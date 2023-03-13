Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ

Нападающий Неймар планирует играть за ПСЖ до конца карьеры.
Контракт бразильца с парижанами рассчитан до 2027 года. Вряд ли какой-либо клуб сможет приобрести права на игрока из-за высокой трансферной стоимости и финансовых запросов футболиста по зарплате. Неймар намерен выиграть с парижанами Лигу чемпионов. На данный момент нельзя сказать, завершит ли нападающий карьеру в 2027-м — футболисту тогда исполнится 35 лет. Возможно, он подпишет с клубом новое соглашение.
Ну а так что, все хотят завершить карьеру в ПСЖ, при этом играя до старости. А 100 млн в год за такой труд, это лишь небольшой бонус....:)
Ну а так что, все хотят завершить карьеру в ПСЖ, при этом играя до старости. А 100 млн в год за такой труд, это лишь небольшой бонус....:)