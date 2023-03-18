«Фейковые новости». Отец Месси высказался о будущем Лео

Хорхе Месси, отец и агент нападающего ПСЖ Лионеля Месси, в своих соцсетях опровергнул сразу три слуха о Лео, которые появились в последнее время.
Фейковые новости, не верьте им.
Там Хорхе отреагировал на информацию о том, что Месси покинул вчерашнюю тренировку ПСЖ из-за конфликта с главным тренером Кристофом Гальтье, о том, что Лео не хочет подписывать новый контракт с парижанами, а также о том, что Лионель просит зарплату в размере 600 млн евро за один сезон, чтобы перейти в «Аль-Хиляль».
По факту...
1...Месси не конфликтовал с Гальтье - они просто подрались...
2...Месси рад подписать контракт с ПСЖ - но писать не умеет...
3...Месси не просит 600 млн за переход в «Аль-Хиляль» - он просит 800 млн..
По факту...
1...Месси не конфликтовал с Гальтье - они просто подрались...
2...Месси рад подписать контракт с ПСЖ - но писать не умеет...
3...Месси не просит 600 млн за переход в «Аль-Хиляль» - он просит 800 млн..