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ПСЖ хочет пригласить Моуриньо. В клубе считают, что он может выиграть ЛЧ

вчера, 10:46

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить ПСЖ в следующем сезоне.

По данным источника, в приглашении португальца лично заинтересован советник парижского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

В ПСЖ считают, что именно под руководством Моуриньо команда сможет одержать победу в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51, ред.
Выиграет ....не выиграет....не столь важно...
Зато какие нескучные 3-5 лет....ожидают Париж)))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:50
Это лучшее решение для ПСЖ на данный момент. Моур подойдёт команде
valt134
valt134
вчера в 16:44
ПСЖ по-прежнему лихорадит.. Не думаю, что Моур чего-то добьётся. Даже с Мбапе.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:39
Моуриньо прибьет ПСЖ.
dok66
dok66
вчера в 16:09
Один португалец пиарит другого португальца - вот и вся конспирология . Не поможет .
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:49
этот состав ПСЖ уже несколько раз обо76ся, они уже не верят в себя и нет разницы, какой будет тренер. Покупать новый состав - ну это уже смешно. Проще купить другую команду.
Nazi
Nazi
вчера в 13:45, ред.
Просто продайте всех, купите Наполи и будет вам счастье :)

А если без шуток, то Кампуша надо гнать взашей за всех этих руисов, витиний и солеров..

Еще надо ихбавляться от чипсоеда с тупой мордой и Неймара, который при всех моих симпатиях всегда травмирован в критический для команды момент.

Надо ставить оборону, которая разваливается в ЛЧ каждый год и наконец-то выстроить конкурентноспособную среднюю линию, иначе тащи хоть маура, хоть возвращай Анчи смысла нет...
112910415
112910415
вчера в 13:25
отличная идея, отличная !
есть и другие идеи, тоже отличные !
но ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:18
Моуриньо не поможет ПСЖ. Он уже сбитый летчик. С ним в клубе будут одни скандалы и в итоге выгонят с неустойкой.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:04
Месси тогда сам сбежит... Быстренько... Хе..
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:56
хоть Зидана, Гвардиолу, Маура, Анчелотти, Клоппа вместе сразу пригласят - не выиграют еще долго ахахахахах
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:33
В лучшие годы с Реалом не выиграл, сейчас он токсичный, скандальный тренер, не подходит вообще никому.
drug01
drug01
вчера в 12:23
Столько планов проектов не в тренере дело
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:23
Это будет конец ПСЖ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:19
В ПСЖ уже не знают что делать,уже дома на родном поле пролетают.
lobsterdam
lobsterdam ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:15
Свяжитесь с Жозе и помогите ему на первое время, пока освоится в новом клубе.
Boricku
Boricku
вчера в 12:09
Газпрёмовского тренделя пусть возьмут, тихушника
John 5mith
John 5mith
вчера в 12:05
Вспомнился Челси. С Моуриньо, Анчелотти и Бенитесом они ЛЧ выиграть не смогли. Зато получилось с Ди Маттео и Тухелем.
Тухеля в ПСЖ уже пробовали - не вышло. Так что надо Ди Маттео звать :)
Хотя можно попробовать Авраама Гранта - тот тоже Челси в финал выводил :))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:30
Дешево это для ПСЖ не обойдется.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:12
Думаю Маур заслуживает шанса вернуться на топ уровень. Надо либо его. Либо Манчини ставить и менять менталитет игроков. Либо Клоппа или Тухеля
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:05
Шикареое решение для Маура !
С деньгами вопрос решен, а вот с ЛЧ будет миллион отмазок !
Маг_тм
Маг_тм ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:58
От Неймара не смогут избавиться, у него контракт до 27 года, и зарплата очень жирная, так что он там до талого. Единственный вариант просто посадить его на лавку
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:58
Это будет интересно, токсичный тренер в токсичную команду, комбо прям. Если состоится такой союз, это будет зрелище. У Жозе характер очень тяжёлый, перегрызутся все в раздевалке там. Во Франции у ПСЖ все схвачено и не надо будет скандалить с судьями, за каждый неправильный момент либо отменный гол или пенальти. Хотя кто его знает, может всё это будет к лучшему для парижан, Моуриньо не просто человек с улицы, а титулованный тренер.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:53, ред.
ПСЖ для успеха в лиге чемпионов нужно в первую очередь определиться, кто они: футбольный клуб или медийный проект. Сейчас больше второе. Ну, нельзя выиграть ЛЧ, когда у тебя из прессинга выпадают сразу 3 нападающих.

Парижу нужно избавляться от Неймара, который уже и как медийный материал утратил ценность, да и к футболу начал терять интерес. Да и Месси нужен ли??? Нужно строить команду вокруг Мбаппе и взять в команду двух игроков, которые будут бегать за него в отборе. А если и другие будут, то и сам Мбаппе начнет. А то сейчас Месси не бегает, Неймар стоит. Так чего же от Мбаппе требовать? ( а ели еще опорника, фантазисто, двух лотералей и все это умножить на 2 (для борьбы на всех фронтах)...тогда и Галтье возмет ушастого....:)))
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 10:49
ПСЖ и победа в ЛЧ Это разные вещи и не совместимы
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