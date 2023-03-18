«Ман Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии. Холанд оформил хет-трик

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вчера, 22:41

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» (6:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 35-й минуте Холанд оформил дубль, а на 59-й минуте — хет-трик. На 62-й минуте голом отметился Хулиан Альварес, а на 68-й минуте пятый мяч в ворота «Бернли» отправил полузащитник Коул Палмер. На 73-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.

Соперник «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии определится 19 марта.