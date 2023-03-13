Дзюба рассказал, собирается ли завершать карьеру в сборной России

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба на данный момент не планирует завершать карьеру в сборной России.
Собираюсь ли заканчивать карьеру в сборной? Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие.
За национальную команду футболист провел 55 матчей и забил 30 голов.
Он может это сделать через год, а то и лет так через 10, это сугубо его дело.
А вот удовольствие Карпину сказать: "Я не вызываю Дзюбу, так как он закончил карьеру в сборной"- Дзюба не хочет делать. Пусть мол придумывает и отмазывается как хочет и выглядит очень глупо.
Так, что это очередной троллинг от Дзюбы в сторону Карпина.
Вот такая вот заклятая дружба между ними.
Он может это сделать через год, а то и лет так через 10, это сугубо его дело.
А вот удовольствие Карпину сказать: "Я не вызываю Дзюбу, так как он закончил карьеру в сборной"- Дзюба не хочет делать. Пусть мол придумывает и отмазывается как хочет и выглядит очень глупо.
Так, что это очередной троллинг от Дзюбы в сторону Карпина.
Вот такая вот заклятая дружба между ними.