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«Ман Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии. Холанд оформил хет-трик

вчера, 22:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» (6:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 35-й минуте Холанд оформил дубль, а на 59-й минуте — хет-трик. На 62-й минуте голом отметился Хулиан Альварес, а на 68-й минуте пятый мяч в ворота «Бернли» отправил полузащитник Коул Палмер. На 73-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.

Соперник «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии определится 19 марта.

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
РАМИН МАМЕДОВ
РАМИН МАМЕДОВ
сегодня в 12:31
Баварии не повезло,соперником
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:28, ред.
Холланд, Холландом..., но тут надо хвалить и линию хавов МС.
Какова полузащита, таковы и результаты нападов (крутых нападов, естественно).
Брюйне, Марез, Фоден, Родри - вот реальные кузнецы вчерашней победы.
протон
протон
сегодня в 11:23
Только Пеп может остановить эту машину!
Такими темпами скоро будет новость: Пеп заменил Холанда на 28 минуте после первого гола в матче, не дав установить рекорд АПЛ по голам за сезон мотивируют это тем, что в таком раннем возрасте еще рано устанавливать такие рекорды.
6 раз по 3 мяча, 2 замены на 63-й минуте(3*2=6). Какой же Пеп нумеролог
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:07
Молодец Холанд ,шпарит на всех парах,так и держать!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:48
Кто бы сомневался! Может, он озверин принимает перед играми???
112910415
112910415
сегодня в 06:20
Холанд как-то не умеет останавливаться ...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:06
Холанд разошелся в последнее время. Красавчик. Так держать!
hvsabbhhksg4
hvsabbhhksg4
сегодня в 00:01
Лучше бы он 6 забил в ЛЧ
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:47
Дай Холанду всегда играть 90 минут, он мог бы забить ещё больше. Его темпу завидует даже сам нарцисс, в Англии никто столько не забивал, да и вообще в футболе.
Если Гвардиола с ним в этом сезоне не выиграет ЛЧ, то его утопят.
sova147
sova147 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:08
Для Сити хороший результат
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 23:00
Весь вопрос был в заявке на игру и в стартовом составе Сити) Ну а когда за час до игры стал известен старт - вопросов уже не было
Elliada
Elliada
вчера в 22:43
Сити с победой. Никто не ожидал, что Бернли окажет какое-то сопротивление, но я думал, что Сити не станет громить с таким счетом. Победа есть победа. Сити в полуфинале Кубка Англии.
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