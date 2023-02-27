Дзюба мог провести один матч за «Волгу» из Ульяновска

Нападающий мог провести один матч за ульяновскую «Волгу» — в Кубке России против «Зенита».

Этого не произошло, поскольку футболист перешел в «Локомотив». В пресс-службе «Волги» дали комментарий по этому поводу:

Желание у «Волги» было, до Дзюбы этот интерес тоже доходил. Разговоры велись на уровне начальства, поэтому насколько они были предметными — сказать не могу.

Для клуба это была бы красивая история: по типу того, как могло быть с Павлюченко в «Уфе». Могли бы заявить его, если бы он был без команды, а так он подписал контракт с «Локомотивом». Если бы он заключил контракт с «Волгой», то, скорее всего, не перешел бы в «Локо».

«Волга» могла позволить себе только один матч Дзюбы. Не хватило бы даже на полсезона.