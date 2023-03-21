Конте уволят из «Тоттенхэма» в ближайшее время

В руководстве «Тоттенхэма» недовольны резкими высказываниями Антонио Конте в адрес своих футболистов на пресс-конференции.
По данным источника, владелец «шпор» Дэниел Леви рассматривает вариант с увольнением итальянца во время перерыва на матчи сборных. Он уже обсудил этот вопрос со своим окружением.
Леви сомневается, что Конте сможет мотивировать футболистов в оставшейся части сезона после таких высказываний.
Обычно считается дурным тоном публично начальнику разносить подчинённого. Ну сделаем скидку на то, что это футбол и скажем, что условно разнос команды в раздевалке в порядке вещей. Но идти к журналистам... Это как-то в стиле Роналду, не иначе.
Ну а так что, приход Конте в ТТХ мне изначально казался глупостью, как и приход к ним же Моура. Конте с одной стороны прав - такой вот клуб. И менталитет клуба нужно менять тренеру середняку, что с ним сможет расти вместе. Титулованному тренеру успешно работать в таких командах очень тяжело. Почти нереально. Только если все всё понимают, и это назначение - "активная пенсия" для тренера привыкшего быть в постоянном стрессе борьбы за титулы.
Обычно считается дурным тоном публично начальнику разносить подчинённого. Ну сделаем скидку на то, что это футбол и скажем, что условно разнос команды в раздевалке в порядке вещей. Но идти к журналистам... Это как-то в стиле Роналду, не иначе.
Ну а так что, приход Конте в ТТХ мне изначально казался глупостью, как и приход к ним же Моура. Конте с одной стороны прав - такой вот клуб. И менталитет клуба нужно менять тренеру середняку, что с ним сможет расти вместе. Титулованному тренеру успешно работать в таких командах очень тяжело. Почти нереально. Только если все всё понимают, и это назначение - "активная пенсия" для тренера привыкшего быть в постоянном стрессе борьбы за титулы.