Гол Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Удинезе»

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сегодня, 00:48

«Удинезе» обыграл «Милан» (3:1) в матче 27-го тура Серии А.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. В дополнительное к первому тайму время нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнял счёт с пенальти, однако спустя две минуты Бето снова вывел «Удинезе» вперёд. На 70-й минуте защитник Кингсли Эхизибуэ удвоил преимущество «Удинезе».

«Милан» идёт на 4-м месте (48 очков), «Удинезе» занимает 8-е место (38 очков).