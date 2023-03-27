Тухель до назначения в «Баварию» был главным вариантом для «Реала»

Немецкий тренер Томас Тухель, назначенный пару дней назад на пост рулевого «Баварии», был в числе приоритетных вариантов для мадридского «Реала».
Сообщается, что «королевский клуб» собирался назначить немца в случае отставки Карло Анчелотти. Увольнение итальянца может стать реальностью, если команда останется без трофеев в этом сезоне.
Сам Тухель знал об интересе «Реала», но когда к нему обратилась «Бавария», решил принять ее предложение, а не дожидаться возможной отставки Анчелотти.
1. На изи будет выигрывать бундес лигу
2.сам немец, и с немцами ему будет легче
3.Он не будет там постоянно в страхе увольнения
1. На изи будет выигрывать бундес лигу
2.сам немец, и с немцами ему будет легче
3.Он не будет там постоянно в страхе увольнения
Карло низложил Клоппа в ЛЧ; для Переса сей факт поважнее барселонского лидерства в чемпе. Дедушка Фло никогда человечностью не отличался..., но и откровенную кадровую дурь не порол..., да ещё посреди сезона.
Карло низложил Клоппа в ЛЧ; для Переса сей факт поважнее барселонского лидерства в чемпе. Дедушка Фло никогда человечностью не отличался..., но и откровенную кадровую дурь не порол..., да ещё посреди сезона.