Глава УЕФА назвал наиболее вовлечённые в проект Суперлиги клубы Англии

Президент УЕФА заявил, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» были наиболее активными участниками проекта Суперлиги.

Насколько я знаю, к сожалению, владельцы «Манчестер Юнайтед» были очень сильно вовлечены, и «Ливерпуль» тоже интересовался. Я думаю, что это два наиболее вовлечённых английских клуба в проекте Суперлиги. Последними присоединились «Челси» и «Манчестер Сити». Я не уверен насчет «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Когда я приехал в Швейцарию, мне позвонили из одного из английских клубов и сказали, что им придется присоединиться к этому проекту. Им это не понравилось, но они не хотели быть единственными, кто вышел из игры. Два клуба в Англии очень сильно колебались, они сказали, что хотят остаться друзьями с нами. И «Челси», и «Манчестер Сити» сомневались с самого начала, и именно из одного из этих клубов мне позвонили.

Мне позвонили из другого английского клуба, не буду говорить какого. Я немного вышел из себя и сказал: «Идите к черту. С завтрашнего дня вы мои враги. Я больше не хочу с вами разговаривать». Это было непросто.