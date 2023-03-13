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Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ

вчера, 13:53

Нападающий Неймар планирует играть за ПСЖ до конца карьеры.

Контракт бразильца с парижанами рассчитан до 2027 года. Вряд ли какой-либо клуб сможет приобрести права на игрока из-за высокой трансферной стоимости и финансовых запросов футболиста по зарплате. Неймар намерен выиграть с парижанами Лигу чемпионов. На данный момент нельзя сказать, завершит ли нападающий карьеру в 2027-м — футболисту тогда исполнится 35 лет. Возможно, он подпишет с клубом новое соглашение.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с theathletic.com
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:13
Хорошо устроился, даже не старается, толком не играет, сидит себе чилит. Пофигист
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:08
Возможно он и завершит карьеру там, особенно вероятно это, на мой взгляд, если это произойдёт не позднее чем через четыре года.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:07
Он определённо очень много кому нужен, вопрос лишь потянут ли ты кому он нужен его требования и будет ли он сам заинтересован в конкретном варианте.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:34
Неймар с первого года явно сидит в зоне комфорта. Лига 1 место, где чаще можно выходить на поле и не напрягаться, чем в других лигах. А зона комфорта понятно, что дает деградацию дисциплины. Талант Неймара мог бы позволить взять несколько ЗМ, но увы. Виноват сам + хрустальные ноги, с которыми ничего не сделаешь. Но переходить в такое место в расцвете сил это ужасное решение. Вот такую же фигню творит и Мбаппе сейчас.....

Ну а так что, все хотят завершить карьеру в ПСЖ, при этом играя до старости. А 100 млн в год за такой труд, это лишь небольшой бонус....:)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:30
Теперь его ногами никто из ПСЖ не сможет выпихнуть. С его зарплатой он никому не нужен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Ну и не трогали бы человека,пусть доиграет вПСЖ.
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