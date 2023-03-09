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«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

09 марта 2023, 00:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Бавария» выиграла у «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

На 61-й минуте хозяев вперёд вывел Эрик Чупо-Мотинг. Серж Гнабри на 90-й забил 2-й мяч.

Мюнхенская команда одержала победу по сумме двух матчей со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

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Все комментарии
Найманчик
Найманчик ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 марта в 22:34
Если бы финал судили спрведливо то де пауля удалили бы дав ему вторую желтую во втором тайме так же мартинесу за его выходки перед пенальти дали бы вторую желтую и удаления так как у него уже была желтая а замен у аргов уже не было пришлось бы встать на ворота полевому и в следствие пройгрышь!
Ты пересмотри финал. Все одекватные люди понимают что аргов за уши вытащили в финал еще и подарили кубок!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
09 марта в 18:05
То же самое говорили и про чм))
Ну ведь выиграл же в итоге
На счет вычеркнуть.. тот сезон с Кашшаи тогда будем вычеркивать? Или это другое?)
Может не признаем тогда победу в лч 2016 году) ведь единственный гол Реала был забит из явного офсайда..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 марта в 16:50
Инфа 100 !

Зря не веришь. Запомни, Месси больше никогда не возьмёт Лигу Чемпионов. И как минимум тот сезон, когда был Эвребе, нужно вычеркнуть однозначно.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 15:43
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    09 марта в 15:38
    Вооот))
    Именно этот комментарий я и ожидал увидеть от тебя))
    Если бы Роналду, то Псж уже был бы обладателем 5 кубка лч..
    Karkaz
    Karkaz
    09 марта в 15:01
    Всё равно слабовато для Баварии. С ПСЖ, который не на ходу, забили только гол из за потери мяча Вератти и второй, когда ПСЖ уже побежал отыгрываться. Посмотрим дальше, но Нагельсман скорее всего не потянет до финала, не та игра, как при Хайнкесе или Флике.
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 марта в 14:19
    Чего и следовало ожидать от ПСЖ!
    Суть этой басни такова, что зайцы хором ... гоняли льва!)
    Russia_4ever
    Russia_4ever ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 марта в 14:16
    Ты серьезно? Ди Мария? Сам же подтвердил, что у Месси главная роль. А к чему Ди Марию тогда вспоминать вообще? Из-за дубля в финале? Да, он хорош. Но 1/2 финала и 1/8 он вообще ни минуты не играл, даже с лавки не вышел, а в 1/4 вышел на 112 минуте. Даже в финале был заменен. И не всё время до плейофф бегал. Месси же всё это время играл. Вратарь красавчик тоже, да, фигуры вратарей конечно заметны становятся, когда это серии пенальти. Так можно много охеренных вратарей вспомнить, которые ну пррросто монстры на крупнейших турнирах. Где их личные трофеи? Да никогда их не вручают.

    Пусть смотрят весь год, конечно) Я не топлю Месси Месси Месси. Просто мне не нравится как сейчас его унижают, моментально позабыв все заслуги.

    Может он уже не волшебник (хотя как по мне еще были на ЧМ волшебные моменты у него). Но зато просто профессиональный футболист))) Не как инопланетянин, как раньше, а как трудяга Роналду, например. Это не мало.

    А кому сейчас еще дать награду по-твоему? Мбаппе тоже вылетел вместе с Месси и ПСЖ, ничего вчера не показав. Хотя ему 24, а не 35. Феноменом Мбаппе никогда и не был.
    galem72
    galem72
    09 марта в 11:27
    Арабы реально слепы, что не видят бесполезность нанятого тренера в своём клубе. Очевидно было с первых матчей, что Гальтье не тренер топовых и зазнавшихся игроков. Просто проели весь сезон с ним.
    bbx48r569hgg
    bbx48r569hgg ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 11:16
    Потому что серьезные матчи в лч начинаются со стадии 1/4. В 1/8 редко бывают топ матчи. В юве у Роналду разве был топовый состав? Топовый тренер? Тот же аллегри физрук по мне, играющий от обороны. В мю до тен хага был норм тренер? Единственное в чем виноват криш, что пошел против тен хага, ведь с 2018 года у него появился первый топ тренер. Перейди криш в сити, а не в Юнайтед, то криш похоронил бы реал, да и ливерпуль в финале.
    Elliada
    Elliada ответ 92s3qevyptj8 (раскрыть)
    09 марта в 11:09
    Почему только с 1/4? Может, еще будем считать сколько кто забил против определенных команд? Есть общая статистика, остальное журналисты придумывают, чтобы новость сочинить.

    Почему Роналду балласт? Всё просто. С ним команды показывают худшие результаты, чем до него и после него. Юве, МЮ, сборная с ним просто на дно опустились.

    Месси не балласт. Он просто не усилил ПСЖ, как и Мбаппе. Посмотри на выступления ПСЖ в ЛЧ. Каждый год вылет из 1/8 финала. Исключение - ЛЧ 2020. Но там в соперниках были Аталанта, Лейпциг. Когда попадается первый серьезный соперник, ПСЖ вылетает. И так было всегда, а не только когда Месси перешел.
    92s3qevyptj8
    92s3qevyptj8 ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 11:01
    Ты везде называешь Роналду балластом. А почему же не называешь так Месси после вчерашнего позорного матча? Кому он забивал в лч? Набил статистику на Маккаби, вы уже радуетесь. Сравни статистику плей-офф с 1/4 стадии лч. Там и рядом никто не стоит с Роналду. Ну вы и тут скажите что это офсайдные и метровые голы. А Месси даже в передачах обычных вчера тупил.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 10:56
    Сейчас бы совершать ошибки 20 летней давности))) Увидить сто ничего не сработало и повторить просто гении. Учитывая вме это, просто осозгаешь плчему Сити и псж до сих пор лч не взяли)))
    g6bs5cr7cm3u
    g6bs5cr7cm3u
    09 марта в 10:55
    Чтоб выиграть лч, псж надо собирать команду, а не сборище звезд. Быть как бавария в Германии, собирать команду из игроков лиги1. Отпустите уже мбаппе в реал, он не принесет победу в лч, нет у него там чемпионского голода. Если Месси получит зм в этом году, можно не обращать внимания на эту награду.
    Russia_4ever
    Russia_4ever ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
    09 марта в 10:52
    Ну а чемпионат мира? Давай так: кто оказал наибольшее влияние на сборную Аргентины? Кто сделал разницу? МакАлистер? Почему они победили-то?

    Нет просто клуба Реал Мадрид, нет Манчестер Юнайтед и нет Барселоны. Всегда выходят и играют определенные игроки, а не великая история клуба или его статус. И есть ключевые игроки - убери их и команда станет обычным середняком.

    Как попаны делают ставки? «Поставлю на Реал, по-любому победят, че тут думать». Я сам такое слышал. И люди лупят хорошие деньги с такой тактикой ставок. Даже не разбираясь а кто играть-то будет? А там оказывается «ой, тренер провел ротацию в кубке, приберег половину игроков на лавке».

    Короче нет эфимерной команды, всегда это прям определенные игроки.

    И вот некая команда выиграла основное мировое соревнование. Копаем дальше - кто сделал разницу?

    Золотой мяч традиционно вручали победителям крупных турниров. И в год Чемпионата мира конечно это будет иметь самый большой вес.

    И при живом Месси и Роналду они уже пролетали мимо награды… Хотя были мнения, что они лучшие по игре.

    А кому еще вручать? Мбаппе? Здесь 2 момента:
    1) Как говорится, результат есть результат. Месси - чемпион, Мбаппе - второй
    2) Одно дело играть с подбором игроков Франции и побеждать с этой командой, другое - тащить на себе Аргентину

    Месси был хорош на ЧМ, его влияние было самым большим на всю команду, на результат, на мотивацию, на болельщиков. Голы, передачи, в стартовом составе, до свистка, капитан команды. Что еще нужно?
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 10:35
    Я не тренер, но думаю, что избыток звёзд в команде только вредит. Ведь звёзды, как правило, не любят таскать рояль. А без рабочих лошадок у серьёзных конкурентов выиграть ОХ, как трудно.
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    09 марта в 10:28, ред.
    А зачем Реал собирал галактикос??? И что из этого вышло?

    Тут либо нужен тренер, который выжмет из звезд максимум, либо разогнать звезд
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 10:26
    А чего тут придираться, когда факт на лицо? При наличии Месси, Неймара, Мбаппе ПСЖ в очередной раз не может выиграть ЛЧ. И зачем, в таком случае, нужны эти звёзды?
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    09 марта в 10:16
    Это общая статистика (ЛЧ + чемпионат). Если брать только ЛЧ, у Мбаппе 7+3 = 10, у Месси 4+4 = 8. Сейчас к чему придерёшься?
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 10:00
    Это что, статистика в чемпионате Франции, где у ПСЖ и конкурентов нет? Дайте статистику в ЛЧ под которую Месси и брали в ПСЖ,
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    09 марта в 09:53, ред.
    Не отрабатывает зарплату? Мбаппе в этом сезоне 25+7 = 32 очка. Месси в этом сезоне 18+16 = 34. Самый полезный игрок ПСЖ в этом сезоне
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    09 марта в 09:50
    Вот все новости про Роналду. https://www.soccer.ru/players/news/cristiano-ronaldo Найди сколько моих там комментариев. Максимум 4 из 10.
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 09:49
    За то, КАК Мессии играет в ПСЖ, он и этих денег НЕ отрабатывает.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 09:49
    Подписной бонус. Официально 25 лямов. О нем чего забыл?
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    09 марта в 09:47
    Обвинения в строну ПСЖ есть????? Это все твои догадки
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
    09 марта в 09:46
      Elliada
      Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
      09 марта в 09:46
      38 млн зарплата Месси, 200 млн зарплата Мбаппе. Что вчера сделал Месси, а что Мбаппе? С каких это пор 38 млн это много? Если вычесть налоги, то Месси получает меньше Мбаппе, Роналду, Холанна, Салаха и т. д.
      Elliada
      Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      09 марта в 09:44
      А еще я пишу под новостями МЮ, Ливерпуля, Арсенала, Холанна, Мбаппе, и т. д. Видимо к ним я тоже предвзят??? Или всё-таки мне нравится комментировать интересные мне новости? Предвзятость - это если бы я писал исключительно в новостях про Роналду, а другие игнорировал бы.
      cska1948
      cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
      09 марта в 09:44
      Ну и КАК Месси отработал вчера свою ОГРОМНУЮ зарплату? Да его и видно на поле было ТОЛЬКО при подаче угловых.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      09 марта в 09:42
      Ахах) когда судьи подсуживали Барсе мне тоже говорили, что это мои предположения. Покажи доказаиельства.
      А теперь идет судебное дело о дачах взяток Негрейре.
      .
      Тут и доказывать нечего. Папы Месси и Неймара в накладе точно не останутся. Тот же трансфер Неймара в Барсу оказался намного дороже заявленной суммы, потому что остальные деньги мимо кассы в карман отцу Нея.
      Так же и с Хорхе Месси. Этот жлоб не использует кассовый аппарат и чеки не выдает. Тут даже полиции сложно доказать будет, а ты зочешь чтоб это сделал я
      Гость
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