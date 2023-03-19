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Гол Ибрагимовича не помог «Милану» обыграть «Удинезе»

сегодня, 00:48
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе3 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Удинезе» обыграл «Милан» (3:1) в матче 27-го тура Серии А.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. В дополнительное к первому тайму время нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнял счёт с пенальти, однако спустя две минуты Бето снова вывел «Удинезе» вперёд. На 70-й минуте защитник Кингсли Эхизибуэ удвоил преимущество «Удинезе».

«Милан» идёт на 4-м месте (48 очков), «Удинезе» занимает 8-е место (38 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:10
У этой команды днк в лч. Так что сиди ровно и понаблюдай за игрой Россонери
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 13:08
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:40
    Супергерои уже не побеждают в одиночку ...
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 08:34
    Ибра красавец, но Милан что-то сдулся в последнее время. Уже третий матч подряд выиграть не может.
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 08:17
    С пенальти он еще и через год сможет забить, если не спишут пенсионера к тому времени.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:14
    Не день Милана это был. Но все таки надо было как то получше сыграть. Удинезе, конечно сильна, но играть с ней можно.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:11
    41 год и 166 дней, но всё еще хорош. Ибрагимович – самый возрастной автор гола в истории Серии А. Швед побил рекорд Костакурты (41 год и 25 дней). И как же это символично вышло:
    👉 Алессандро забил последний гол с пенальти в ворота «Удинезе»
    👉 Златан забил НЕпоследний гол с пенальти в ворота «Удинезе»
    КРАСАВА!!!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 07:53
    Ибра стал самым возрастным автором гола в Серии А?
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    сегодня в 06:37
    Мы разматаем этот Милан!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Rupertt (раскрыть)
    сегодня в 06:29
    Милан Наполи не пройдет,в лч если конечно автобус не построят!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 06:27
    Отгрузили хорошо!!! Ибрагим не волшебник!!!
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 05:23
    И пройдёт дальше, Наполи не прям уж такая сильная команда.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 03:25
    Гол Ибрагимовича забил с пенальти, притом со второй попытки.
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:07
    Не тот уже Милан
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 01:02
    Просто жесть какая-то
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:50
    И вот эта команда дошла до 1/4 ЛЧ.
    Я в шоке.
    Гость
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