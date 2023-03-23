Финский бизнесмен сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Финский бизнесмен Томас Циллиакус сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Об этом 69-летний функционер заявил лично. Циллиакус проживает в Сингапуре. С 1989 по 1995 год он владел местным клубом «Гейланг Интернэшнл».
Финский бизнесмен Томас Циллиакус сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Об этом 69-летний функционер заявил лично. Циллиакус проживает в Сингапуре. С 1989 по 1995 год он владел местным клубом «Гейланг Интернэшнл».
МЮ же потом концы с концами не найдёт. Ну его лесом.
МЮ же потом концы с концами не найдёт. Ну его лесом.