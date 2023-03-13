207 зрителей на игре РПЛ это катастрофа. Футбольный чемпионат умирает

Посещаемость лишь одна из проблем.
Fan ID очистил трибуны от людей
«Спартак» и «Урал» в рамках одного турнира играют на пустой арене, а в Кубке встретятся уже без ограничений. Также не нужен Fan ID, чтобы посмотреть матч сборной. Безопасность на игре команды Карпина не важна? Норма, введенная повсеместно, привела к 207 зрителям на матче «Торпедо» и «Урала». Уткин предложил поставить в их честь памятный обелиск на новой арене москвичей. Строение фаллической формы – толстая метафора, но подходит. «Зенит» заявил, что собрал 20 638 зрителей, но в РПЛ официально насчитали 15 965. Пора расставлять на стадионах манекены и считать их? А если серьезно, то когда «Спартак» собирает 5 000 человек, а ЦСКА 2 680 в городе на 13 миллионов жителей, то это катастрофа.
Без еврокубков нет пьедестала
ЦСКА делит четвертое-пятое места с «Динамо», у них по 32 пункта. «Спартак» оторвался на восемь очков. Но даже если Федотов и Йоканович поменяются до конца сезона местами с Абаскалем, что это глобально изменит? Второе место отправляло в Лигу чемпионов. Раньше путевок было три, вот это борьба. Теперь между второй строчкой и десятой мало разницы. «Сочи» был серебряным призером, а как это изменило клуб? Даже если каким-то чудом вторым в РПЛ станет «Ахмат», а третьим «Ростов», то уход москвичей с пьедестала лишь подчеркнет положение вещей.
Новый Кубок отвлек внимание
Вместо матчей чемпионата люди будут приходить на игры Кубка, где нет лишних преград. Во-первых, это симуляция международных турниров, матчи на вылет дома и в гостях. Во-вторых, швейцарская схема позволяет, например, «Спартаку» вылететь от «Урала», но сыграть против «Зенита». И в случае победы снова побороться за трофей. Впереди много кубковых интриг, там Семак не однозначный фаворит, он не любит формат с выбыванием. Конечно, если арбитры РФС постараются, то и кубковый турнир потеряет весной популярность. Но без наглых решений извне турнир должен порадовать сильнее, чем РПЛ.
Нет денег на мощные трансферы
Всю зиму говорили о «Челси», где подписывали футболистов за огромные деньги. Клуб Боэли был на первых полосах. Как можно оказаться на вершине рейтинга интереса публики с трансферами, вроде прибытия Дуарте в «Спартак»? Переходы из клуба в клуб – одна из коренных тем футбола. А в РПЛ главный трансфер зимы – возвращение Дзюбы с вещевого рынка, где он дурачился со Слуцким. Переходы Пиняева, Лантратова и Глушенкова в «Локомотив» не такие громкие. Ренану надо заиграть и уйти в большой западный клуб за дикие деньги, чтобы постфактум его трансфер назвали удачным. Кади и Тавареш не новички, которыми можно возбудить массовый интерес к РПЛ.
У талантов из РПЛ мало амбиций
Пункт связан с предыдущим. В лиге, где заканчиваются деньги, важна торговля. Пора зарабатывать на продажах игроков. Но «Зенит» держит Малкома. «Динамо» не нашло новый клуб Захаряну. «Краснодар» не спешит расставаться с Сафоновым и Сперцяном. Паспорт болельщика хватило ума ввести, хотя сразу писали, что не сработает, особенно если ультрас ведущих клубов объявят бойкот. И не хватило ума убрать лимит, который привел лишь к бразильцам в сборной России, а не к росту количества своих игроков мирового класса. Зарплаты держат интересных футболистов в РПЛ, а отсутствие трансферов в топ-5 заставляет потенциальных новичков выбирать другие варианты.
Большой дефицит менеджеров
Некоторые журналисты насмехались над Геркусом, что ушел из «Торпедо». Также критиковали за откровенное интервью о делах команды. В результате «Торпедо» с 1 победой в 19 матчах на последнем месте в чемпионате, Геркус ушел, Дзюба не пришел, а домашний матч первой команды великого клуба после ничьей с «Краснодаром» собрал 207 зрителей в столице. РПЛ активно покидали люди, которые умели работать лучше, чем те, кто пришли вслед за ними. В клубах есть проблемы с качественными управленцами. Заманить перспективного тренера можно лишь случайно, как Абаскаля в «Спартак». Но еще посмотрим, насколько Гильермо хватит с таким судейством.
Непоследовательность арбитража
Даже если отбросить любые теории заговора и практики сговора, остается случайный набор противоречащих друг другу решений. Арбитр точно не сильнее, чем футболисты и тренеры, как твердил один из их начальников до возобновления сезона. Прошло всего два тура, а уже много грубых ошибок в разных поединках. У половины команд есть вопросы к рефери. Некоторые судьи не ошибались, просто приняли резонансные решения. Но был Мешков, есть Фролов и компания. Их спорная работа еще сильнее отворачивает народ от РПЛ. Причем отсутствие конкурентной борьбы за высокие места тоже расхолаживает рефери. Раньше они знали, что одна ошибка лишает клубы десятков миллионов евро от УЕФА. Сейчас все иначе. Есть только борьба за чемпионство и вылет.
Срочно нужно реагировать, а у лиги нет авторитетного руководителя. Александр Алаев, возможно, перспективный чиновник для беспечного времени. Но сейчас он с ноги важные двери не открывает. Ему важно не просто высказаться, а заставить отменить неработающее ограничение и не допустить глобальной катастрофы. Лучшие футболисты побегают весной при пустых трибунах с непонятым арбитражем, после чего их мотивация упадет. Парни из «Зенита» и «Спартака» не получат Лигу чемпионов, а игроки середняков могут увидеть задержки выплат. Понятно, к чему это приведет.
Если довести посещаемость матчей до нуля, то заседаний комиссии по хулиганству болельщиков проводить вообще не надо будет..... Хотя один мой знакомый, смотрел футбол в выходные дома, по телевизору, и при этом жег пиротехнические средства, матерно ругался, пил абсент, кидался бананами и критиковал того, кого критиковать нельзя. Как быть с подобными нарушениями? Не пора ли ввести фан-иди для телевизионных болельщиков?....:))))
Пи.Си. Почему тогда Оренбург в РПЛ не пускали ? Заставили зачем-то остраивать стадион до 10 тысяч ? Чудная страна Россия ....
Если довести посещаемость матчей до нуля, то заседаний комиссии по хулиганству болельщиков проводить вообще не надо будет..... Хотя один мой знакомый, смотрел футбол в выходные дома, по телевизору, и при этом жег пиротехнические средства, матерно ругался, пил абсент, кидался бананами и критиковал того, кого критиковать нельзя. Как быть с подобными нарушениями? Не пора ли ввести фан-иди для телевизионных болельщиков?....:))))
Пи.Си. Почему тогда Оренбург в РПЛ не пускали ? Заставили зачем-то остраивать стадион до 10 тысяч ? Чудная страна Россия ....