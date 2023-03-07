«Барселоне» предъявят обвинения в связи с «делом Негрейры»

Прокуратура Барселоны завершила рассмотрение жалобы по делу бывшего главы Технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а также экс-президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.
По информации El Mundo, «Барселоне» как юридическому лицу будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с коррупцией в бизнесе и недобросовестным администрированием.
Как стало известно ранее, Негрейра в период с 2001 по 2018 год получил от «сине-гранатовых» примерно 6,6 млн евро. Платежи были отправлены через компании, контролируемые Негрейрой. Объяснялось, что деньги переводились за оказание консультационных услуг.
Будет суд, это точно.
Будет суд, это точно.
Лояльность у судей к Мадриду гораздо выше, чем к Барселоне. Видимо кому-то сильно хотелось отвлечь внимание общественности.
Все эти истории с Ювентусом и Барселоной не случайные.
Это возможный знак для Переса, чтоб больше не заговорил про суперлигу, иначе в один день ему предъявят обвинения в изнасиловании 20 летней давности.
Лояльность у судей к Мадриду гораздо выше, чем к Барселоне. Видимо кому-то сильно хотелось отвлечь внимание общественности.
Все эти истории с Ювентусом и Барселоной не случайные.
Это возможный знак для Переса, чтоб больше не заговорил про суперлигу, иначе в один день ему предъявят обвинения в изнасиловании 20 летней давности.