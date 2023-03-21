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Карпин рассказал, что встречался с представителями «Спартака»

вчера, 12:38

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, какие предложения получал в последние годы.

Были ли предложения за время моей работы в «Ростове»? Были, да. Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России и отказался. Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении – это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но в конце концов я решил, что это неправильно было бы по отношению к «Ростову» и к сборной России.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Юра, чтобы философствовать на тему о том, у кого травмы мифические, а у кого нет, для начала, неплохо бы знать простейшие футбольные истины, на пример про мышцы и про то, кто бьет пенальти, а кто нет. Ладно ты не пропитан духом патриотизма, сейчас это действительно редкость, но про масаж и тп. знать надо...
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 22:59
Обманывает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:37, ред.
К вопросу о патриотизме, которым некоторые пользователи оперируют, ссылаясь на необходимость остаться В.Г.Карпина в роли гл.тренера. Сегодня днём стало известно, что в сборную, сославшись на травмы (предположу, и даже уверен в этом - мифические) отказались приезжать "оттуда" Миранчук и Головин. Думаю, причина одна: ребята понимают, что игры сб. России со своими будущими соперниками никому, в том числе и игрокам сборной, не нужны. Тоже не патриоты ? На мой взгляд, просто здравомыслящие люди.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:47
Спасибо за ответ.
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Вобще то Юрию Сенатову,но что то модераторы ,не дают редактировать,в чем причина???
zooveterinar
zooveterinar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:09
Да,представляешь,еще зайти туда и нагадить,и не смыть после себя!!!
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
Разрешите полюбопытствовать- кому направлено Ваше обращение?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:02
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Я бы добавил И очень неприятный в общении. надменный и нагловатый. порой даже хамоватый.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:13
    Скользкий он какой-то.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:21
    Карпин о политике: «Иногда руки опускаются после заявлений футбольных, нефутбольных людей, депутатов. Думаешь: «Да ». Хочется послать их и уехать»
    альсато
    альсато
    вчера в 18:32
    так то...в свое время..Валера отказался играть за Сборную своей страны!...вот и делайте выводы!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:22, ред.
    Это такой классических психотип человека, главный жизненный принцип которого "Делать и говорить не так как все". Единственный его плюс как тренера - это способность и умение мотивировать, ну и в определенной степени игроцкий опыт.

    В этой связи Семак нисколько не слабее, у него более цивилизованный характер, более приемлемый психотип. Но в целом это тренеры примерно одного уровня по 10 бальной шкале около 7. А сс другой стороны при наличии Газпрома можно любого поставить (Рахимова, Юрана, Стукалова и т.д.) результат будет такой же.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:55, ред.
    А с представителями Зенита он не встречался??
    Признаться, перед назначением Семака был против, хотел чтоб именно Карпин возглавил Зенит, но меня не послушали, назначили Богданыча. Уж и забыл про это, почему-то вспомнил только во время последней игры с ЦСКА...)))

    Не скажу что Карпин гений тренерского дела, но работать умеет, а главное импонирует его харизма, неумение сдаваться, обособленная точка зрения на многие вопросы, отсутствие шаблонных фраз и дежурных высказываний.
    Capral
    Capral ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Это ирония. Такому великому как Спартак- подачки не нужны!!!
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 17:14, ред.
    Юрик, я надеюсь, ты уже понял, что перед серией пенальти, ВСЕГДА, пенальтистов масажируют, для этого, всегда делается пауза на 10-15 мин., независимо от того, сколько эти игроки провели времени на поле 90мин., 120мин., или, только вышедшие на замену. Поэтому, Юра, выпускают свежих игроков не потому что они свежие, не из-за боязни забоя в мышцах, а на пробитие пенальти, то-есть тех, кто в списке тренера- штатные пенальтисты.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Хамовато это одно. А когда на конкретный вопрос отвечает хамством и эли глупостью не нравится точно. Как минимум вопрос про дзюбу и чалова надо было отвечать более конкретно а не ту ересь что он говорил.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 16:46
    А ничего, что Карпин со всеми хамовато общается и не только с журналистами. Скажу по секрету " Это далеко не всем нравится"
    valt134
    valt134
    вчера в 16:38
    Сам себя распиарил…
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:35
    Карпин слабый тренер, но он очень влюблен в себя.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Спартаку такого не надо!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 16:14
    Разговор больше о сборной, но кто будет читать если в заголовок не вынести "Спартак"!
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 16:08
    Юрчик, я тебя поправлю. Сборная, независимо от того, как играет, в каких турнирах играет или нигде не играет- это ГЛАВНАЯ команда страны, её ЛИЦО. И даже работать с такой сборной, для честного, патриотичного человека- всегда почётно!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 15:59
    Надо было Спартаку брать Валеру- сейчас, в каждой игре получали бы пенальти...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 15:51, ред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:51
    Возглавить сборную Армению, поехать играть с командой в Европу ... там попасть под санкции и сесть в тюрьму. Вполне возможный расклад был бы.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    вчера в 15:48
    Мне в карпине нравилось как он общается с журналистами но в него потихоньку вселяется черсесов. Все тренеры сборной России меняются в худшую сторону.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:46
    Верное решение Карпина. Бежать, как крыса после контракта со сборной в не простые времена для нее и страны, это предательство. Валера рожденный в СССР.
    Время покажет, что да как. Одно но. Работа в сборной не должна влиять на результат Ростова.
    Спартак, это, как зайти к другу покурить. Поговорили, чай попили, 100 грамм накатили.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:31, ред.
    Спартак попросил поделиться уроками ныряния для Комличенко. Соболев у них отстаёт...
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 15:16
    С сборной Армении отобраться - это та же беда как тренировать Спартак, нереальные планы.
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