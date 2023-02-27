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Дзюба мог провести один матч за «Волгу» из Ульяновска

27 февраля 2023, 21:28

Нападающий Артём Дзюба мог провести один матч за ульяновскую «Волгу» — в Кубке России против «Зенита».

Этого не произошло, поскольку футболист перешел в «Локомотив». В пресс-службе «Волги» дали комментарий по этому поводу:

Желание у «Волги» было, до Дзюбы этот интерес тоже доходил. Разговоры велись на уровне начальства, поэтому насколько они были предметными — сказать не могу.

Для клуба это была бы красивая история: по типу того, как могло быть с Павлюченко в «Уфе». Могли бы заявить его, если бы он был без команды, а так он подписал контракт с «Локомотивом». Если бы он заключил контракт с «Волгой», то, скорее всего, не перешел бы в «Локо».

«Волга» могла позволить себе только один матч Дзюбы. Не хватило бы даже на полсезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:13
Вообще ходят слухи что Дзюба также мог подписать контракт на одну гонку гран-при Сочи в команде Астон Мартин, но поскольку гран-при Сочи под санкциями поэтому об этом речи и не шло, плюс Локомотив подсуетился
Loko57
Loko57
27 февраля в 22:03
Если бы это случилось, был бы очередной ржач на всю страну.
112910415
112910415
27 февраля в 21:57
хотел, хотел питерских расстроить ...
нечитайло
нечитайло
27 февраля в 21:42
Кто не успел тот опоздал
Гость
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