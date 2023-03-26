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Руководство «Баварии» объяснило причину увольнения Нагельсманна

вчера, 16:23

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, почему мюнхенский клуб принял решение уволить Юлиана Нагельсманна.

Нагельсманн — очень хороший тренер. Однако в команде были проблемы с дисциплиной.

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Все комментарии
shur
shur ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:06
....согласен, в семье не без уродов, был эмоционально резок, сорри...!
salleeh
salleeh ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:22
Что ты имеешь против мусульман? Обрати свое внимание на христиан и католиков, с крашенными волосами и с радужными повязками. Уволили и уволили, правильно сделали, арийцев давно уже нет в Европе…
Boricku
Boricku
вчера в 18:35
Просрочку то зачем было нозночать
uc9eq4d6exa6
uc9eq4d6exa6
вчера в 18:13
Нашли смешной повод для увольнения
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:53
Им виднее
shur
shur
вчера в 17:41
...мусульманин,порой неадекватный в прошлом на поле игрок , югослав, что ещё нужно,
чтобы наладить дисциплину в арийской команде...?!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:23
Салихамиджич: Нагельсманн - очень хороший тренер. Поэтому, мы его и уволили.
Дисциплина в команде? За это отвечает в том числе и спортивный директор, то есть я, но крайним у нас будет Юлиан.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:23
Руководство Баварии: "Ну... это.. ну... как сказать... там игроки про бабу главного тренера, что то знают и не могут молчать...".
Бавария сама себя дискредитирует.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:14
Хасан сам был очень вспыльчивым игроком. О какой дисциплине речь?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:56
Убедила…
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:49
Если это действительно было увольнение по спортивным принципам, то это скотство... Там просто личная неприязнь появилась, наверное, у Хасана как раз. Про выигрыши в каждой игре он перегнул, конечно. В прошлом сезоне, правда, очень плохо играли в ЛЧ. В этом дела идут получше. Скорее всего, и Тухель долго не проработает. Сначала все будет хорошо, а потом сцепится с этим же Хасаном, и история повторится.

Ну а так что, этими словами и действиями руководство Баварии подтверждает, что это лига одной команды. И даже 2 место в чемпионате = увольнение тренера. Какой вообще интерес в этом чемпионате?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:33, ред.
Да, как-то недисциплинированно Юлик вёл себя на бровке..
112910415
112910415
вчера в 16:30
Хасан лжёт.
Смутные времена настали внезапно ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Как-то всё не убедительно.
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