«Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Тоттенхэм» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0).
На 77-й минуте, получив вторую жёлтую карточку, был удалён Кристиан Ромеро у хозяев.
«Россонери» по сумме двух встреч выиграли со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.
Как хорошо, что его удалили в самый важный момент и он подвел команду.
Надеюсь, что Конте его накажет.
По игре шпоры имели преимущество даже после удаления. Но на победу не наиграли.
Милан с заслуженным выходом в 1/4 финала ЛЧ.
Как хорошо, что его удалили в самый важный момент и он подвел команду.
Надеюсь, что Конте его накажет.
По игре шпоры имели преимущество даже после удаления. Но на победу не наиграли.
Милан с заслуженным выходом в 1/4 финала ЛЧ.
Думаю , петушки 🐓 вылетели заслуженно
Думаю , петушки 🐓 вылетели заслуженно
Мои поздравления болельщикам Милана!
Ну и с возвращением что ли) искренне рад за этот клуб
Мои поздравления болельщикам Милана!
Ну и с возвращением что ли) искренне рад за этот клуб