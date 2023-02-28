Модрич в 37 — один из лучших в мире, а Пепе уже 40. Они ещё могут дать фору молодым

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сегодня, 11:04

О лучших возрастных игроках Европы.

Лука Модрич поражает всех вокруг, но с некоторой оговоркой

В сентябре этого года хорвату исполнится уже 38 лет, а он все еще остается не только лучшим полузащитником «Реала», но одним из лучших в мире. Лука даже сейчас умудряется собирать восторженные возгласы на тренировках и во время матчей. Прошедший в конце прошлого года мундиаль – очередное подтверждение тому, что Модрич не покорен возрасту. Лука был в числе номинантов на премию лучшего игрока и помог своей сборной завоевать бронзовые медали турнира.

По информации из СМИ , в «Реале» не совсем понимают, почему полузащитник, которому вот-вот исполнится 38 лет, до сих пор не завершил карьеру в сборной. Участие в мачтах национальной команды примерно добавляет 10 матчей к календарному году, тем самым усложняя процесс восстановления игрока. Несмотря на загруженность и возраст, Луку признали самым здоровым игроком «сливочных» в 2022 году. Именно Модрич провел меньше всего времени в лазарете.

Испанское издание Marca сообщает, что хорвата задевают постоянные разговоры о его возрасте в контексте нового контракта с «Реалом». Текущее соглашение Луки истекает ближайшим летом, а предложение о продлении все еще не поступало. Всему виной возраст игрока, это причина для негодования самого Модрича – он считает, что хорошо готов, и не думает, что разговоры о его возрасте в контексте обсуждения нового контракта справедливы.

Жиру в 36 был основным в сборной, а Ибрагимович в форме даже в 41

На мундиале в Катаре 36-летний нападающий сборной Франции был очень хорош и являлся системообразующим игроком команды. На нем строился прессинг и построения команды при борьбе против команды с низким блоком, как это не раз бывало.

В связи с уходом Уго Льориса из сборной и окончанием выступлений за национальную команду Бензема и Варана, Оливье стал одним из главных претендентов на капитанскую повязку. Судя по всему, следовать своим ушедшим партнерам он не планирует:

«Я не готов заканчивать со сборной и снимать с себя эту синюю футболку, которая так близка моему сердцу. Нет, нет, еще ничего не закончено. Надеюсь, впереди нас ждет много эмоций».

Уровень игры и ценность Жиру изменялась в течение всей его карьеры: чем старше, тем более важным игроком он становился для команд, за которые он выступал. В 2021 году за его переход из «Челси» «Милан» заплатил 3 млн евро. С тех пор француз провел больше 60 игр и отметился более, чем 30 результативными действиями. В текущем сезоне он тоже не сбавляет темп – 22 матча, 7 голов и 4 голевые передачи.

За качественную игру «Милан» вознаградил своего страйкера новым контрактом. Несмотря на то, что Жиру хотел подписать новое соглашение сроком до лета 2025 года, «россонери» предложили ему контракт до 2024-го и от этого Оливье вряд ли огорчился.

Другой форвард «Милана» 41-летний Златан Ибрагимович совсем недавно восстановился после травмы, выбившей его из футбола на 9 месяцев, но даже это не смогло остановить шведского нападающего. В матче 24-го тура Серии А против «Аталанты» Ибрагимович вышел на поле в возрасте 41 года и 146 дней, став самым возрастным игроком команды, сыгравшим в Серии А с 1994-го.

В процессе восстановления он проводил занятия с молодежной командой «Милана» и даже потренировался вместе со своим 16-летним сыном Максимилианом Златаном. Их соперниками по тренировочному матчу были футболисты первой команды «россонери», не сыгравшие в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Пепе крут даже несмотря на то, что ему только что стукнуло 40 лет

Португальский центральный защитник продолжает держать уровень. В трех последних трех клубных сезонах Пепе пробивал отметку в 20+ сыгранных матчей и в этой кампании, похоже тоже сыграет столько же. На данный момент он отыграл 14 матчей, но впереди еще самая важная часть сезона, а для «Порту» игрок очень важен.

Важен он и для сборной Португалии. Его связка с Рубеном Диашем приносит для команды плоды, а сам игрок бьет рекорды. Сыграв против сборной Уругвая в возрасте 39 лет и 275 дней Пепе стал третьим в списке самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов мира. Старше его были лишь камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ -1994) и канадец Атиба Хатчинсон (39 лет и 294 дня на ЧМ -2022). После забитого гола в ворота Швейцарии Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф мундиалей.

Возможно, это были не последние выступления Пепе на аравийском полуострове. Контракт португальца истекает летом 2023-го, а карьеру завершать он не планирует. В связи с этим, перешедший недавно в «Аль-Наср» Криштиану Роналду пытается убедить бывшего партнера по «Реалу» присоединиться к нему.

Тиаго в 35 лет переехал в Англию и стал там одним из лучших

Летом 2020-го «Челси» подписал контракт с Тиаго Силвой не ожидая, что бразилец сможет так долго выступать на столь высоком уровне. На протяжении всего этого времени защитник является основным в составе «аристократов» и стал безоговорочным лидером команды.

Несмотря на возраст, Тиаго очень важен для «Челси» – в этом сезоне у него 2178 минут в 25 матчах. С каждым годом он становится все более важен для клуба: за первые 20 игр сезона 20/21 он сыграл 1009 минут в АПЛ , в следующей кампании на аналогичном отрезке у него было 1105 минут, в этому – 1376.

Летом 2021-го Силва поставил себе цель играть до 40-41 года, взяв в пример Паоло Мальдини, с которым бразилец выступал за «Милан». В сентябре Тиаго исполнится 39 лет и совсем недавно «Челси» продлил с ним контракт до лета 2024-го.