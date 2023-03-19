«Атлетико» разгромил «Валенсию»

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:0) в матче 26-го тура Ла Лиги.
На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 49-й минуте Янник Карраско удвоил преимущество «матрасников». На 67-й минуте полузащитник Тома Лемар довёл счёт до разгромного.
«Атлетико» идёт на 3-м месте (51 очков), «Валенсия» занимает 17-е место (26 очков).
Разгромы разгромами. А вот в матче Бенфики (на две команды) 7 игроков по фамилии Силва))
Разгромы разгромами. А вот в матче Бенфики (на две команды) 7 игроков по фамилии Силва))