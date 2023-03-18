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«Челси» в конце матча упустил победу над «Эвертоном»

вчера, 22:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в матче 28-го тура АПЛ.

На 52-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Челси» Жоау Фелиш. На 69-й минуте полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре сравнял счёт. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти, а на 90-й минуте форвард «Эвертона» Эллис Симмс сравнял счёт.

«Челси» идёт на 10-м месте (38 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (26 очков).

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 12:57
Я бы сказал, что такой Челси выгрыз ничью, а не упустил победу... Как не верил в Поттера, так и не верю. Выпуская состав на полмиллиарда, все что может выжать - ничья с мертвецким Эвертоном. Кто-то верит, что условный Гвардиола, Тухель или Анчелоти показывали бы такие же результаты с таким составом
112910415
112910415
сегодня в 10:13
беда, не фарт !.. )
ОПС
ОПС
сегодня в 06:01
Эвертон продолжает биться. Вот и Челси смогли дать бой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
    SHEARER
    SHEARER
    вчера в 23:55
    Синие в своем репертуаре.
    Antonio Antonio
    Antonio Antonio
    вчера в 23:33
    За шестое место Челси поборется.Выше не поднимутся.Синим нужен тренер не из Англии.Когда я думаю о английских тренерах,то кто приходит на ум?Саутгейт- это понятно.Вторым у меня будет Поттер.Он один из лучших тренеров в Англии,но до уровня Челси не дотягивает
    Russia_4ever
    Russia_4ever
    вчера в 22:57
    Как можно было сыграть вничью с Эвертоном на домашнем поле??… Их Брентфорд в гостях у Эвертона возил в прошлом туре, вообще ничего не давал сделать… А тут лондонцы и дома…
    azkan
    azkan
    вчера в 22:44, ред.
    Победная была игра. Но одна ошибка и все насмарку. Зачем Кулибали пошел на Симса?! Мог просто параллельно идти.. И Кепа не спас.
    НО радует, что наконец увидел более менее штурм от нынешнего Челси в конце матча.
    Да и взаимопонимание между игроками уже видно.
    Джеймс всю игру берег себя, и начал играть в самом конце..
    Поттер опоздал с заменой Ковачича. Феликс хорош. Хаверцу нужно исправить прицел на голове) А вот зачем Фофану заменил на Чалобу? Может микротравму получил? Это и стало роковой ошибкой.
    Эвертон хорошо умеют реагировать на гол. Но очень грубо играли. Одному Тарковскому три желтых можно было давать.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:34
    Несмотря на то что Челси сейчас посути середняк АПЛ,в Лиге Чемпионов будет всё по другому и Реалу не будет просто!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:27, ред.
    Какой же мешок этот ранее один из лучших защитников СериАла)) Кулибали обыграли как юнца…
    А так, заслуженная ничья.
    Замены Поттера «гениальны»!
    Гость
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