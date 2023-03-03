Анчелотти: «„Барселоне“ просто повезло. Мы не заслужили поражение»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:1).

«Барселона» сыграла не так, как хотела, и ничего не сделала для того, чтобы забить, им просто повезло. Мы не заслужили проигрыша. Мы должны сыграть в такой же футбол в ответном матче, потому что «Барселона» не сможет повторить такой подход к игре на «Камп Ноу».

Было странно видеть, как «Барселона» играет в таком стиле, потому что они обычно прессинговали, а сегодня отказались от такого плана на игру, потому что у них ничего не выходило.