Возвращение легенды. У Дзюбы – хет-трик

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вчера, 22:24

Но пока рано восторгаться.

Предпосылки

Для обеих команд возобновлению чемпионата предшествовал кубковый разогрев. Причем прошли они его неважно. «Ростов» по сумме двух встреч проиграл «Уралу» (1:1 и 1:2), а «Локомотив» уступил в двух матчах «Спартаку» (0:1 и 2:4). Может показаться, что сам по себе результат обеих команд не дает повода предполагать, у кого в очной встрече шансы выше, но тут стоит обратить внимание на содержание игр.

«Локомотив» даже в двух проигранных противостояниях со «Спартаком» смотрелся более интересно, чем ростовчане в матчах с «Уралом», который выглядел существенно более организованным и слаженным, чем команда Валерия Карпина. Так что кое-какие намеки на то, что «Локомотив» подходит к этой встрече с «Ростовом» в более выгодном положении, были. Например, даже в проигранном первом матче со «Спартаком» лучшим футболистом встречи был признан Дзюба. Да и время на настройку слаженности у новичков «железнодорожников» требовалось.

Разбор по эпизодам

Безусловно, своими тремя голами Дзюба сделал информационный фон на ближайшие дни. А если учесть, что еще не улегся шум от его громкого недавнего интервью Нобелю Арустамяну, прямо сейчас Артем, пожалуй, самая медийная персона в российском футболе. Хорошее достижение для 34-летнего форварда. Обычно нападающие в России в таком возрасте в лучшем случае доигрывают. По Дзюбе пока такого не скажешь. Как минимум с точки зрения мотивации.

Но если детально разбирать его хет-трик, то можно обратить внимание на работу именно на чутье, на желании и на везении. Давайте по порядку. В эпизоде с первым голом «Локомотива» защита «Ростова» вытворяла нечто невообразимое. В момент, когда в штрафную ростовчан вошли Пиняев, Тикнизян и Дзюба, вокруг вратарской Песьякова находились семь его партнеров. И ни один из них не работал ни по одному из этих игроков. В итоге Тикнизян попытался пробить, получился хоккейный наброс «на пятачок», а Дзюба просто подставил ногу. Вокруг обоих было комфортное пространство, которое каким-то образом обеспечили семеро соперников.

Эпизод со вторым голом вообще получился комичным. Глушенков устроил яркий прорыв в штрафную. Причем Дзюба уже явно не успевал за этой атакой – к слову о физической форме Артема. Но он честно поддерживал ее, неторопливо добегая по центру к штрафной. Как раз к этому времени один защитник выбил из-под ног Глушенкова мяч, но возникла неразбериха, и он с партнером вынес буквально под нос Дзюбе пас, а Артем уже быстро сориентировался, пробив мимо вратаря. Снова на пару «железнодорожников» было в какой-то момент пятеро ростовчан.

Третий гол с виду получился самым «игровым». Там вроде бы просто хорошо разыгранная фланговая атака «Локомотива». Но если присмотреться, мы тоже увидим грубые недоработки обороны «Ростова». В момент подачи Камано справа на ближнем углу вратарской Глушенков был совершенно свободен, к нему сзади спешил Глебов, который физически не успевал накрыть Максима. Тот скинул подачу на дальнюю штангу, где уже находившийся вроде бы перед соперником Мелехин просто прозевал момент, когда из-за спины возник Дзюба и сделал свое дело.

Три мяча, в которых не столько какая-то невероятная техника или «физика» Дзюбы отражается, а скорее безалаберность и невнимательность защитников «Ростова». Конечно, будь Дзюба менее заряженным на борьбу, на реакцию, на доработку эпизодов, этих голов не случилось бы. И в этом его большая заслуга. Но не стоит ее переоценивать. Запала у Артема много, однако сейчас он на волне агрессии и настроя. Как он настроится через месяц? Вряд ли так же. Но пока мы вынуждены будем слушать и читать мнения экспертов о героическом подвиге Дзюбы, который «положил трешку», не играя полгода. Вот что сам герой сказал после матча:

Ко мне на игру друзья приехали из Москвы. Друг сказал, чтобы я сделал хет-трик, и он сделает подарок. Я сказал: «Какой хет-трик? Закусывай». И вот как получилось. Очень рад вернуться. Очень соскучился по России за этот короткий вояж в Турцию. Мотивация была. Было приятно приехать в гости к «Ростову». У меня с ним связаны приятные воспоминания, здесь завоевал первый трофей – Кубок. Заселился даже в тот же номер, где жил, когда играл здесь. Много воспоминаний. И огорчить Георгиевича – это дело обязательное. Хотелось ли четвертый забить? Ну, меня заменили по делу. Потому что ушиб получил. Да и нужно знать меру. Я уже счастлив. Тут главное, чтобы «Локомотив» побеждал и набирал очки. Он не должен занимать это место. Болельщики свистели? Я нормально к этому отношусь. Некоторые тепло встречали, кто-то шутил. Это все нормально.

Цифры

Удары по воротам: 14 (5) – 17 (7)

По российским меркам матч получился богатым на опасные моменты. Причем, хоть мы и говорим об ужасной форме «Ростова», он свои шансы забить и избежать поражения имел на разных отрезках матча. Тут стоит говорить о том, что обе линии обороны выглядели не лучшим образом. Но у «Локомотива» нашелся заряженный Дзюба, а у «Ростова» таких игроков не оказалось.

В первом тайме доминирование «железнодорожников» было более явным. Они нанесли 11 ударов при четырех точных против шести ударов у «Ростова» с двумя точными попытками. За второй тайм «Локомотив» пробил уже шесть раз, а «Ростов» — восемь. По точным попыткам во втором тайме равенство – по три. А самым бьющим на поле оказался Дзюба, конечно. У него пять ударов. У Глушенкова и Пиняева – по четыре. Так что все новички «Локомотива» оказались настроенными как следует.

Владение мячом (точность передач): 43% (63%) — 57% (72%)

При всей динамичности игры очень плохие показатели точности говорят как раз о низком качестве футбола. Острота может быть обеспечена как шикарными идеями и креативными находками, так и обилием ошибок с обеих сторон. Здесь скорее речь о втором варианте. Причем в первом тайме «Локомотив» владел мячом под 67 процентов. «Ростов» не смог перехватить контроль, даже когда уступал в счете, хотя это распространенное явление. У ростовчан просто не хватало слаженности и надежности игры. Но и доминирующий «Локомотив» с 72 процентами точных передач – это слабо. Так что в этом матче скорее не было истории о том, кто лучше. Речь шла о том, кто будет менее плох, чем соперник. И тут «Ростов» проиграл по делу. Достижение Дзюбы достойно, чтобы его отметить, но вряд ли стоит распевать дифирамбы. 31 минута – не тот отрезок, по которому можно судить о полезности и настоящей форме игрока.