Финский бизнесмен сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

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23 марта 2023, 21:22

Финский бизнесмен Томас Циллиакус сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Об этом 69-летний функционер заявил лично. Циллиакус проживает в Сингапуре. С 1989 по 1995 год он владел местным клубом «Гейланг Интернэшнл».