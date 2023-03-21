Конте уволят из «Тоттенхэма» в ближайшее время

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вчера, 09:44

В руководстве «Тоттенхэма» недовольны резкими высказываниями в адрес своих футболистов на пресс-конференции.

По данным источника, владелец «шпор» рассматривает вариант с увольнением итальянца во время перерыва на матчи сборных. Он уже обсудил этот вопрос со своим окружением.

Леви сомневается, что Конте сможет мотивировать футболистов в оставшейся части сезона после таких высказываний.