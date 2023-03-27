Тухель до назначения в «Баварию» был главным вариантом для «Реала»

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сегодня, 00:08

Немецкий тренер , назначенный пару дней назад на пост рулевого «Баварии», был в числе приоритетных вариантов для мадридского «Реала».

Сообщается, что «королевский клуб» собирался назначить немца в случае отставки Карло Анчелотти. Увольнение итальянца может стать реальностью, если команда останется без трофеев в этом сезоне.

Сам Тухель знал об интересе «Реала», но когда к нему обратилась «Бавария», решил принять ее предложение, а не дожидаться возможной отставки Анчелотти.