в таком стиле, потому что они обычно прессинговали, а сегодня отказались от такого плана на игру, потому что у них ничего не выходило.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:06
Барса всегда влияет на коленки Мадрида. Сколько ударов было в створ ворот Барселоны?
Раньше Месси огорчал, теперь Кесси начал их огорчать, мог и второй забить из убойной. Бальде сыграл за сливочных.
Без нападения Барса не могла полноценно играть в атаке, что им ещё было делать? Только от обороны играть, исходя из своих возможностей.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:48
Реалу повезло что им второй не закатили, лапожня Фати помешала. Так что пусть Анчелотти не хорохорится.
Кроме того, Барса играла без нападения
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:12
Папа сначала б на себя посмотрел.
Барсе конечно свезло, да и судьи давали бодаться местами за гранью, на руку оборояющейся команде.
Но просто давление - это мало, смог соперник не провалиться, Хавиастобус отработал лучше чем Анчивзлом.
Правда конечно на победу барся тоже не наиграла.
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:29
Даже мертвая Барселона, опасно.
Capral
Capral
вчера в 11:28
Карло, если вы сыграете в такой же футбол- вы проиграете снова. Футбол обеих команд- с элементами наскальной живописи...
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:01
но и победу не заслужили
ноль ударов в створ
Mr.soccer
Mr.soccer
вчера в 11:00
У барсы был автобус.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:53
Тем что по воротам не попали не разу ?
112910415
112910415
вчера в 10:48
горечь и досада - не лучшие советчики ...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 10:34
Папа всё перепутал..
Elliada
Elliada
вчера в 10:33
Повезло - это когда в равной игре в концовке матча забивается гол. А в этом матче было не так. Гол был забит на 26-й минуте. Полтора тайма было, чтобы отыграться. И игру нельзя назвать равной. Реал проиграл по делу.
cska1948
cska1948
вчера в 10:33, ред.
Меня всегда удивляет. когда говорят "заслужили" победу или "не заслужили". Я понимаю уместность этих слов, если бы победу ПРОСТО присуждали, без игры, за какие-то заслуги. Но раз команды выявляют победителя в игре, то про заслуги разговор неуместен. Ведь в футболе всё просто, побеждает тот, кто забил больше голов чем соперник.
Риторический вопрос: "Если вы не заслужили поражение, так почему же тогда проиграли?"
Если Барселона сыграла не так, как вы ожидали, то это для неё не минус, а плюс!
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