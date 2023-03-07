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«Барселоне» предъявят обвинения в связи с «делом Негрейры»

вчера, 18:59

Прокуратура Барселоны завершила рассмотрение жалобы по делу бывшего главы Технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а также экс-президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

По информации El Mundo, «Барселоне» как юридическому лицу будут предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с коррупцией в бизнесе и недобросовестным администрированием.

Как стало известно ранее, Негрейра в период с 2001 по 2018 год получил от «сине-гранатовых» примерно 6,6 млн евро. Платежи были отправлены через компании, контролируемые Негрейрой. Объяснялось, что деньги переводились за оказание консультационных услуг.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:03
Так а кто спорит, что это из-за суперлиги? Речь о том, какая жесть творилась в те года именно. Я про то, что в испанских студиях пародировали сиумляцию игроков Барселоны, а судьи просто делали вид, что ничего не знают. Веселое время было, конечно.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:43
Нет ну есть же предел всему? Так охотно верить во все это, и почему-то из всех топ-команд начали "страдать" именно те, кто уперто гнул свою линию, Юве, Барса..., случайно?
Смысла не вижу припоминать каждый раз скандальные эпизоды в пользу Мадрида, все всё видели.
Хороший спектакль разворачивается на наших глазах. Как бы не выяснилось, что господин Перес насиловал женщин в период с 2001 по 2018 год, несмотря на свой солидный возраст для таких дел) И таким образом добьют последнего из троицы, и заодно всем остальным будет уроком, что значит идти против системы.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:27
Этот человек вообще утверждает, что Кашшаи наоборот топил Реал в том самом знаменитом матче с Баварией)
Думаю не стоит тратить своё время.
амурец
амурец
вчера в 22:56
Вот откуда все титулы Барселоны
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:01
Тебас понимает что чемпионство ускользнуло, пытается любыми способами затащить любимый Реал на первое место
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 21:45
Можно верить во что угодно, если сильно хочется.
Лояльность у судей к Мадриду гораздо выше, чем к Барселоне. Видимо кому-то сильно хотелось отвлечь внимание общественности.
Все эти истории с Ювентусом и Барселоной не случайные.
Это возможный знак для Переса, чтоб больше не заговорил про суперлигу, иначе в один день ему предъявят обвинения в изнасиловании 20 летней давности.
Amiralla
Amiralla
вчера в 21:43
Несмотря на все это, величие Барсы нельзя умалять. Судьи же не помогали забивать голы и не пропускать в свои ворота. А Барса и Месси забивали пачками.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 21:36
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Лол, вообще платить не имели права ни цента))
    311
    311
    вчера в 21:21
    Кто бы мог подумать!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:59
    Всё продаётся и всё покупается. Бизнес, есть бизнес, ничего личного))
    Колобокforever
    Колобокforever
    вчера в 19:56
    Так вот на чем строились победы Барселоны !
    Gelious
    Gelious ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Это мало что ли по-вашему? Тогда цены-то другие были. И это ж всего лишь нескольким людям. А, главное, это лишь то, про что прознали. И предъявить обвинение могут от имени УЕФА.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 19:33
    Ой а вот мы и не знали, что у Барселоны с судьями что-то было. Ой не догадывались. Челси и Мадрид в ЛЧ прямо подряд. И мы думали, что это случайное совпадение, что судьи ну просто постоянно закрывали глаза на вопиющие симуляции, какие не видоввал футбольный свет ни до, ни после.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:27
    Барселона еще долго икать будет.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Не друг, тут ты не прав. Срок давности далеко не истек, даже если пришьют часть эпизодов могут отстранить руководство, а с клуба снять очки или чемпионства. И это далеко не абсурд. Зная уровень коррумпированности испанских чинуш верится очень даже во все и я уверен, доказательства не заставят себя долго ждать.
    Будет суд, это точно.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:22
    Суперлигу не видать вам ,как своих ушей .
    Ювентус может подтвердить !))
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:19
    За 17 лет выплатили 6,66млн. Зловещие цифры )... Абсурд раздули из пальца. Да и по сроку давности никто ничего предъявить не может.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Мaлик (раскрыть)
    вчера в 19:13
    Здравствуйте. Бан на час за флуд для очков в конкурсе прогнозов был выдан за этот комментарий - "Хорошо что есть такие планы... теперь нужно их осуществить" - тут слишком всё абстрактно и без связи с темой, поэтому модератор был вынужден удалить комментарий.

    Просьба писать так чтобы было больше связи с темой материала, важно прежде всего что написано, а потом уже сколько знаков в комментарии.

    Всего доброго.
    Мaлик
    Мaлик
    вчера в 19:08, ред.
    Уважаемая Администрация!

    Объясните мне несведущему за что я получил БАН ??????
    В новости "ЦСКА хочет выкупить Языджи у «Лилля»..." я сделал комментарий "Хорошая новость для армейцев...теперь нужно как то реализовывать это"... Комментарий был удален и высветилась красное сообщение о БАНЕ.

    В чем мой "косяк"?

    Я кого то оскорбил?
    Написал не по теме?
    Мало написал слов?
    Или это расценивается у Вас как флуд?

    Благодарю за ранее за ответ
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:01
    Отмазаться будет очень сложно
    Гость
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