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«Спортинг» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Лиги Европы

вчера, 22:42
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Спортинг» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:2).

Вильям Салиба вывел гостей вперед на 22-й минуте. Гонсалу Инасиу забил ответный мяч на 34-й. Паулинью на 55-й обеспечил португальцам преимущество, но равный счет на 62-й минуте вернул Хидемаса Морита своим автоголом.

Ответный поединок состоится 16 марта. В параллельной игре «Рома» победила «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Судья в этом матче был на стороне Арсенала. Оба их гола должны быть отменены. Но Спортинг молодцы, несмотря на судейство тем не менее смогли добиться положительного для себя результата.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:27
Безобразная игра как со стороны Арсенала, так и со сторонв Спортинга! Огромное количество брака, потерь и фолов....и а такой игре команды еще умудрились забить аж 4 мяча! Да и судья был подстать матчу....чудил в обе стоорны
Арсенал сегодня был ужасен, и наш так сказать "второй" состав вообще не конкурентоспособный....(вот тут и сказывается отсутствие должной глубины состава). Надеюсь в Лондоне возьмем свое и выйдем в следующую стадию, тем более, что в ответной игре у Спортинга не сыграет капитан команды опытный Коатес и японец Морита...
Тристан
Тристан
вчера в 22:56
Обескуражен слабой игрой вратаря Тернера, не уровень Арсенала. 2 гола не без его косяков, причем детских. Не вышел на перехват в первом случае, отбил в ноги сопернику во втором. Хорошо третий подарок проморгали португальцы. Виейра и Жоржинье не впечатлили также,ощущение, что минифутбол им более к лицу. Сака и Мартинелли мог бы Артета поберечь для АПЛ, загнал их. Сорри всем за ворчание.
c7au4bbcv53j
c7au4bbcv53j
вчера в 22:48
Боевая ничья, вторая игра будет огонь
Гость
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