ПСЖ хочет пригласить Моуриньо. В клубе считают, что он может выиграть ЛЧ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить ПСЖ в следующем сезоне.
По данным источника, в приглашении португальца лично заинтересован советник парижского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
В ПСЖ считают, что именно под руководством Моуриньо команда сможет одержать победу в Лиге чемпионов.
Парижу нужно избавляться от Неймара, который уже и как медийный материал утратил ценность, да и к футболу начал терять интерес. Да и Месси нужен ли??? Нужно строить команду вокруг Мбаппе и взять в команду двух игроков, которые будут бегать за него в отборе. А если и другие будут, то и сам Мбаппе начнет. А то сейчас Месси не бегает, Неймар стоит. Так чего же от Мбаппе требовать? ( а ели еще опорника, фантазисто, двух лотералей и все это умножить на 2 (для борьбы на всех фронтах)...тогда и Галтье возмет ушастого....:)))
Парижу нужно избавляться от Неймара, который уже и как медийный материал утратил ценность, да и к футболу начал терять интерес. Да и Месси нужен ли??? Нужно строить команду вокруг Мбаппе и взять в команду двух игроков, которые будут бегать за него в отборе. А если и другие будут, то и сам Мбаппе начнет. А то сейчас Месси не бегает, Неймар стоит. Так чего же от Мбаппе требовать? ( а ели еще опорника, фантазисто, двух лотералей и все это умножить на 2 (для борьбы на всех фронтах)...тогда и Галтье возмет ушастого....:)))
Тухеля в ПСЖ уже пробовали - не вышло. Так что надо Ди Маттео звать :)
Хотя можно попробовать Авраама Гранта - тот тоже Челси в финал выводил :))
Тухеля в ПСЖ уже пробовали - не вышло. Так что надо Ди Маттео звать :)
Хотя можно попробовать Авраама Гранта - тот тоже Челси в финал выводил :))