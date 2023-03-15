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Глава УЕФА назвал наиболее вовлечённые в проект Суперлиги клубы Англии

15 марта 2023, 21:46

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» были наиболее активными участниками проекта Суперлиги.

Насколько я знаю, к сожалению, владельцы «Манчестер Юнайтед» были очень сильно вовлечены, и «Ливерпуль» тоже интересовался. Я думаю, что это два наиболее вовлечённых английских клуба в проекте Суперлиги. Последними присоединились «Челси» и «Манчестер Сити». Я не уверен насчет «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Когда я приехал в Швейцарию, мне позвонили из одного из английских клубов и сказали, что им придется присоединиться к этому проекту. Им это не понравилось, но они не хотели быть единственными, кто вышел из игры. Два клуба в Англии очень сильно колебались, они сказали, что хотят остаться друзьями с нами. И «Челси», и «Манчестер Сити» сомневались с самого начала, и именно из одного из этих клубов мне позвонили.

Мне позвонили из другого английского клуба, не буду говорить какого. Я немного вышел из себя и сказал: «Идите к черту. С завтрашнего дня вы мои враги. Я больше не хочу с вами разговаривать». Это было непросто.

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15 марта
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:48
Это все началось с недовольства Глейзеров, которые хотели чтобы основная часть доходов в АПЛ была у МЮ и Ливерпуля, а также у Арсенала. Но пролоббировать такой интерес они не смогли в АПЛ, слишком влиятельные люди владеют правами на использование телеправ и последующего распределения доходов в Англии.
Потому что у МЮ большой долг, Глейзеры даже хотят продать клуб. А Ливерпуль просто захотел этой авантюры, хотя финансовое положение Ливерпуля лучше, чем у МЮ.
Поэтому это больше выгодно тем у кого финансовые проблемы в клубах, а Челси и МС это не нужно так как у них есть спонсорские деньги. Ливерпуль скорее всего хочет финансово конкурировать с МС, поэтому красным показалось что это выход из финансового положения.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:30, ред.
К ногтю! А потом и вас...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 00:07
Врёт, это он к тому что не они Юве и Барсу топят, мол Ангийские клубы тоже были за Суперлигу
УЕСКА
УЕСКА
15 марта в 23:18
Английским клубам так называемая "суперлига" меньше всего нужна. АПЛ и есть настоящая Суперлига.
TheBoLt
TheBoLt
15 марта в 22:32
«Идите к черту. С завтрашнего дня вы мои враги. Я больше не хочу с вами разговаривать»
А как же "президент это слуга", "непредвзятость" и прочая, извиняюсь, чушь, которая так легко забывается, когда кто-то высказывает мнение, отличное от твоего? Кажется, после такого можно заявлять о конфликте интересов и переизбирать президента УЕФА. Но нет же, двойные стандарты в деле, никто не скажет ему убираться с поста, сам он не уйдет и даже не извинится за свои слова
Ice van Reed
Ice van Reed
15 марта в 22:15, ред.
Коррупция на лицо с такии темпами Суперлига 2.0 быстрее соберётся, ибо руководюны пытаются сохранить лицо, давя через фанатов, но всё изменчиво и надстрой фанов тоже, когда начнут прессовать клуб, Лиги Чемпионов не станет, там некому играть
A.S.A
A.S.A
15 марта в 21:57
Намек понятен...!
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