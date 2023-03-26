Руководство «Баварии» объяснило причину увольнения Нагельсманна

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, почему мюнхенский клуб принял решение уволить Юлиана Нагельсманна.
Нагельсманн — очень хороший тренер. Однако в команде были проблемы с дисциплиной.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, почему мюнхенский клуб принял решение уволить Юлиана Нагельсманна.
Нагельсманн — очень хороший тренер. Однако в команде были проблемы с дисциплиной.
Ну а так что, этими словами и действиями руководство Баварии подтверждает, что это лига одной команды. И даже 2 место в чемпионате = увольнение тренера. Какой вообще интерес в этом чемпионате?
Ну а так что, этими словами и действиями руководство Баварии подтверждает, что это лига одной команды. И даже 2 место в чемпионате = увольнение тренера. Какой вообще интерес в этом чемпионате?