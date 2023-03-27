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Тухель до назначения в «Баварию» был главным вариантом для «Реала»

сегодня, 00:08

Немецкий тренер Томас Тухель, назначенный пару дней назад на пост рулевого «Баварии», был в числе приоритетных вариантов для мадридского «Реала».

Сообщается, что «королевский клуб» собирался назначить немца в случае отставки Карло Анчелотти. Увольнение итальянца может стать реальностью, если команда останется без трофеев в этом сезоне.

Сам Тухель знал об интересе «Реала», но когда к нему обратилась «Бавария», решил принять ее предложение, а не дожидаться возможной отставки Анчелотти.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:59
Правильно сделал, выбрав Мюнхен.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:16
Что в последнее время многие Реал "бреют".
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 04:26
Конечно он в Баварию пойдет,
1. На изи будет выигрывать бундес лигу
2.сам немец, и с немцами ему будет легче
3.Он не будет там постоянно в страхе увольнения
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:57
Отставки не будет, потому как Анчелотти возьмёт кубок Лиги Чемпионов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:36, ред.
Чушь в кубе.
Карло низложил Клоппа в ЛЧ; для Переса сей факт поважнее барселонского лидерства в чемпе. Дедушка Фло никогда человечностью не отличался..., но и откровенную кадровую дурь не порол..., да ещё посреди сезона.
Гость
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