«Спортинг» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Лиги Европы

«Спортинг» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:2).
Вильям Салиба вывел гостей вперед на 22-й минуте. Гонсалу Инасиу забил ответный мяч на 34-й. Паулинью на 55-й обеспечил португальцам преимущество, но равный счет на 62-й минуте вернул Хидемаса Морита своим автоголом.
Ответный поединок состоится 16 марта. В параллельной игре «Рома» победила «Реал Сосьедад».
Арсенал сегодня был ужасен, и наш так сказать "второй" состав вообще не конкурентоспособный....(вот тут и сказывается отсутствие должной глубины состава). Надеюсь в Лондоне возьмем свое и выйдем в следующую стадию, тем более, что в ответной игре у Спортинга не сыграет капитан команды опытный Коатес и японец Морита...
Арсенал сегодня был ужасен, и наш так сказать "второй" состав вообще не конкурентоспособный....(вот тут и сказывается отсутствие должной глубины состава). Надеюсь в Лондоне возьмем свое и выйдем в следующую стадию, тем более, что в ответной игре у Спортинга не сыграет капитан команды опытный Коатес и японец Морита...