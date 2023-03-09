«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» выиграла у «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
На 61-й минуте хозяев вперёд вывел Эрик Чупо-Мотинг. Серж Гнабри на 90-й забил 2-й мяч.
Мюнхенская команда одержала победу по сумме двух матчей со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.
Бавария красавцы. Во всём. Мои поздравления болельщикам "роттен".
P.S. ПСЖ надо перестать наступать из года в год на одни и те ж грабли..., брать нормального тренера и строить менталитет в головах у звёзд..., благо мастерства там у ребят хватает (даже в избытке).
Бавария красавцы. Во всём. Мои поздравления болельщикам "роттен".
P.S. ПСЖ надо перестать наступать из года в год на одни и те ж грабли..., брать нормального тренера и строить менталитет в головах у звёзд..., благо мастерства там у ребят хватает (даже в избытке).
Псж в первом тайме смотрелся неплохо, но вначале второго немцы были намного активнее и в этот отрезок почему-то Вератти решил всех обыграть в своей штрафной, за это был наказан. Марко, конечно тот ещё фрукт, глупейшая ошибка итальянца, на что он расчитывал непонятно) наверное надеялся на своего земляка, который судил этот матч, но он не повелся.
Ну и отдельно хочется сказать пару слов про Мбаппе.. беги оттуда, если есть хоть какая то возможность) такой игрок не должен играть в таком клубе. Беги оттуда парень) спасай свою карьеру.
Псж в первом тайме смотрелся неплохо, но вначале второго немцы были намного активнее и в этот отрезок почему-то Вератти решил всех обыграть в своей штрафной, за это был наказан. Марко, конечно тот ещё фрукт, глупейшая ошибка итальянца, на что он расчитывал непонятно) наверное надеялся на своего земляка, который судил этот матч, но он не повелся.
Ну и отдельно хочется сказать пару слов про Мбаппе.. беги оттуда, если есть хоть какая то возможность) такой игрок не должен играть в таком клубе. Беги оттуда парень) спасай свою карьеру.