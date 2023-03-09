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«Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

09 марта 2023, 01:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Тоттенхэм» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0).

На 77-й минуте, получив вторую жёлтую карточку, был удалён Кристиан Ромеро у хозяев.

«Россонери» по сумме двух встреч выиграли со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

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Все комментарии
Ali_Hazard
Ali_Hazard ответ monah-10 (раскрыть)
09 марта в 12:23
Кризисный Челси в ЛЧ, это самый худший вариант для клубов. Ну кроме Реала если только
112910415
112910415
09 марта в 12:08
ну, не клеится дело у Конте ...
sir_Alex
sir_Alex
09 марта в 11:42
Молодцы, но с такой игрой в 1/4 ничего не светит.
galem72
galem72
09 марта в 11:19
С большой натяжкой Милан прошёл дальше. С победой их!
Palex
Palex ответ Брулин (раскрыть)
09 марта в 10:28
Там есть возможность, даже чемпионат выиграть.
John 5mith
John 5mith ответ Брулин (раскрыть)
09 марта в 10:24
Анри от соседей как раз в 30 ушел за этим. ЛЧ с Барсой взял.
Брулин
Брулин
09 марта в 09:38
Кейну в этом году уже 30, надо переходить в Баварию, там хоть есть реальная возможность взять лч
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 марта в 08:54
Милан можно поздравить. В конце встречи Меньяин потащил мертвый мяч ⚽, так что спасибо киперу пусть скажут
ОПС
ОПС
09 марта в 08:52
Футбол красив голами, а один мяч за две игры - это не украшение, а так, что то непонятное.
shlomo
shlomo
09 марта в 08:26
была надежда что шпоры у себя дома дадут бой, но что получилось то и получилось.... Милан сдюжил, молодцы!
monah-10
monah-10 ответ Zhgoon (раскрыть)
09 марта в 07:47
Наполи уже двумя шагами там, а Интеру ещё постараться надо, минус в таких парах это не интересно и так их видим каждый сезон. Также друг друга знают отлично, поэтому лучше бы Челси.
adekvat
adekvat ответ karnager (раскрыть)
09 марта в 07:08
Пришел уже,Милан программу максимум выполнил.
azkan
azkan
09 марта в 06:43
Давно хотел, чтобы кто то сломал этого костолома Ромеро!
Как хорошо, что его удалили в самый важный момент и он подвел команду.
Надеюсь, что Конте его накажет.
По игре шпоры имели преимущество даже после удаления. Но на победу не наиграли.
Милан с заслуженным выходом в 1/4 финала ЛЧ.
k38t9c9ef7ux
k38t9c9ef7ux
09 марта в 06:22
    Barcelona
    Barcelona
    09 марта в 05:37
    Рад за Милан! Болел Милана с выходом в следующий раунд!
    Zhgoon
    Zhgoon ответ monah-10 (раскрыть)
    09 марта в 05:21
    «Интер» и «Наполи» тоже удобные соперники, если «Милан» будет в полном составе и без травм.
    Romeo 777
    Romeo 777
    09 марта в 05:07
    Конте, как был вечным неудачником в ЛЧ, таковым и остался.
    Georgud
    Georgud
    09 марта в 03:30
    Милан с успешным выходом дальше!
    p9vskqd6ger7
    p9vskqd6ger7
    09 марта в 02:00
    А хде же опять был супербамбандир Харя Кейн? Как всегда в важных матчах- там где у проктолога руки в во время работы!
    monah-10
    monah-10
    09 марта в 01:38
    Милан красавцы, и не сомневался, но дальше это атас, из всех клубов Милан самым слабым клубом является. Может только ещё Челси, что и желаю именно эту пару. По другому у моего клуба без шансов.
    witynchik
    witynchik
    09 марта в 01:38
    Молодцы конечно,но в 1/4 ничего не светит
    амурец
    амурец
    09 марта в 01:34
    Милан идет дальше
    Zak11
    Zak11
    09 марта в 01:22
    Тоттенхэм мёртв я думаю, команду нужно оживлять. Для этого нужен другой специалист. Надеюсь до руководства эта мысль тоже дошла. С Конте нужно прощаться, пока ещё есть шанс зацепится за четверку.
    Умар Закаев
    Умар Закаев ответ Wolverhampton (раскрыть)
    09 марта в 01:19
      Abbath
      Abbath
      09 марта в 01:18
      Как же бесит этот Ориги, просто слов нет.
      Мурат Казбек 1
      Мурат Казбек 1
      09 марта в 01:13
      Милан с победой
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      09 марта в 01:09
      Как же давно такого не случалось)
      Мои поздравления болельщикам Милана!
      Ну и с возвращением что ли) искренне рад за этот клуб
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      09 марта в 01:08
      При Конте Шпоры стали какие то безхребетные!
      karnager
      karnager
      09 марта в 01:06, ред.
      Ибра идет за победой в ЛЧ
      Гость
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