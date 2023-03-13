207 зрителей на игре РПЛ это катастрофа. Футбольный чемпионат умирает

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вчера, 15:56

Посещаемость лишь одна из проблем.

Fan ID очистил трибуны от людей

«Спартак» и «Урал» в рамках одного турнира играют на пустой арене, а в Кубке встретятся уже без ограничений. Также не нужен Fan ID, чтобы посмотреть матч сборной. Безопасность на игре команды Карпина не важна? Норма, введенная повсеместно, привела к 207 зрителям на матче «Торпедо» и «Урала». Уткин предложил поставить в их честь памятный обелиск на новой арене москвичей. Строение фаллической формы – толстая метафора, но подходит. «Зенит» заявил, что собрал 20 638 зрителей, но в РПЛ официально насчитали 15 965. Пора расставлять на стадионах манекены и считать их? А если серьезно, то когда «Спартак» собирает 5 000 человек, а ЦСКА 2 680 в городе на 13 миллионов жителей, то это катастрофа.

Без еврокубков нет пьедестала

ЦСКА делит четвертое-пятое места с «Динамо», у них по 32 пункта. «Спартак» оторвался на восемь очков. Но даже если Федотов и Йоканович поменяются до конца сезона местами с Абаскалем, что это глобально изменит? Второе место отправляло в Лигу чемпионов. Раньше путевок было три, вот это борьба. Теперь между второй строчкой и десятой мало разницы. «Сочи» был серебряным призером, а как это изменило клуб? Даже если каким-то чудом вторым в РПЛ станет «Ахмат», а третьим «Ростов», то уход москвичей с пьедестала лишь подчеркнет положение вещей.

Новый Кубок отвлек внимание

Вместо матчей чемпионата люди будут приходить на игры Кубка, где нет лишних преград. Во-первых, это симуляция международных турниров, матчи на вылет дома и в гостях. Во-вторых, швейцарская схема позволяет, например, «Спартаку» вылететь от «Урала», но сыграть против «Зенита». И в случае победы снова побороться за трофей. Впереди много кубковых интриг, там Семак не однозначный фаворит, он не любит формат с выбыванием. Конечно, если арбитры РФС постараются, то и кубковый турнир потеряет весной популярность. Но без наглых решений извне турнир должен порадовать сильнее, чем РПЛ .

Нет денег на мощные трансферы

Всю зиму говорили о «Челси», где подписывали футболистов за огромные деньги. Клуб Боэли был на первых полосах. Как можно оказаться на вершине рейтинга интереса публики с трансферами, вроде прибытия Дуарте в «Спартак»? Переходы из клуба в клуб – одна из коренных тем футбола. А в РПЛ главный трансфер зимы – возвращение Дзюбы с вещевого рынка, где он дурачился со Слуцким. Переходы Пиняева, Лантратова и Глушенкова в «Локомотив» не такие громкие. Ренану надо заиграть и уйти в большой западный клуб за дикие деньги, чтобы постфактум его трансфер назвали удачным. Кади и Тавареш не новички, которыми можно возбудить массовый интерес к РПЛ .

У талантов из РПЛ мало амбиций

Пункт связан с предыдущим. В лиге, где заканчиваются деньги, важна торговля. Пора зарабатывать на продажах игроков. Но «Зенит» держит Малкома. «Динамо» не нашло новый клуб Захаряну. «Краснодар» не спешит расставаться с Сафоновым и Сперцяном. Паспорт болельщика хватило ума ввести, хотя сразу писали, что не сработает, особенно если ультрас ведущих клубов объявят бойкот. И не хватило ума убрать лимит, который привел лишь к бразильцам в сборной России, а не к росту количества своих игроков мирового класса. Зарплаты держат интересных футболистов в РПЛ , а отсутствие трансферов в топ-5 заставляет потенциальных новичков выбирать другие варианты.

Большой дефицит менеджеров

Некоторые журналисты насмехались над Геркусом, что ушел из «Торпедо». Также критиковали за откровенное интервью о делах команды. В результате «Торпедо» с 1 победой в 19 матчах на последнем месте в чемпионате, Геркус ушел, Дзюба не пришел, а домашний матч первой команды великого клуба после ничьей с «Краснодаром» собрал 207 зрителей в столице. РПЛ активно покидали люди, которые умели работать лучше, чем те, кто пришли вслед за ними. В клубах есть проблемы с качественными управленцами. Заманить перспективного тренера можно лишь случайно, как Абаскаля в «Спартак». Но еще посмотрим, насколько Гильермо хватит с таким судейством.

Непоследовательность арбитража

Даже если отбросить любые теории заговора и практики сговора, остается случайный набор противоречащих друг другу решений. Арбитр точно не сильнее, чем футболисты и тренеры, как твердил один из их начальников до возобновления сезона. Прошло всего два тура, а уже много грубых ошибок в разных поединках. У половины команд есть вопросы к рефери. Некоторые судьи не ошибались, просто приняли резонансные решения. Но был Мешков, есть Фролов и компания. Их спорная работа еще сильнее отворачивает народ от РПЛ . Причем отсутствие конкурентной борьбы за высокие места тоже расхолаживает рефери. Раньше они знали, что одна ошибка лишает клубы десятков миллионов евро от УЕФА . Сейчас все иначе. Есть только борьба за чемпионство и вылет.

Срочно нужно реагировать, а у лиги нет авторитетного руководителя. Александр Алаев, возможно, перспективный чиновник для беспечного времени. Но сейчас он с ноги важные двери не открывает. Ему важно не просто высказаться, а заставить отменить неработающее ограничение и не допустить глобальной катастрофы. Лучшие футболисты побегают весной при пустых трибунах с непонятым арбитражем, после чего их мотивация упадет. Парни из «Зенита» и «Спартака» не получат Лигу чемпионов, а игроки середняков могут увидеть задержки выплат. Понятно, к чему это приведет.