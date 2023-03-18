«Ман Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии. Холанд оформил хет-трик

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» (6:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.
На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 35-й минуте Холанд оформил дубль, а на 59-й минуте — хет-трик. На 62-й минуте голом отметился Хулиан Альварес, а на 68-й минуте пятый мяч в ворота «Бернли» отправил полузащитник Коул Палмер. На 73-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.
Соперник «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии определится 19 марта.
Какова полузащита, таковы и результаты нападов (крутых нападов, естественно).
Брюйне, Марез, Фоден, Родри - вот реальные кузнецы вчерашней победы.
Какова полузащита, таковы и результаты нападов (крутых нападов, естественно).
Брюйне, Марез, Фоден, Родри - вот реальные кузнецы вчерашней победы.
Такими темпами скоро будет новость: Пеп заменил Холанда на 28 минуте после первого гола в матче, не дав установить рекорд АПЛ по голам за сезон мотивируют это тем, что в таком раннем возрасте еще рано устанавливать такие рекорды.
6 раз по 3 мяча, 2 замены на 63-й минуте(3*2=6). Какой же Пеп нумеролог
Такими темпами скоро будет новость: Пеп заменил Холанда на 28 минуте после первого гола в матче, не дав установить рекорд АПЛ по голам за сезон мотивируют это тем, что в таком раннем возрасте еще рано устанавливать такие рекорды.
6 раз по 3 мяча, 2 замены на 63-й минуте(3*2=6). Какой же Пеп нумеролог
Если Гвардиола с ним в этом сезоне не выиграет ЛЧ, то его утопят.
Если Гвардиола с ним в этом сезоне не выиграет ЛЧ, то его утопят.