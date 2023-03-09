«Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

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09 марта 2023, 01:05

«Тоттенхэм» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0).

На 77-й минуте, получив вторую жёлтую карточку, был удалён Кристиан Ромеро у хозяев.

«Россонери» по сумме двух встреч выиграли со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.