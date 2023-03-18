«Челси» в конце матча упустил победу над «Эвертоном»

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в матче 28-го тура АПЛ.
На 52-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Челси» Жоау Фелиш. На 69-й минуте полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дюкуре сравнял счёт. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти, а на 90-й минуте форвард «Эвертона» Эллис Симмс сравнял счёт.
«Челси» идёт на 10-м месте (38 очков), «Эвертон» занимает 15-е место (26 очков).
НО радует, что наконец увидел более менее штурм от нынешнего Челси в конце матча.
Да и взаимопонимание между игроками уже видно.
Джеймс всю игру берег себя, и начал играть в самом конце..
Поттер опоздал с заменой Ковачича. Феликс хорош. Хаверцу нужно исправить прицел на голове) А вот зачем Фофану заменил на Чалобу? Может микротравму получил? Это и стало роковой ошибкой.
Эвертон хорошо умеют реагировать на гол. Но очень грубо играли. Одному Тарковскому три желтых можно было давать.
НО радует, что наконец увидел более менее штурм от нынешнего Челси в конце матча.
Да и взаимопонимание между игроками уже видно.
Джеймс всю игру берег себя, и начал играть в самом конце..
Поттер опоздал с заменой Ковачича. Феликс хорош. Хаверцу нужно исправить прицел на голове) А вот зачем Фофану заменил на Чалобу? Может микротравму получил? Это и стало роковой ошибкой.
Эвертон хорошо умеют реагировать на гол. Но очень грубо играли. Одному Тарковскому три желтых можно было давать.
А так, заслуженная ничья.
Замены Поттера «гениальны»!
А так, заслуженная ничья.
Замены Поттера «гениальны»!