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Дзюба рассказал, собирается ли завершать карьеру в сборной России

вчера, 12:52

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба на данный момент не планирует завершать карьеру в сборной России.

Собираюсь ли заканчивать карьеру в сборной? Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие.

За национальную команду футболист провел 55 матчей и забил 30 голов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:20
В нынешней парадигме разницы нет никакой.
альсато
альсато
вчера в 19:18
Кому играть в Сборной-решает тренер Сборной!..он же и решает, кто сильнейший!..а у игрока-дело ТЕЛЯЧЬЕ!))))
протон
протон
вчера в 19:00
Играть должны сильнейшие. Отдыхай, Артем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52

Сон Артёма накануне...
Georgud
Georgud
вчера в 15:58
Что ни говори, а сейчас нет сборной, так сборище.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:29
Не защищаю Карпина но дзюба не был в форме чтобы вызвать его в сборную с тех пор как карпин стал главным тренером. Дальше посмотрим. Для меня дзюба в прошлом. Но это мое личное мнение и никому ее навязываю
shur
shur ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
...без дерева плот не построишь !!! Другое дело , какой плот получится!!!
shur
shur
вчера в 14:15
Сборная России сыграет на первом чемпионате CAFA в июне 2023 года. А вот и ответ!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:11
Карпин ухмыльнулся и промолчал...
cska1948
cska1948
вчера в 13:43
Об этом не Дзюбу, а Карпина надо спрашивать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:32
А зачем Дзюбе сейчас завершать карьеру в сборной?
Он может это сделать через год, а то и лет так через 10, это сугубо его дело.
А вот удовольствие Карпину сказать: "Я не вызываю Дзюбу, так как он закончил карьеру в сборной"- Дзюба не хочет делать. Пусть мол придумывает и отмазывается как хочет и выглядит очень глупо.
Так, что это очередной троллинг от Дзюбы в сторону Карпина.
Вот такая вот заклятая дружба между ними.
112910415
112910415
вчера в 13:18
продолжает огорчать тренера -
нельзя же сказать, что спортсмен не в форме ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:16
Ах-ха-ха!
Щас, Карпину на правительственном бланке депешу с почтальоном Печкиным...)
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 13:09
кому нужно это дерево
m3n29s7grenj
m3n29s7grenj
вчера в 13:09
Игр сборной у нас пока нет а ему играть осталось не много лет
drug01
drug01
вчера в 13:05
Зачем спешить делать выводы надо смотреть как пойдёт игра
Гость
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