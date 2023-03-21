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Конте уволят из «Тоттенхэма» в ближайшее время

вчера, 09:44

В руководстве «Тоттенхэма» недовольны резкими высказываниями Антонио Конте в адрес своих футболистов на пресс-конференции.

По данным источника, владелец «шпор» Дэниел Леви рассматривает вариант с увольнением итальянца во время перерыва на матчи сборных. Он уже обсудил этот вопрос со своим окружением.

Леви сомневается, что Конте сможет мотивировать футболистов в оставшейся части сезона после таких высказываний.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:17
Конте опытный тренер и скорее всего намеренно шел на скандал, строя свои одному ему известные планы.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:18
Может в Челси вернется )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:54
Ну это все уже предвидели, сломали итальяшку
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:52, ред.
Ну все. Сейчас Конте выпнут и дела шпор пойдут в гору. Сон резко у Мэнсона превратится в Мбаппе, а Дайер в Несту....:)))

Обычно считается дурным тоном публично начальнику разносить подчинённого. Ну сделаем скидку на то, что это футбол и скажем, что условно разнос команды в раздевалке в порядке вещей. Но идти к журналистам... Это как-то в стиле Роналду, не иначе.

Ну а так что, приход Конте в ТТХ мне изначально казался глупостью, как и приход к ним же Моура. Конте с одной стороны прав - такой вот клуб. И менталитет клуба нужно менять тренеру середняку, что с ним сможет расти вместе. Титулованному тренеру успешно работать в таких командах очень тяжело. Почти нереально. Только если все всё понимают, и это назначение - "активная пенсия" для тренера привыкшего быть в постоянном стрессе борьбы за титулы.
sova147
sova147
вчера в 09:49
Вот так новость! Может надо доиграть чемпионат
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