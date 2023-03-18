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«Фейковые новости». Отец Месси высказался о будущем Лео

сегодня, 00:04

Хорхе Месси, отец и агент нападающего ПСЖ Лионеля Месси, в своих соцсетях опровергнул сразу три слуха о Лео, которые появились в последнее время.

Фейковые новости, не верьте им.

Там Хорхе отреагировал на информацию о том, что Месси покинул вчерашнюю тренировку ПСЖ из-за конфликта с главным тренером Кристофом Гальтье, о том, что Лео не хочет подписывать новый контракт с парижанами, а также о том, что Лионель просит зарплату в размере 600 млн евро за один сезон, чтобы перейти в «Аль-Хиляль».

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Jon718875
Jon718875
сегодня в 09:56
Не верьте фейкам, он просит 600 млн. не за сезон, а в месяц
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
сегодня в 09:17
Очень похоже на правду
112910415
112910415
сегодня в 08:09
прямо сеанс одновременной игры )
Elliada
Elliada
сегодня в 07:53
Понятно, что это всё фейки. Журналисты ради кликов придумывают, а потом сами же опровергают.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:40
Лучше бы отпустили их с миром, не было бы геморроя
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:49
Хорхе : "Все три новости - враки..."
По факту...
1...Месси не конфликтовал с Гальтье - они просто подрались...
2...Месси рад подписать контракт с ПСЖ - но писать не умеет...
3...Месси не просит 600 млн за переход в «Аль-Хиляль» - он просит 800 млн..
adekvat
adekvat
сегодня в 05:13
Послушай агента, и пойми все наоборот.
протон
протон
сегодня в 03:23
Многие французские газеты тут зачем-то пытаются принизить одну из ключевых ролей Лео Месси в ПСЖ, а ещё и немного набросить фейковых новостей.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:51
Отче,стой! Если ничего из этого не произойдёт,что мы тогда обсуждать будем? И сторонам снова мириться придётся?
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