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«Атлетико» разгромил «Валенсию»

сегодня, 00:56
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:0) в матче 26-го тура Ла Лиги.

На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 49-й минуте Янник Карраско удвоил преимущество «матрасников». На 67-й минуте полузащитник Тома Лемар довёл счёт до разгромного.

«Атлетико» идёт на 3-м месте (51 очков), «Валенсия» занимает 17-е место (26 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:16, ред.
Атлетико с победой,так держать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:40
Матрасников с победой! А вот Валенсия в ужасном состояние...надеюсь Бараха поможет сохранить команду в ЛаЛиге
izrafel
izrafel
сегодня в 08:07
Даже немного неожиданно, что столько голов удалось забить... с Победой матрасники!
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:07
Такую Валенсию не грех громить.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:52
Вчера какой-то "день разгромов" что ли был?)
Разгромы разгромами. А вот в матче Бенфики (на две команды) 7 игроков по фамилии Силва))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:25
Всё согласно табели о рангах...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:45
Надо что то делать, горизонт хмурый
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:18
Валенсия уже явно находится в опасной близости к зоне вылета.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
увлеклись ... забыли о привычке к любимому счёту ! )
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:57
Браво Атлетико Мадрид!
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