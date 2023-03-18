«Челси» в конце матча упустил победу над «Эвертоном»

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вчера, 22:25

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в матче 28-го тура АПЛ .

На 52-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Челси» Жоау Фелиш. На 69-й минуте полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре сравнял счёт. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти, а на 90-й минуте форвард «Эвертона» Эллис Симмс сравнял счёт.

«Челси» идёт на 10-м месте (38 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (26 очков).