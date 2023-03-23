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Финский бизнесмен сделал предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

23 марта 2023, 21:22

Финский бизнесмен Томас Циллиакус сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Об этом 69-летний функционер заявил лично. Циллиакус проживает в Сингапуре. С 1989 по 1995 год он владел местным клубом «Гейланг Интернэшнл».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
24 марта в 03:27
Только недавно от гея-нарцисса избавились и вот опять угроза?
A.S.A
A.S.A
23 марта в 22:56
Главное чтоб не переименовал потом клуб в Гейланд Юнайтед
Van Vanovich
Van Vanovich
23 марта в 22:05
Он хочет внести пол суммы. А остальную половину чтобы внесли болельщики со всего мира по 3 доллара.))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
23 марта в 21:25
Ещё и бывший владелец клуба под названием ГЕЙланг...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 марта в 21:24
Финский бизнесмен с греческой фамилией, немецким именем, проживающий в Сингапуре...
МЮ же потом концы с концами не найдёт. Ну его лесом.
Гость
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